Claude AI’den Yıl Sonu Tahmini: XRP, Pepe ve Pi Network Yeni Zirvelere mi Hazırlanıyor?

Anthropic’in OpenAI rakibi yapay zekâ modeli Claude AI, kripto piyasasında yıl sonuna kadar XRP, Pepe ve Pi Network’ün beklenmedik yeni zirvelere ulaşabileceğini öngören iyimser bir tahmin sundu.

Kripto sektörünün 2,5 trilyon dolarlık devi Bitcoin, önceki gün ulaştığı 126.080 dolarlık rekorun %2,7 altında işlem görüyor. Toplam piyasa değeri 4,30 trilyon dolara ulaşan kripto para piyasasında ise %0,8’lik bir düşüş görülürken, bazı altcoin’ler yeni rekor seviyelere ulaştı.

Tarihsel olarak Ekim ayı (Uptober), Bitcoin ve genel kripto piyasası için güçlü bir dönem olarak biliniyor. Bu ay genellikle geniş tabanlı rallilerin başlangıcı niteliğinde oluyor.

Yükseliş havasını destekleyen en önemli gelişmelerden biri, ABD’deki yeni kripto politikaları. Temmuz ayında Başkan Trump, stablecoin ihraççılarının tam rezerv desteği bulundurma zorunluluğunu getiren GENIUS Act yasasını yürürlüğe koydu. Ardından SEC, dijital varlık çağının gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla Project Crypto adlı kapsamlı düzenleme girişimini duyurdu.

Bu adımlar, kripto piyasasının 2021’deki düzenlenmemiş boğa koşusundan çok daha olgun ve kurumsal bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Eğer Claude AI’nin tahmini doğru çıkarsa, yılın son çeyreğinde XRP, Pepe ve Pi Network yeni yükseliş dalgasının öncüsü olabilir.

XRP (Ripple): Claude AI’nin Tahminine Göre XRP Yıl Sonuna Kadar 5 Doların Üzerine Çıkabilir

Claude AI’nin son tahminine göre Ripple’ın yerel tokenı XRP ($XRP) yıl sonuna kadar 6 dolara kadar tırmanabilir. Bu seviye, token’ın mevcut yaklaşık 2,88 dolarlık fiyatından rahat bir şekilde iki kat artış anlamına geliyor.

XRP, bu yıl zaten güçlü bir performans sergiledi. SEC’in Ripple’a karşı açtığı beş yıllık davanın şirket lehine sonuçlanmasının ardından yatırımcı ilgisi hızla arttı ve token, 18 Temmuz’da 3,65 dolara ulaşarak 2018’deki 3,40 dolarlık zirvesini geride bıraktı.

Ripple, uluslararası ödeme ağını genişletmeye ve kurumsal benimsemeyi artırmaya devam ediyor. 2024 yılında BM Sermaye Kalkınma Fonu, XRP’yi gelişmekte olan ülkeler için verimli ve düşük maliyetli bir havale aracı olarak öne çıkardı. Ayrıca şirket, Beyaz Saray’ın Dijital Varlıklar Raporu’nda yer alan az sayıdaki kripto kuruluşundan biri oldu.

Claude AI, XRP’nin temmuz zirvesini kalıcı biçimde kırabilmesi durumunda, yıl bitmeden 5 doların üzerine rahatlıkla çıkabileceğini öngörüyor. Ancak hem yapay zekâ modelleri hem de analistlerin bir kısmı, uygun piyasa koşullarında 10 dolarlık bir hedefin de mümkün olabileceğini belirtiyor.

Son bir yılda %456 değer kazanan XRP, büyük sermayeli kripto paralar arasında en iyi performans gösteren varlık konumunda. Karşılaştırma yapmak gerekirse Bitcoin %96, Ethereum ise %92 yükseldi.

Teknik göstergeler, 2025 boyunca üç farklı boğa bayrağı formasyonunun oluştuğunu, bunların ikisinin yaz aylarında görüldüğünü ve XRP’nin yılın son çeyreğine güçlü bir kırılma potansiyeliyle girdiğini gösteriyor.

Her ne kadar geçen ayki Fed faiz indirimleri ve ilk spot XRP ETF onayı fiyatları hemen yukarı taşımamış olsa da, analistler “Uptober” etkisinin, bu ay gelebilecek ek ETF onaylarının ve yıl bitmeden yürürlüğe girmesi beklenen yeni ABD kripto yasalarının XRP fiyatında yeni bir sıçrama yaratabileceğini düşünüyor.

Pepe (PEPE): Claude AI’ye Göre 10 Kat Potansiyele Sahip Meme Coin

Nisan 2023’te piyasaya sürülen Pepe ($PEPE), kısa sürede ilk üç meme coin arasında yer almayı başardı. 3,9 milyar dolarlık piyasa değeriyle, köpek temalı olmayan meme coin’ler arasında en yüksek değere sahip proje konumunda.

Matt Furie’nin Boy’s Club çizgi romanlarından ilham alan Pepe, kültürel bir simgeye dönüşürken, güçlü likiditesi ve topluluk desteğiyle popülerliğini koruyor.

Elon Musk’ın X üzerinden Dogecoin’le birlikte Pepe sahibi olduğunu ima etmesi de token’a ek bir görünürlük kazandırdı.

Şu anda 0,00001 dolar civarında işlem gören PEPE, 9 Aralık 2024’teki 0,00002803 dolarlık ATH seviyesinden %66,3 gerilemiş durumda ancak hâlâ kritik destek bölgelerinde tutunuyor. 0,000018 doların üzerine çıkılması, fiyatın Kasım sonuna kadar 0,000023 dolara kadar yükselmesinin önünü açabilir.

Claude AI’nin iyimser senaryosuna göre PEPE, 0,000028 dolara kadar tırmanabilir – bu da mevcut seviyeden yaklaşık 3 katlık bir artış anlamına geliyor. Her ne kadar mevcut piyasa değeri büyümeyi sınırlayabilecek olsa da, bir sonraki piyasa dalgasında Claude’un tahminlerinin bile ötesine geçme olasılığı bulunuyor.

Token’ın RSI değeri 50 seviyesinde, yani ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde, bu da fiyatın her iki yöne de geniş hareket alanı olduğunu gösteriyor.

Piyasa genelindeki güçlenme eğiliminin hafta boyunca sürmesi hâlinde, PEPE’nin hafta sonuna 0,000012 doların üzerinde girmesi olası görünüyor. ABD’de düzenleyici belirsizliklerin azalmasıyla, yatırımcı güveninin artması da PEPE gibi meme coin’ler için tarihsel olarak güçlü bir katalizör işlevi görüyor.

Pi Network (PI): Claude AI’ye Göre Mobil Madencilik Yenilikçisi 1 Dolar Hedefinde

Pi Network ($PI), kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden günlük giriş yapıp uygulamaya dokunarak token kazanmasını sağlayan “tap-to-mine” (dokunarak madencilik) konseptini öncülük etti.

Şu anda 0,2623 dolar civarında işlem gören Pi için Claude AI, yıl sonuna kadar 4 kat artışla $1 seviyesine ulaşma potansiyeli olduğunu öngörüyor. Ultra iyimser senaryoda ise, $PI 520 dolara kadar tırmanabilir, ki bu mevcut fiyatlardan yaklaşık 2000 katlık bir artış anlamına geliyor; ancak bunun gerçekleşmesi son derece düşük bir olasılık olarak görülüyor.

Olumlu taraf, projenin sürekli ekosistem geliştirmeleri ve yakında gelecek kilometre taşları, Claude AI’nin temkinli iyimser senaryosunu destekleyebilir. Ekip, v19’dan v23’e kadar düzenli güncellemeler yayınladı ve ana ağ (mainnet) lansmanı hemen ufukta, bu etkinlikler fiyat üzerinde ciddi tetikleyiciler olabilir.

Şubat 2025’teki lansmanından bu yana Pi, Mayıs ayında %171’lik ani bir yükseliş dahil olmak üzere yüksek volatilite yaşadı. Mevcut RSI seviyesi yaklaşık 31, bu da aşırı satış ve olası bir düşük değerlemeye işaret ediyor. Bu durum, uzun vadeli yatırımcılar için çekici bir giriş noktası oluşturuyor.

Şubat’taki $2,99’luk yüksek seviyeyi tekrar test etmek iddialı olsa da imkânsız değil. Bu seviyeye ulaşmasa bile, kripto piyasasının geleneksel Ekim yükselişi, Pi’yi Kasım ayına kadar $1 hedefinin yarısından fazlasına taşıyabilir ve yıl sonu rallisine zemin hazırlayabilir.

Maxi Doge (MAXI): Topluluk Hype’ı ile Yükselen Yüksek Riskli Meme Coin

Claude AI’nin tahminleri genellikle büyük altcoinlere odaklansa da, kısa sürede dikkat çeken yeni bir proje Maxi Doge ($MAXI). Dogecoin’in kayıp degen kuzeni olarak tanıtılan MAXI, topluluk odaklı ve yüksek risk-yüksek kazanç yaklaşımıyla yatırımcıları cezbediyor.

Dogecoin’in aksine Maxi Doge, tamamen spekülatif ve agresif bir yatırım anlayışını benimseyerek kısa sürede $2,8 milyonun üzerinde fon topladı. ERC-20 tokeni olarak Ethereum üzerinde çalışan MAXI, Telegram ve Discord toplulukları, rekabetçi trading etkinlikleri ve yaklaşan marka iş birlikleri ile yatırımcı etkileşimini artırmayı hedefliyor.

Toplam 150,24 milyar tokenin %25’i “Maxi Fund” adı altında pazarlama ve ortaklık çalışmalarına ayrıldı. Staking şimdiden aktif durumda ve değişken APY oranlarıyla %121’e kadar kazanç sağlıyor, ancak havuza daha fazla katılımcı geldikçe getiriler düşebiliyor.

Şu anda ön satış fiyatı 0,000261 dolar ve fonlama seviyeleri ilerledikçe fiyat nominal olarak artıyor. Yatırımcılar, Maxi Doge web sitesi üzerinden MetaMask veya Best Wallet ile katılım sağlayabiliyor.

Proje ve topluluk güncellemelerini Maxi Doge’nin resmi X ve Telegram sayfalarından takip etmek mümkün.