Çinli Şirketten Bitcoin Hamlesi: Hedef 500 Milyon Dolar!

Çinli bir şirket olan Next Technology Holding, BTC alımına ve diğer kurumsal girişimlere fon sağlamak üzere 500 milyon dolarlık adi hisse satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Şirketin SEC’e gönderdiği belgelerde, “Bu prospektüs kapsamında sunulan herhangi bir menkul satışından elde edilecek gelirleri Bitcoin alımlarında ve kurumsal amaçlarla kullanmayı amaçlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Next Technology En Büyük 15. Kurumsal Bitcoin Yatırımcısı Konumunda

BitcoinTreasuries verilerine göre, Next Technology şu anda yaklaşık 671.8 milyon dolar değerinde 5.833 Bitcoin’e sahip olup, en büyük 15. kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Şirket, yeni hisse teklifinden elde ettiği gelirlerin yarısını BTC’ye ayırırsa güncel fiyatlarla 2.170 Bitcoin satın alabilir.

Bu arada Bitcoin sahibi şirketlerin sayısı 2025 yılında neredeyse iki katına çıktı ve şu anda 190 şirketin toplam 1 milyondan fazla BTC’si bulunuyor. Bu, Bitcoin arzının %5’inden fazlasına tekabül ediyor.

Google Finance verilerine göre Next Technology (NXTT) hisseleri pazartesi günü %4.76 düşüşle 0.15 dolara geriledi.

NEXT Technology Holding Inc. has filed a Form S-3 registration statement with the U.S. Securities and Exchange Commission, seeking to raise up to $500 million through a shelf offering. The company intends to use the proceeds for general corporate purposes, including working… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 15, 2025

Ancak şirketin Bitcoin yatırımının gerçekleşmemiş kazancı kayda değer bir seviyeye ulaştı.

Şirket ilk olarak Aralık 2023’te 833 Bitcoin aldı ve ardından mart ayının sonlarında 5.000 BTC satın aldı. Bitcoin alımlarının ortalama maliyeti ise 31.386 dolar.

BTC şu anda 115.000 dolar civarında işlem gördüğü için Next Technology’nin kağıt üstündeki kazancı da %266’nın üzerinde.

Metaplanet ve Semler Scientific gibi şirketlerin aksine Next Technology, BTC ile ilgili sabit bir hedefinin olmadığını ve daha fazla alım yapmadan önce piyasa koşullarını izleyeceğini söyledi.

Strategy 636.505 BTC ile Liderliğini Koruyor

Next Technology’nin yanı sıra birçok şirketin bilançosunda BTC bulunuyor.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy şu anda 636.505 BTC’ye sahip olup, açık ara farkla en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda.

Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings ise ağustos ayında 705 BTC satın aldı ve şu anda 52.477 BTC’ye sahip.

Öte yandan Strike CEO’su Jack Mallers tarafından kurulan XXI 43.514 BTC’ye sahipken, Bitcoin Standard Treasury Company ise 30.021 BTC’ye sahip.

Diğer önemli yatırımcılar arasında 24.000 BTC’ye sahip olan kripto borsası Bullish, 20.000 BTC’ye sahip olan Metaplanet ve Riot Platforms, Trump Media & Technology Group, CleanSpark ve Coinbase gibi isimler yer alıyor.

Büyük şirketlerin alımlarını sürdürmesi arz şokuna dair spekülasyonlara yol açtı. Bitcoin’in 21 milyonluk arzının büyük bir kısmının çıkarılmış olması nedeniyle kurumsal talebin fiyatı artırabileceği yönünde tahminler var.

Bu arada Metaplanet ve Semler Scientific 2027 yılına kadar Bitcoin varlıklarını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Ayrıca ABD dışında 120 şirketin Bitcoin’i bulunuyor. Kurumsal BTC yatırımlarının arttığı ülkeler arasında Kanada, İngiltere, Hong Kong, Meksika, Güney Afrika ve Bahreyn yer alıyor.