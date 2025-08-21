Yapay Zeka Claude’dan Kripto Tahmini: XRP, Ethereum ve Solana Yaz Sonunda Bu Seviyelere Ulaşacak!

Anthropic’in Claude AI’sı, XRP, Ethereum ve Solana’da yakında olumlu gelişmeler yaşanabileceğini öngörüyor.

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 21, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Anthropic’in amiral gemisi yapay zekâ sohbet botu Claude, önümüzdeki haftalarda en büyük üç altcoin olan XRP, Ethereum ve Solana’nın dikkat çekici getiriler sağlayabileceğini ve yaz bitmeden yatırımcılara kayda değer kazançlar getirebileceğini öngörüyor.

Şimdilik ise tablo dalgalı. Geçtiğimiz perşembe günü Bitcoin 124.128 dolarla yeni bir rekor kırdı ve birkaç hafta önceki 122.838 dolarlık zirvesini geride bıraktı. Ancak bu ivme uzun sürmedi; ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun temmuz ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması satış dalgasını tetikledi ve Bitcoin ertesi pazartesi günü kısa süreliğine 115.000 doların altına sarktı.

Son dönemdeki volatiliteye rağmen, birçok uzman ABD’de düzenleyici netliğin nihayet sağlanabileceğini düşünüyor. Başkan Trump kısa süre önce, tüm stablecoin’lerin rezervlerle tamamen desteklenmesini zorunlu kılan ülkenin ilk kapsamlı stablecoin yasası GENIUS Act’i yürürlüğe koydu. Aynı dönemde SEC, menkul kıymetler yasalarının dijital varlıklara nasıl uygulanacağını yeniden şekillendirmeyi amaçlayan tarihi nitelikteki Project Crypto girişimini duyurdu.

Bu yeni çerçevenin şekillenmeye başlamasıyla, analistler yeni bir boğa koşusunun kapıda olduğuna inanıyor ve bu kez liderliğin altcoinlerde olabileceğini öne sürüyor. Claude’un tahmini gerçekleşirse, XRP, Ethereum ve Solana en büyük kazananlar arasında öne çıkabilir.

XRP (Ripple): Claude Sonbaharda 7 Dolar Bekliyor

Claude’un yapay zekâ analizine göre XRP ($XRP), Ağustos sonuna kadar 7 dolara doğru bir ralli yapabilir. Bu da mevcut 2,90 dolarlık fiyatının iki katından fazlasına işaret ediyor.

2024 performansı zaten dikkat çekiciydi. 18 Temmuz’da 3,65 dolara tırmanan XRP, 2018’deki 3,40 dolarlık zirvesini aştıktan sonra yaklaşık %20,6 geri çekilerek bugünkü seviyelerine geriledi. Ancak son dönemde açıklanan yüksek enflasyon verileri hem XRP’nin hem de teknoloji hisselerinin üzerinde baskı oluşturuyor.

Buna rağmen XRP’nin benimsenmesi ve itibarı büyümeye devam ediyor. Geçen yıl BM Sermaye Kalkınma Fonu, gelişmekte olan pazarlarda sınır ötesi ödemeler için XRP’yi uygun bir çözüm olarak destekledi.

Ayrıca Ripple, SEC ile 4 yıldır süren davayı kapattı. 2023’teki kritik bir mahkeme kararı, bireysel yatırımcıya yapılan XRP satışlarının menkul kıymet sayılmadığını hükme bağlamıştı.

Bu emsal karar, XRP ve birçok büyük altcoini “kayıtsız menkul kıymet” riskinden koruyor.

Claude’a göre XRP, temmuz zirvesine geri dönerse ay sonuna kadar 5–7 dolar aralığı gerçekçi bir hedef. Nitekim son bir yıl içinde grafikte üç kez boğa flaması formasyonu oluştu; bu da sonbahara girerken güçlü bir kırılma ihtimalini artırıyor.

Teknik tarafta RSI 43 seviyesinde, bu da satış baskısının sürdüğünü gösteriyor. Yine de birçok trader bu geri çekilmeyi alım fırsatı olarak görüyor; özellikle Ripple’ın artan kurumsal entegrasyonu ve düzenleme yanlısı tavrı dikkate alındığında.

Son bir yılda XRP %376 yükseldi — aynı dönemde Bitcoin’in %88 ve Ethereum’un %58 kazancını açık ara geride bıraktı.

Ethereum ($ETH): Claude, Akıllı Sözleşme Devi İçin 6 Bin Doları Öngörüyor

Ethereum ($ETH), 506 milyar doları aşan piyasa değeri ve DeFi protokollerinde kilitli 87,6 milyar dolardan fazla varlıkla merkeziyetsiz finans ve Web3’ün omurgası olmayı sürdürüyor. Akıllı sözleşme platformları arasında lider konumunu koruması, uzun vadeli hakimiyetini pekiştiriyor.

Claude’un yapay zekâ destekli tahmini, ETH’nin yıl sonuna kadar 6.000 dolara ulaşabileceğini ve mevcut 4.197,16 dolarlık fiyatından %43’lük bir yükseliş kaydedebileceğini öngörüyor.

Ethereum Vakfı’nın geliştirmeleri ve Layer 2 ağlarının ölçeklenme çalışmalarıyla desteklenen teknik altyapı, büyüme görünümünü güçlendiriyor. Ayrıca spot ETH ETF’lerine yönelik kurumsal girişler, Ethereum’u geniş yatırımcı kitlesi için temel varlıklardan biri haline getiriyor.

Siyasi tarafta da katalizörler mevcut. Trump’ın kapsamlı bir kripto politikası düzenlemesi, piyasalara gerekli düzenleyici netliği sağlayarak son bir yükseliş dalgasını tetikleyebilir.

Grafikler de yükseliş tezini destekliyor. Aylar süren daralan kama formasyonu ardından ETH, Mayıs ayında 1.800 dolardan 2.412 dolara sıçrayarak büyük yatırımcıların yeniden birikim yaptığını gösterdi.

Ethereum, 3.500–3.700 dolar destek bandını koruduğu sürece ivmenin Ekim’e kadar 5.000 dolara, yıl sonuna kadar ise 6.000 dolara taşınabileceği düşünülüyor.

Solana ($SOL): ETF Heyecanı ve Güçlenen Ağ Sonbahara Doğru Yükselişi Tetikleyebilir

Ethereum gibi Solana ($SOL) da akıllı sözleşme ekosisteminde güçlü bir konum kazanmaya devam ediyor. 98 milyar doları aşan piyasa değeriyle öne çıkan ağ, hem geliştiriciler hem de kurumsal yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi.

Özellikle ABD’de Solana spot ETF’lerine dair spekülasyonlar, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin yarattığı sermaye girişlerini tekrarlayabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Spekülasyonu artıran bir diğer unsur, Başkan Trump’ın bu yılın başlarında yaptığı açıklama oldu. Trump, önerilen ulusal Bitcoin rezervine Solana’nın da dahil edilebileceğini, ancak bunun yalnızca kolluk kuvvetlerinin el koyduğu varlıklardan karşılanabileceğini, doğrudan alım yoluyla olmayacağını ima etti.

Teknik görünüm de toparlanmaya işaret ediyor. Ocak ayında 250 dolara ulaştıktan sonra Nisan’da 100 dolara gerileyen SOL, yeniden yükselişe geçerek 196 dolara çıktı.

Claude’un tahminine göre, SEC’in kapsamlı kripto düzenlemelerini tamamlaması ve yüksek enflasyon gibi makroekonomik sorunların hafiflemesi halinde SOL, 2025 sonuna kadar 600 dolara yükselebilir. Bu seviye, mevcut 293,31 dolarlık tüm zamanların en yüksek değerinin iki katından fazla bir fiyatlamaya işaret ediyor.

Snorter ($SNORT): Meme Enerjisi ile Yatırımcı Dostu Botu Birleştiren Yüksek Potansiyelli Ön Satış

Claude gibi analiz araçları köklü kripto projelerine odaklanırken, henüz borsalarda listelenmeyen birçok yeni proje sessizce ön satış piyasasında yükseliyor.

Öne çıkanlardan biri, Solana tabanlı bir meme coin ve aynı zamanda Telegram üzerinden çalışan trade botu olan Snorter ($SNORT). Analistler, projenin 10x–12x getiri potansiyeline sahip olabileceğini belirtiyor.

Snorter, doğrudan Telegram’a entegre edilmiş durumda. Kullanıcılar uygulama içinden anlık fiyatları takip edebiliyor, token alım-satımı yapabiliyor ve piyasayı kesintisiz izleyebiliyor. Platform ayrıca rug-pull tespiti, kopya işlemler (copy trading) ve otomatik emir yürütme gibi işlevlerle yatırımcıya avantaj sağlıyor.

Ön satış şimdiden ivme kazanmış durumda ve yaklaşık 3,3 milyon dolar fon toplandı. Erken yatırımcılar %136’ya varan APY ile staking üzerinden kazanç sağlayabiliyor; ancak benimseme arttıkça getiriler düşüyor. Şu anda token fiyatı 0,1019 dolar seviyesinde ve her birkaç günde bir kademeli olarak artırılıyor. Bu da en iyi giriş seviyelerinin erken alıcılar için ayrıldığı anlamına geliyor.

Snorter, viral meme çekiciliğini işlevsel bir yatırım aracının faydalarıyla birleştirerek hem deneyimli yatırımcılara hem de hızlı piyasalarda kazanç arayan yeni gelenlere hitap etmeyi amaçlıyor.

Katılım da oldukça basit: Yatırımcılar resmi Snorter web sitesi üzerinden kripto para ya da kredi/banka kartı ile alım yaparak bir sonraki fiyat artışından önce pozisyon alabiliyor.

Projenin gelişmelerini X ve Telegram üzerinden takip edebilirsiniz.