Claude AI’dan XRP, Cardano ve BNB İçin Yıl Sonu Tahmini

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 21, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ChatGPT’nin rakibi Claude AI, dikkat çekici bir piyasa öngörüsü yayımlayarak XRP, Cardano (ADA) ve BNB fiyatlarının yıl bitmeden “şaşırtıcı ölçüde” yükselebileceğini öne sürdü.

Kripto piyasasında “Uptober” coşkusu kısa sürdü. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithalata yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, küresel piyasalarda şok etkisi yaratırken kripto varlıklarda tarihin en sert tek günlük düşüşlerinden birine yol açtı.

Yatırımcılar, yaklaşan ABD Merkez Bankası (Fed) FOMC toplantısı öncesinde temkinli duruşlarını koruyor. Piyasalar, Fed’den gelebilecek olası gevşeme sinyallerinin risk iştahını yeniden canlandırmasını bekliyor.

Deneyimli piyasa katılımcıları ise mevcut geri çekilmeyi sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendiriyor. Analistlere göre, bu tür sert satışlar genellikle aşırı spekülasyon ve kaldıraç pozisyonlarını temizleyerek, daha güçlü ve sürdürülebilir bir yükselişin zeminini hazırlar.

XRP ($XRP): Claude AI Fiyatın 10 Dolar Hedefine Yönelebileceğini Öngörüyor

Claude AI’nin tahmin modelleri, Ripple’ın yerel tokenı XRP’nin ($XRP) yıl sonuna kadar güçlü bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Yapay zekâya göre XRP fiyatı 3 ila 10 dolar aralığına tırmanabilir; bu da mevcut yaklaşık 2,41 dolarlık seviyesinden yaklaşık dört katlık bir artış anlamına geliyor.

Kaynak: Claude AI

Ripple, bu yıl başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile süregelen davasında önemli bir zafer kazanarak beş yıllık belirsizliğe son vermişti. Bu gelişme, temmuz ayında fiyatı 3,65 dolara taşıyan güçlü bir ralliye zemin hazırlamıştı, bu seviye, 2017’den bu yana görülen en yüksek değer olarak kayda geçmişti.

Son 12 ayda XRP’nin değeri yüzde 349 arttı, böylece aynı dönemdeki Bitcoin’in yüzde 62’lik ve Ethereum’un yüzde 46’lık kazançlarını geride bıraktı. 2025 grafikleri, yaz aylarında oluşan üç belirgin “boğa flaması” formasyonu gösteriyor; bu formasyonlar genellikle yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olarak görülüyor.

Uzmanlar, Ekim ayındaki mevsimsel pozitif trendlerin, olası ETF onaylarının, ABD düzenleyici ilerlemelerinin ve Ripple’ın yeni ortaklık duyurularının birleşerek XRP’nin son dönemdeki kayıplarını telafi edip 10 dolar hedefine doğru ivme kazanmasını destekleyebileceğini belirtiyor.

Cardano ($ADA): Claude AI Yıl Sonuna Kadar 1.200%’lük Dev Bir Yükseliş Öngörüyor

DeFi ekosisteminde Cardano ($ADA), güçlü geliştirici topluluğu ve yenilikçi blockchain uygulamalarıyla giderek daha fazla öne çıkan bir Ethereum alternatifi olarak konumunu sağlamlaştırıyor.

Kaynak: Claude AI

Ethereum’un kurucu ortaklarından Charles Hoskinson tarafından geliştirilen Cardano, ölçeklenebilirlik, verimlilik ve çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan araştırma odaklı yaklaşımıyla tanınıyor.

Yaklaşık 24 milyar dolarlık piyasa değeriyle akıllı sözleşme alanında önemli bir oyuncu olan Cardano’nun, Solana’nın ölçeğine yaklaşması ve Ethereum’un hakimiyetine meydan okuması için yaklaşık dört kat büyümesi gerekiyor.

Claude AI’nin projeksiyonlarına göre ADA fiyatı 2025 sonuna kadar 5 doların üzerine tırmanabilir. Bu da mevcut 0,6168 dolarlık seviyeden yaklaşık %657’lik (7,5 katlık) muazzam bir yükseliş anlamına geliyor.

Teknik analiz verileri, ADA’nın yaz aylarında boğa flaması formasyonunu yukarı kırdığını ve 1,10 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaştığını gösteriyor. Ekim ayındaki güçlü performans, ADA’yı bu çeyrekte 2 dolar seviyelerine taşıyabilir.

Daha yüksek hedeflerin gerçekleşmesi için ise geniş çaplı bir boğa piyasasının devam etmesi gerekecek. Bu senaryo, ADA’nın 2021’deki 3,09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden aşabileceği anlamına geliyor.

Binance Coin (BNB): Konsolide Olan Piyasada Etkisini Giderek Artırıyor

Başlangıçta yalnızca Binance borsasında bir yardımcı token olarak tasarlanan Binance Coin ($BNB), bugün NFT’lerden merkeziyetsiz uygulamalara ve ödeme çözümlerine kadar uzanan geniş bir ekosistemi besleyen dünyanın en çok kullanılan kripto varlıklarından biri haline geldi.

Kaynak: Claude AI

BNB’nin deflasyonist token ekonomisi, Binance’in düzenli olarak gerçekleştirdiği yakım programlarıyla destekleniyor. Bu süreç, dolaşımdaki arzı kademeli olarak azaltarak uzun vadeli değer artışını korumaya yardımcı oluyor.

Binance platformunun ötesinde, BNB’nin küresel kabulü de hızla büyüyor. Seyahat acentelerinden oyun platformlarına kadar çok sayıda işletme artık BNB ile ödeme kabul ediyor. Bu genişleyen benimseme ağı sayesinde BNB, piyasa değeriyle en büyük beş kripto para arasında yerini sağlamlaştırdı.

Bu ay BNB, 1.369,99 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yaklaşık %20 gerileyerek bu seviyenin hemen altında işlem görüyor. Bu yükseliş, ilkbahar aylarında oluşan boğa flaması formasyonunun yukarı yönlü kırılmasıyla desteklendi.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda 48 seviyesinde ve bu, alış ve satış baskısının dengede olduğunu gösteriyor. Eğer genel piyasa yeniden güçlü bir yükseliş trendine girerse, BNB yıl sonuna kadar 3.000 dolara kadar tırmanabilir. Ancak olası bir düzeltme halinde 750–1.000 dolar aralığı, sağlam bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Dogecoin’i Kaçırdınız mı? İşte Yeni Nesil Süper Hızlı Meme Coin: Maxi Doge (MAXI)

Meme coin dünyasına yeni katılan Maxi Doge ($MAXI), ön satış sürecinin ilk aşamasında 3,6 milyon doların üzerinde yatırım topladı. Kripto topluluğunda şimdiden büyük ilgi gören proje, “Dogecoin’in yüksek enerjili kuzeni” olarak tanıtılıyor.

Maxi Doge, kripto dünyasının “degen” kültürünü — yani yüksek risk, yüksek heyecan anlayışını — merkeze alıyor. Proje, topluluk etkileşimi, viral meme içerikleri ve çevrimiçi kampanyalarla büyümeyi hedefliyor.

Ethereum ağı üzerinde ERC-20 token olarak geliştirilen MAXI, Dogecoin’e kıyasla daha hızlı, düşük maliyetli ve sürdürülebilir işlemler vadediyor. Ekip, topluluk bilinirliğini artırmak için Telegram ve Discord kampanyaları, trade yarışmaları ve ortaklık anlaşmaları üzerinde yoğunlaşıyor.

Toplam 150,24 milyar token arzının %25’i, “Maxi Fonu” adı verilen bir bütçeye ayrılmış durumda. Bu fon; pazarlama, iş birlikleri ve ekosistem geliştirme faaliyetleri için kullanılacak. Ayrıca staking özelliği de aktif — katılımcılara %82’ye varan yıllık getiri (APY) sunuluyor; getiriler, katılım oranına göre değişiyor.

Ön satışta token fiyatı şu anda 0,000264 dolar seviyesinde bulunuyor ve her yeni finansman aşamasında kademeli olarak artacak. Yatırımcılar token’ları MetaMask veya Best Wallet üzerinden satın alabiliyor.

Proje hakkında en son duyurulara ve kampanyalara Maxi Doge’un resmi X (Twitter) ve Telegram hesaplarından ulaşılabiliyor.