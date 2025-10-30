Claude AI’dan İddialı Kripto Tahmini: XRP, Cardano ve Litecoin Kasımda Bu Seviyeyi Görebilir!

Anthropic’in yapay zekâsı Claude AI, Kasım ayı için iddialı bir piyasa tahmini yayınladı. Bu tahmine göre Litecoin, Cardano ve XRP, yeni yıl öncesinde önemli kazançlar elde edebilir.

Claude AI, son ETF lansmanları ve faiz indirimi beklentileriyle Kasım ayının Altseason’ın (Altcoin Sezonu) başlangıcı olacağını öngörüyor.

Ekim ayının büyük ses getiren “Uptober” rallisi, Başkan Donald Trump’ın Çin ithalatına yönelik %100 ek gümrük vergilerini açıklamasından kısa süre sonra sona ermişti.

Ancak, ABD’de dün Solana, Litecoin ve Hedera ETF’lerinin lansmanıyla birlikte, FED’in faiz indirimi duyurusunun ardından Claude, piyasanın yukarı yönlü bir ivme kazanacağını tahmin ediyor.

Litecoin (LTC): Kripto Dünyasının Kıdemlisi Büyük Kırılmaya Hazır

Eski Google mühendisi Charlie Lee tarafından 2011’de piyasaya sürülen Litecoin (LTC), Bitcoin’in daha hızlı ve daha ucuz bir çatalı (fork) olarak inşa edildi.

Bitcoin’in “dijital altın” olarak adlandırılmasına karşın “dijital gümüş” lakabını alan Litecoin, işlemleri Bitcoin’in süresinin dörtte biri olan 2.5 dakikalık blok süresiyle işleyerek günlük eşler arası (peer-to-peer) transferler için pratik bir seçim haline geldi.

Kaynak: Claude AI

Claude AI’a göre, Litecoin mevcut 99 dolar civarındaki değerlemesinden yaklaşık %50 büyüyerek 2026 yılına kadar 142 dolara tırmanabilir.

Litecoin, 2024 sonu ve 2025 başındaki düşüşlerde bile 100 dolar civarındaki güçlü destek bölgesini koruyarak 140 dolar yakınındaki direnci sürekli test etti.

Eğer genel piyasa momentumu güçlenirse, LTC direnç seviyelerini kırarak Claude’un hedefini aşabilir ve potansiyel olarak yıl sonuna kadar 200 doları görebilir.

Hız, güvenilirlik ve sadeliği sayesinde Litecoin, dijital ödeme ekosisteminde sağlam bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Cardano (ADA): DeFi Cephesinde Güçlü Yükseliş Beklentisi

DeFi (Merkeziyetsiz Finans) cephesinde, Cardano (ADA), merkeziyetsiz uygulamalarda inovasyonu teşvik eden aktif bir geliştirici topluluğu sayesinde Ethereum’a ciddi bir rakip olmaya devam ediyor.

Kaynak: Claude AI

Ethereum kurucu ortağı Charles Hoskinson tarafından yaratılan Cardano, akademik ve hakemli geliştirme modeliyle öne çıkıyor.

Yaklaşık 23.6 milyar dolar piyasa değeriyle Cardano, akıllı sözleşmeler alanında baskın bir güç olsa da, Solana’ya ciddi bir meydan okuma sunmak için piyasa değerini dört katına çıkarması gerekiyor.

Claude AI’ın projeksiyonu, ADA’nın Kasım ayında 0.92 dolara yükselebileceğini gösteriyor. Bu, mevcut 0.64 dolar civarındaki fiyatından %44 potansiyel kazanç anlamına geliyor.

Teknik açıdan, Cardano yaz başında oluşan boğa bayrağı (bullish flag) formasyonundan kırılmayı zaten onayladı ve şimdi 1.10 dolar yakınındaki ilk dirençle karşı karşıya.

Eğer Ekim toparlanmasından gelen momentum devam ederse, ADA 2026’ya kadar 2 dolara yaklaşabilir ve gelecek ay güçlü bir boğa koşusu gerçekleşirse 2021’deki rekor zirvesi olan 3.09 doları bile aşabilir.

XRP: Claude AI’dan Çift Haneli Potansiyel

Claude AI’ın veri modelleri, Ripple’ın XRP’sini de en iyi kırılma adaylarından biri olarak tanımlıyor ve yıl sonuna kadar 4 dolar aralığına doğru bir yükseliş öngörüyor. Bu, mevcut 2.46 dolar değerinden %51’lik bir artış demek.

Kaynak: Claude AI

Ripple’ın bu yılın başlarında SEC’e karşı kazandığı belirleyici yasal zafer, yatırımcı güvenini canlandırarak XRP’yi Temmuz ayında 3.65 dolarla yedi yılın zirvesine taşımıştı. Son 12 ayda XRP, %406 oranında değerlenerek Bitcoin’in kazancını 6 kat, Ethereum’unkini ise 8 kat geride bıraktı.

Ripple’ın RLUSD stablecoin’inin piyasaya sürülmesi ve CEO Brad Garlinghouse’un Başkan Trump ile yakın ilişkileri olduğu yönündeki söylentiler, şirketin düzenleyici uyumluluk konusundaki itibarını güçlendirdi. Bu da XRP’yi uyumlu dijital ödeme çözümlerine yatırım yapanlar için popüler bir tercih haline getiriyor.

2025 boyunca XRP grafiklerinde birden fazla boğa bayrağı formasyonu ortaya çıktı ve bu da devam eden teknik güce işaret ediyor. Başarılı bir ETF lansmanı, kurumsal ortaklıklar veya ABD düzenleyici netliği gibi ek katalizörler ortaya çıkarsa, boğa senaryosunda 10 dolar ulaşılabilir bir hedef olarak görülüyor.

Maxi Doge (MAXI): Yüksek Riskli, Hızlı Kazanç Arayanlara Yönelik Ön Satış

Maxi Doge (MAXI), bir sonraki Doge meme token patlamasını yakalamak isteyen yatırımcılardan şimdiden 3.8 milyon dolardan fazla fon toplayarak kripto ön satış arenasında dikkat çekiyor.

Kendini Dogecoin’in daha çılgın ve öngörülemez kuzeni olarak konumlandıran Maxi Doge, topluluk odaklı memler ve canlı çevrimiçi etkileşim yoluyla kripto kültürünün hızlı kazanç arayan (degen) ruhunu somutlaştırıyor. Ethereum ağında bir ERC-20 tokeni olarak konuşlandırılan MAXI, daha hızlı ve daha uygun maliyetli işlemlerin avantajlarından yararlanıyor.

Toplam 150.24 milyar arzın %25’i, pazarlama kampanyalarını, stratejik ortaklıkları ve ekosistem genişlemesini finanse etmek üzere tasarlanmış “Maxi Fonu” için ayrıldı.

Staking (kilitleme) özelliği şimdiden aktif ve %80’e kadar Yıllık Yüzde Getiri (APY) sunuyor, ancak bu oranlar daha fazla kullanıcı katıldıkça kademeli olarak düşecek. Mevcut ön satış fiyatı 0.0002655 dolardır.

İlgilenen yatırımcılar MetaMask veya Best Wallet kullanarak MAXI satın alabilirler.

Maxi Doge’un resmi X ve Telegram sayfalarından güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.