Yapay Zeka Claude’dan Kripto Tahmini: XRP, Dogecoin ve Pi Coin 2025 Sonunda Nerede Olacak?

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Last updated: Eylül 17, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yıl sonuna yaklaşırken, Anthropic’in Claude AI modeli, XRP, Dogecoin ve Pi Coin’de güçlü fiyat artışları yaşanabileceğini öngörüyor. Modelin tahminleri, son piyasa hareketleriyle de uyumlu görünüyor.

Bitcoin, kısa süre önce 124.128 dolarla yeni bir rekor kırdı. Ardından ABD’de açıklanan son enflasyon verileri de kripto piyasasına nefes aldırdı.

Regülasyon cephesinde önemli adımlar atıldı. Başkan Trump, GENIUS Act’i yasalaştırarak stablecoin’ler için tam rezerv desteği zorunluluğunu getirdi. SEC ise blockchain projeleri için uyum süreçlerini basitleştirmeyi hedefleyen Project Crypto’yu duyurdu.

Daha net kuralların yürürlüğe girmesiyle analistler, 2021’de görülen patlayıcı altcoin rallisinin tekrar edebileceğini belirtiyor.

Claude AI, önümüzdeki aylarda XRP, Pi Coin ve Dogecoin’in güçlü performans gösterebileceğini öngörüyor ve yatırımcıların bu varlıklara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

XRP (Ripple): Claude AI Üç Kat Büyüme Öngörüyor, 10 Dolar Hedefi Mümkün

Claude AI, XRP’nin ($XRP) 2025 sonuna kadar 9–10 dolar seviyelerine yükselebileceğini öngörüyor; bu, tokenın şu anki 3 dolar civarındaki işlem aralığının yaklaşık üç katı anlamına geliyor. Token, Temmuz ayında 3,65 dolarla 2018’den bu yana ilk rekorunu kırdı, ardından yaklaşık %17 düşerek 3,03 dolara geriledi.

Ripple, güçlü kurumsal ilişkilerden faydalanmaya devam ediyor. 2024’te BM Sermaye Kalkınma Fonu, XRP’yi sınır ötesi ödemeler için onaylarken; bu yılın başında SEC, uzun süren davayı resmen düşürdü ve XRP’nin perakende yatırımcılara satışının menkul kıymet ihlali olmadığını doğruladı.

Claude AI’nın temel senaryosuna göre, XRP 5–10 dolar arasında işlem görebilir. ABD politika ivmesi, olası ETF onayları ve artan kurumsal benimseme, tokenı daha iddialı bir 20 dolar hedefine taşıyabilir.

Teknik göstergeler de bu öngörüyle uyumlu: RSI 54 seviyesinde ve iki yaz sonu dahil olmak üzere üç bullish flag formasyonu, yakın zamanda olası bir kırılmaya işaret ediyor.

Performans açısından XRP, geçen yıl %429 yükseldi ve Bitcoin (+%96), Ethereum (+%96) ve Solana (+%77) gibi varlıkları rahatça geride bıraktı.

Pi Network (PI): Tap-to-Mine Coin Claude’a Göre Fırlayabilir

Pi Network ($PI), kullanıcıların her gün uygulamaya dokunarak coin kazanabildiği mobil tabanlı benzersiz madencilik sistemi ile dikkat çekiyor.

Şu anda 0,3556 dolar civarında işlem gören PI için Claude AI, yıl sonuna kadar agresif bir şekilde 500 dolara yükseliş öngörüyor; bu, sadece birkaç ay içinde 1.400×’lik olağanüstü bir artış anlamına geliyor. Ancak, piyasa büyüme hızının 2021 döngüsüne kıyasla çok daha yavaş olması nedeniyle bu ihtimalin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Şubat 2025’te piyasaya sürülmesinden bu yana PI oldukça dalgalı seyrediyor; yalnızca Mayıs ortasında %171’lik bir sıçrama kaydedildi. Mevcut RSI 48 seviyesinde ve bu da tokenın nispeten dengeli değerlendiğini, ancak hala artış için alan bulunduğunu gösteriyor.

Ekip, Pi Network’ü 23. versiyona taşıyacak aşamalı güncellemeleri aktif olarak hayata geçiriyor ve önümüzdeki haftalarda olası bir mainnet lansmanı planlıyor.

Piyasa gözlemcileri, yatırımcı duyarlılığı olumlu kalırsa, PI’nin Şubat zirvesi olan 2,99 doları yeniden test edebileceğini ve daha da yükselebileceğini düşünüyor.

Aşırı yükseliş hedefi tutmasa bile, yıl sonuna kadar 3 dolar civarına geri dönüş mümkün görünüyor; özellikle de benimsenme ve ABD’deki olumlu regülasyonlar devam ederse.

Dogecoin (DOGE): Claude AI, Orijinal Meme Coin İçin Dolar Seviyelerine Yükseliş Öngörüyor

2013’te şaka amaçlı yaratılan Dogecoin ($DOGE), bugün piyasa değeri 40,1 milyar dolar olan ve 4 trilyon dolarlık toplam kripto piyasasında ilk 10 dijital varlık arasında yer alan bir coin hâline geldi.

Uzun ömrü, hevesli topluluk ve artan ödeme kullanım alanları ile bağlantılı. DOGE’un fiyat hareketleri çoğunlukla Bitcoin’i takip etse de, derin likiditesi ve sadık takipçi kitlesi, coin’in çok sayıda piyasa düşüşünden sağ çıkmasını sağladı. Şu anda 0,2652 dolar civarında işlem gören Dogecoin, son bir yılda değerini iki katından fazla artırarak Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu ve Pepe’yi geride bıraktı.

Son iki haftada Dogecoin %28 değer kazandı ve RSI seviyesini 75’e yükseltti. Daha sonra RSI 59’a düştü, bu hızlı kar realizasyonuna işaret ediyor. Ancak fiyat yakında yeniden yukarı hareket edebilir. Grafik analistleri, Kasım–Nisan ve ardından Temmuz–Ağustos dönemlerinde tekrarlayan bullish düşen kama (falling wedge) formasyonları tespit etti.

Claude AI’nın düşük tahmini, DOGE’u Aralık ayında 0,40 dolara taşıyabileceğini öngörüyor; bu, %50’lik bir artış anlamına geliyor. Yine de topluluğun uzun süredir hayalini kurduğu 1 dolarlık Dogecoin, “Doge Army” için sembolik bir kilometre taşı olmaya devam ediyor ve Claude AI, bir boğa piyasası koşusunda Doge’un bu seviyeyi aşabileceğini belirtiyor.

Ana akım benimseme de istikrarlı şekilde artıyor: Tesla, belirli ürünlerde DOGE kabul ederken; PayPal ve Revolut gibi ödeme sağlayıcıları da Dogecoin transferlerini mümkün kıldı.

