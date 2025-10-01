Dünyanın En Büyük Bitcoin Operasyonu! İngiltere Ele Geçirdiği BTC’leri Ne Yapacak?

İngiltere, büyük bir kripto dolandırıcılığı operasyonunda ele geçirilen 6.7 milyar dolar değerindeki 61.000 Bitcoin’i elde tutmaya çalışıyor.

Dünya genelinde büyük ses getiren soruşturmada Çin vatandaşı Zhimin Qian ve Malezyalı iş ortağı Seng Hok Ling suçlu bulundu.

6.7 Milyar Dolar Değerinde Bitcoin Ele Geçirildi

Dijital varlıklar ilk olarak 2018 yılında, şüpheli gayrimenkul alımlarıyla ilgili bir soruşturma sırasında Londra’nın kuzeyindeki Hampstead’de lüks bir malikanede ele geçirilen cihazlarda keşfedildi.

O dönemde yetkililer, İngiltere’nin bugüne kadar gördüğü en büyük kripto para operasyonlarından biriyle karşı karşıya olduklarının farkında değildi.

Yadi Zhang olarak da bilinen Qian, Çinli yatırımcıları dolandırarak elde ettiği gelirleri Bitcoin’e yatırdı ve daha sonra ülkeyi terk ederek sahte kimlikle İngiltere’ye yerleşti.

Mahkeme belgeleri, Qian’ın 2014 ile 2017 yılları arasında %300 gelir vaadiyle bir yatırım şirketi işlettiğini ortaya koydu.

Yapılan açıklamaya göre 128.000’den fazla kişi dolandırıldı ve şimdi bunların büyük bir kısmı tazminat istiyor.

Bazı mağdurların avukatları, Bitcoin iadelerinin güncel fiyatlara göre gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Öte yandan Financial Times’ı haberine göre İngiliz yetkililer, el konulan Bitcoin’leri ne yapacaklarını tartışıyor.

İngiltere Hazine Bakanlığı’ndan bazı isimler el konulan kripto paraların bütçedeki mali yükü azaltabileceğini öne sürerken, bazıları ise yasal sürecin 2027’ye kadar devam edebileceğini söylüyor.

Ancak İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi, mali tahminlerinde el konulan varlıkları hesaba katmıyor ve kripto varlıkları da resmi olarak finansal varlık olarak kabul edilmiyor.

Konuya ilişkin bir sonraki davanın ocak ayında görülmesi ve yüksek mahkemesinin kararına itiraz edilmesi bekleniyor. Bu arada Qian ve Ling’in cezalarının da kasım ayında kesinleşmesi bekleniyor.

Peki İngiliz yetkililer bu kadar Bitcoin’i fiyat şokuna yol açmadan nasıl tasfiye eder?

Kripto piyasası volatilitesiyle bilinir. Dolayısıyla el konulan varlıkların tasfiye edilmesi büyük fiyat dalgalanmalarına yol açabilir.

Kripto ile Bağlantılı Saldırılar Altı Ayda %169 Arttı

CASA’nın kurucu ortağı Jameson Lopp’un verilerine göre, Bitcoin ve kripto yatırımcılarına yönelik fiziksel saldırıların oranında endişe verici bir artış gerçekleşti.

Şubat ayından bu yana dünya genelinde 35 yeni saldırı gerçekleşti. Bu, altı buçuk aylık bir süreçte %169 artış anlamına geliyor.

2025 yılında toplam 48 saldırı gerçekleşti. Bu yıl bildirilen vakaların 14 tanesi Fransa’da gerçekleşti.