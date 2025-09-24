Claude AI’den Çarpıcı Tahmin: XRP, Dogecoin ve Pi Coin 2025 Sonunda Bu Seviyelere Ulaşabilir!

Claude’un AI analizi, XRP, Dogecoin ve Pi Network’ün önümüzdeki aylarda neden büyük kazançlar sağlayabileceğini açıklıyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yapay zekâ şirketi Anthropic’in ChatGPT alternatifi Claude AI, 2025/2026 boğa koşusunda öne çıkabilecek kripto paralar arasında XRP, Dogecoin ve Pi Network’ü işaret etti.

Geçtiğimiz ay Bitcoin, 124.128 dolar ile yeni bir rekor kırdıktan sonra %9 geri çekildi. Ancak Fed’in son faiz indirimleri ve gelecek ay sonuçlanacak spot altcoin ETF başvuruları, piyasada yeni bir yükseliş dalgası için katalizör görevi görebilir.

Düzenleyici cephede de hız artıyor. Temmuz ayında Başkan Trump, stablecoin ihraççılarının tam rezerv karşılığı bulundurmasını zorunlu kılan ve ABD’de kriptoya yönelik ilk kapsamlı yasa olan GENIUS Act’i imzaladı. Ardından SEC, dijital varlık şirketleri için daha net kurallar getirmeyi amaçlayan Project Crypto girişimini duyurdu.

Tüm bu gelişmeler ışığında, bir sonraki altcoin rallisinin 2021’deki “altın çağdan” daha güçlü olacağı öngörülüyor. Claude AI’nin öngörüsü gerçekleşirse, XRP, Dogecoin ve Pi Network bu yükselişe öncülük eden üç kripto varlık olabilir.

XRP (Ripple): XRP İçin 700%’ü Aşan Yükseliş Tahmini

Yapay zekâ modeli Claude AI, Ripple’ın yerel token’ı XRP ($XRP) için çarpıcı bir öngörüde bulundu. AI tahminlerine göre XRP, 2025 sonuna kadar 24 dolara kadar yükselebilir. Bu seviye, mevcut fiyatı olan yaklaşık 2,86 dolardan %739’un üzerinde bir artış anlamına geliyor.

XRP, mevcut döngüde zaten güçlü bir performans sergiledi. 18 Temmuz’da 3,65 dolar seviyesine ulaşarak 2018’deki 3,40 dolarlık zirvesini aştı. Ardından, makroekonomik baskıların etkisiyle fiyat yaklaşık %21,5 geri çekildi.

Ripple’ın küresel ödeme ağı, her geçen gün genişliyor ve büyük kuruluşların dikkatini çekmeye devam ediyor. 2024’te BM Sermaye Kalkınma Fonu, XRP’yi gelişmekte olan ülkeler için düşük maliyetli para transferi çözümü olarak onayladı.

Ayrıca, Ripple’ın SEC ile yıllardır süren hukuki mücadelesi, 2025’in başlarında çözüme kavuştu. Düzenleyici kurum, 2023’te verilen ve XRP’nin perakende satışlarının menkul kıymet tanımına uymadığına hükmeden kararın ardından davayı resmi olarak düşürdü.

Claude AI’ye göre XRP, Temmuz ayındaki zirvesini yeniden test eder ve bu seviyenin üzerinde kalırsa, 4 ila 5 dolar bandına ulaşması mümkün. Daha iyimser bir senaryoda ise 7 ila 24 dolar aralığına kadar yükseliş potansiyeli bulunuyor.

Son bir yılda XRP’nin destek ve direnç hatlarında görülen üç güçlü “boğa bayrağı” formasyonu, yılın son çeyreğinde hızlı bir kırılma olasılığını artırıyor.

Fed’in son faiz indirimlerine ve ilk spot XRP ETF’inin onaylanmasına rağmen piyasa hâlâ temkinli. Bunun en önemli nedeni, gelecek ay sonuçlanması beklenen yeni ETF başvurularına ilişkin SEC kararları ve kapsamlı kripto yasalarının devreye girmesinin beklenmesi.

Son bir yılda XRP’nin fiyatı %389 artış göstererek, aynı dönemde %78 yükselen Bitcoin’i beşe katladı ve %58,5 değer kazanan Ethereum’un performansını yediye katladı.

Dogecoin ($DOGE): Claude AI, Lider Meme Coinin 1 Doları Aşacağını Öngörüyor

2013’te bir “şaka parası” olarak ortaya çıkan Dogecoin ($DOGE), bugün yaklaşık 36,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle ilk 10 kripto arasında yer alıyor ve 78,1 milyar dolarlık meme coin sektörünün neredeyse yarısını oluşturuyor.

Dogecoin’in bu kadar uzun süre hayatta kalmasının ardında tutkulu topluluğu ve ödemelerde giderek artan rolü bulunuyor. DOGE genellikle Bitcoin’in fiyat hareketlerini takip etse de, yüksek likiditesi ve tabandan gelen güçlü desteği sayesinde birçok düşüş döngüsünden sağ çıkmayı başardı.

Şu anda 0,2386 dolar seviyelerinde işlem gören DOGE, son bir yılda değerini iki kattan fazla artırarak Bitcoin, Ethereum, Solana, Shiba Inu ve Pepe’nin performansını geride bıraktı.

Teknik analistler, DOGE grafiğinde Kasım-Nisan döneminde ve yaz ortasında görülen tekrar eden boğa eğilimli düşen kama formasyonlarına dikkat çekiyor. Bu yapı, sektörde olumlu gelişmelerin yaşanması halinde güçlü bir yukarı yönlü hareketin kapısını aralayabilir.

Yükseliş sürecinde Dogecoin’in 0,45 dolar bandında dirençle karşılaşması bekleniyor. Ancak fiyatın geri çekilmesi durumunda 0,30 dolar seviyesinde güçlü destek bulunuyor.

Claude AI’nin baz senaryosuna göre DOGE, Aralık ayına kadar 0,33 dolara ulaşabilir. Daha iyimser senaryoda ise DOGE’nin 1,50 dolara çıkması öngörülüyor; bu, mevcut seviyeden %530’luk dev bir ralliyi temsil ediyor.

Böyle bir yükseliş, “Doge Ordusu”nun uzun zamandır hayalini kurduğu 1 dolar eşiğinin aşılması anlamına gelecek. Bu psikolojik dönüm noktası, DOGE’nin 2021’deki tüm zamanların zirvesi olan 0,7316 dolarda gerçekleşememişti.

Gerçek dünya kullanım alanları da giderek artıyor. Tesla, ürün satışlarında DOGE’yi kabul ediyor; PayPal ve Revolut gibi platformlar da Dogecoin’i ödeme ekosistemlerine entegre etmiş durumda.

Pi Network ($PI): Claude AI, Tap-to-Mine Coin İçin Devasa Yükseliş Öngörüyor

Pi Network ($PI), kullanıcıların sadece uygulamayı açıp günde bir kez dokunarak token kazanmalarını sağlayan mobil “tap-to-mine” sistemiyle dikkat çekiyor.

Şu anda 0,2731 dolar seviyelerinde işlem gören PI için Claude AI, yıl sonuna kadar 50 dolara kadar yükseliş öngörüyor. Bu, mevcut fiyattan 180 katlık olağanüstü bir artış anlamına geliyor. Böyle bir senaryo mevcut piyasa koşullarında fazla iyimser görünse de, projenin yol haritası piyasadaki yükseliş beklentilerini destekliyor.

Geliştirme ekibi çalışmalarına düzenli şekilde devam ediyor. Versiyon 23 ve olası bir ana ağ (mainnet) lansmanı yakında bekleniyor; bu gelişmeler, PI için yeni bir ivme yaratabilir.

Şubat 2025’te piyasaya sürülen Pi Network, oldukça yüksek volatilite sergiledi. Mayıs ayında %171’lik dev bir yükseliş yaşandı. Şu anda RSI değeri 26 seviyesinde, bu da tokenın ciddi şekilde aşırı satım bölgesinde ve düşük değerli olduğunu gösteriyor. Projeye inanan yatırımcılar için bu durum, dipten alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Çoğu analist ise daha temkinli bir duruş sergiliyor. Şubat ayındaki 2,99 dolarlık zirveye dönüşü güçlü ama gerçekçi olmayan bir hedef olarak değerlendiriyorlar.

Ultra-iyimser senaryo gerçekleşmese bile, Ekim ayının kripto için tarihsel olarak olumlu geçmesi, fiyatın Claude’un iyimser temel senaryosuna paralel olarak ikiye katlanmasına ya da potansiyel olarak 5 dolara kadar yükselmesine kapı aralayabilir.

