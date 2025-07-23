Çinli DeepSeek AI’den 2025 Sonu XRP, Dogecoin ve Cardano Tahmini: Yeni Rekorlar Yolda mı?

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Çin’in halka açık en gelişmiş yapay zekâ sistemlerinden biri olan DeepSeek AI, 2025’in ikinci yarısında birçok önde gelen altcoin’in yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu tahmin, Bitcoin’in rekor düzeydeki yükseliş trendine bağlanıyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Bitcoin, 122.838 dolarla tarihi zirvesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, bu güçlü rallinin sürmesi halinde kripto paraların küresel çapta benimsenmesini daha da hızlandırabileceğini belirtiyor.

Bu etkileyici çıkış, kripto piyasasında yeni bir iyimserlik dalgası başlattı. Sektörde birçok kişi, yaklaşan boğa sezonunun 2021’deki tarihi yükselişi bile gölgede bırakabileceğini düşünüyor. Bu senaryo gerçekleşirse, önde gelen altcoin’lerin fiyatları daha önce görülmemiş seviyelere ulaşabilir.

DeepSeek AI’nin yıl sonuna kadar büyük getiri potansiyeli gördüğü dijital para birimleri arasında XRP, Dogecoin ve Cardano da yer alıyor. AI sistemine göre bu coin’ler, yeni yıla kadar yeni zirveler görebilir.

XRP 2025’te 7 Doları Görebilir mi? DeepSeek AI ve ChatGPT’den Karşılaştırmalı Tahminler

Çin merkezli DeepSeek AI, XRP’nin 2025 sonuna kadar 7 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Şu an yaklaşık 3,52 dolar seviyesinde işlem gören XRP’nin bu seviyeye ulaşması, önümüzdeki beş ay içinde fiyatını kolayca ikiye katlaması anlamına geliyor.

Bu yükseliş beklentisi, XRP’nin yıl içinde gösterdiği güçlü performansa dayanıyor. Nitekim XRP, 18 Temmuz’da 3,65 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2018’deki 3,40 dolarlık zirvesini geride bıraktı.

Yatırımcı güveni artarken, XRP’nin kurumsal kullanım alanlarının genişlemesi, düzenleyici netlik ve potansiyel bir XRP spot ETF söylentisi fiyat üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

2024’te Birleşmiş Milletler’in Kalkınma Fonu (UNCDF), XRP’yi banka sistemine gerek duymadan anlık sınır ötesi transferleri mümkün kılan bir ödeme aracı olarak tanıdı.

Ayrıca 2023’te alınan önemli bir mahkeme kararı, XRP’nin bireysel yatırımcıya satılan versiyonunun menkul kıymet olmadığını belirterek, SEC’in Ripple üzerindeki baskısını zayıflattı.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Mart 2025’te yaptığı açıklamada SEC ile yürütülen hukuki sürecin tamamen sona erdiğini duyurdu. Bu gelişme, yalnızca XRP değil, genel kripto piyasası için de pozitif bir sinyal olarak yorumlandı.

XRP şu anda 3,60 dolar direnç bölgesinin hemen altında seyrediyor. Bu seviyenin aşılması halinde, DeepSeek AI’nin 7 dolarlık “temkinli” tahmini daha olası hale gelebilir.

Ancak rakip yapay zekâ sistemi ChatGPT daha iyimser: XRP’nin bu yılki performansı göz önüne alındığında, mevcut tahminin üç katına kadar çıkabileceğini savunuyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi için, özellikle Trump yönetimi döneminde beklenen net kripto düzenlemeleri gibi güçlü bir katalizöre ihtiyaç duyulacağı vurgulanıyor.

XRP, son 12 ayda %480’lik etkileyici bir artış göstererek, aynı dönemde %78 yükselen Bitcoin’i geride bırakmayı başardı. Bu güçlü performans, XRP’nin önümüzdeki dönemde de dikkatleri üzerine çekmeye devam edeceğine işaret ediyor.

Dogecoin 1 Dolara Gidiyor mu? DeepSeek AI’den Meme Coin Öncüsüne Çarpıcı Tahmin

2013 yılında bir şaka olarak piyasaya sürülen Dogecoin ($DOGE), bugün 40 milyar doları aşan piyasa değeriyle kripto para piyasasının devleri arasına girmiş durumda.

Geniş topluluğu ve artan kullanım alanlarıyla desteklenen Dogecoin, genellikle Bitcoin’in fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Meme kültürüyle başlayan yükselişi, artık ciddi bir piyasa varlığına dönüşmüş durumda.

Şu anda 0,2669 dolar seviyesinden işlem gören DOGE, son yedi günde %40, son bir ayda ise %80 değer kazandı. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 80’e ulaşmış durumda; bu da teknik olarak kısa vadede bir düzeltmenin gelebileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlara göre bu tarz geri çekilmeler, yeni bir ralli öncesi sağlıklı bir konsolidasyon süreci olarak değerlendiriliyor.

Grafik analizleri, Kasım-Nisan aralığında oluşan alçalan takoz (descending wedge) formasyonunu ortaya koyuyor.

Bu tür yapılar genellikle yukarı yönlü kırılmaların habercisi olarak görülüyor. DeepSeek AI’nin tahminine göre DOGE, güçlü bir boğa piyasasında 1 dolara kadar yükselebilir. Bu da mevcut seviyesinden yaklaşık 4 katlık bir artış anlamına geliyor.

Benimsenme açısından da Dogecoin hızla ilerliyor. Tesla, belirli ürünlerde DOGE ile ödemeyi kabul ediyor. Ayrıca PayPal ve Revolut gibi ödeme platformlarının DOGE işlemlerini entegre etmesi, kripto paranın gerçek dünyadaki kullanım alanlarını önemli ölçüde artırıyor.

Cardano İçin 11 Katlık Yükseliş Beklentisi: DeepSeek AI, Sürdürülebilir Blockchain’e Güveniyor

Cardano ($ADA), son yedi günde %20’lik bir yükseliş kaydederek yatırımcı ilgisinin yeniden odak noktası haline geldi. Bu dikkat çekici artışın arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamalar yer alıyor.

Trump, Stratejik Kripto Rezervi planlarında ADA’ya da yer verilebileceğinin sinyalini verdi. Her ne kadar bu öneri ağırlıklı olarak devletin Bitcoin alımlarını kapsasa da, Cardano’nun adı geçmesi, projeye olan güveni ve endüstrideki önemini pekiştiriyor.

Ethereum’un kurucu ortaklarından Charles Hoskinson tarafından geliştirilen Cardano, bilimsel yaklaşıma dayalı geliştirme süreci, yüksek ölçeklenebilirliği ve çevre dostu yapısıyla öne çıkıyor.

31,9 milyar dolarlık piyasa değeriyle ADA, hem Ethereum’a güçlü bir rakip olarak konumlanıyor hem de Solana gibi yüksek büyüme gösteren platformlarla rekabet ediyor.

DeepSeek AI’ye göre Cardano, 2025 sonuna kadar 10 dolara ulaşabilir. Bu tahmin, ADA’nın şu anki 0,8823 dolarlık fiyatına kıyasla 11 kattan fazla artış potansiyeline işaret ediyor.

Teknik analiz açısından bakıldığında, ADA 2024 sonlarından bu yana düşen takoz (falling wedge) formasyonu içinde konsolide oluyor. 1,10 dolar direncinin kırılması, sonbahara kadar fiyatın 1,50 dolara doğru ilerlemesine yol açabilir.

Kapsamlı bir boğa piyasası yaşanmasa dahi, ADA’nın yılı 5 dolar gibi “temkinli” bir hedefle kapatması bile, 3,09 dolarlık önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini geride bırakmasına yetecek.

Yeni Meme Coin TOKEN6900, 1000 Kat Getiri Vaat Ediyor: Hype Odaklı Yaklaşımıyla Dikkat Çekiyor

DeepSeek AI gibi analiz platformları, büyük altcoinlerin ciddi yükselişler göstereceğini öngörse de, bu coinlerin devasa piyasa değerleri nedeniyle uçuk getiriler sağlama olasılığı sınırlı olabilir. Bu nedenle, yüksek risk-yüksek getiri arayan yatırımcılar için yeni nesil meme coin’ler öne çıkıyor.

Bu alanda dikkat çeken projelerden biri de TOKEN6900 (T6900). ERC-20 tabanlı bu meme coin, geçtiğimiz hafta ön satışına başladı ve şimdiden 989.510 dolardan fazla yatırım topladı. Bu da projenin listelendikten sonra güçlü bir çıkış yapabileceğine işaret ediyor.

TOKEN6900, diğer meme coin’lerin aksine herhangi bir kullanım alanı iddiasında bulunmuyor. Proje, tamamen ironik pazarlama, sosyal medya etkisi ve toplu yatırımcı psikolojisi (FOMO) üzerine kurulu.

Resmi web sitesinde yer alan slogan durumu özetliyor:

“Temellere değil, hayallere, ironiye ve terminal düzeyde internet bağımlısı yatırımcıların ortak halüsinasyonuna dayanıyor.”

Token ismi, absürd mizahıyla dikkat çeken SPX6900’a gönderme yapıyor. Hatta toplam arzı 930.993.091 adet olarak belirlenmiş – SPX6900’un arzından tam bir adet fazla. Bu da projenin mizahi, hatta alaycı marka stratejisini güçlendiriyor.

Herhangi bir teknik ya da finansal fayda sunmamasına rağmen, TOKEN6900’un staking özelliği, yatırımcılara pasif gelir elde etme imkânı sunuyor.

Şu anda token başına 0,006575 dolardan satılan T6900’un fiyatı, gün içinde artış gösterecek. Dolayısıyla, erken katılım, potansiyel kazancı maksimize etmek isteyenler için en iyi fırsat olabilir.

TOKEN6900’un gelişmelerini, projenin resmi X ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz.