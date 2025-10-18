Çin’in DeepSeek AI’si XRP, Cardano ve PEPE İçin İddialı Yatırım Tahminleri Paylaştı

Çin’in ChatGPT’ye rakip en büyük yapay zekâ platformu DeepSeek AI, XRP, Cardano ve Pepe’nin yatırımcılar için yılbaşına kadar ciddi kazançlar getirebileceğini öngören iddialı tahminler paylaştı.

Geçmişte Ekim ayı, kripto piyasalarında uzun soluklu boğa koşularının başlangıcı olarak biliniyor. Bu yıl da başlangıçta aynı senaryo yaşandı; Bitcoin 6 Ekim Pazartesi günü yeni bir rekor kırarak piyasada iyimserliği artırdı.

Ancak hafta ilerledikçe Donald Trump’ın Çin’den yapılan ithalata %100 gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, tarihin en keskin tek günlük düzeltmelerinden birini tetikledi ve yükseliş momentumunu hızlıca sildi.

Haftanın başında kısa süreli bir toparlanma umut verici görünse de, yatırımcılar Fed’in yaklaşan FOMC toplantısı öncesi gevşek para politikası beklentisiyle temkinli hale gelince hareket tersine döndü.

Yine de deneyimli yatırımcılar panik yapmıyor. Birçok analist, bu düşüşü sağlıklı bir reset olarak yorumluyor; aşırı kaldıraç ve riskli pozisyonların temizlenmesi, daha sağlıklı bir piyasa için temel oluşturuyor.

XRP ($XRP): DeepSeek AI, 2025 Sonunda 10 Dolar Hedefli Yükseliş Öngörüyor

DeepSeek AI’nin makine öğrenimi modelleri, Ripple’ın XRP ($XRP) tokeninin yıl sonuna kadar $3–$10 bandına kadar yükselme potansiyeli taşıdığını öngörüyor. Bu, mevcut yaklaşık $2,37 seviyesinden yaklaşık dört katlık bir artış anlamına geliyor.

Kaynak: DeepSeek AI

Ripple, bu yıl başında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile beş yıllık yasal mücadelesini kazanarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Karar, XRP’yi $3,65 seviyesine çıkararak 2017’den bu yana hem yedi yılın zirvesi hem de tarihsel rekor seviyesine taşıdı.

Son 12 ayda XRP fiyatı %304 artış göstererek piyasanın iki liderini bile geride bıraktı. Bitcoin bu süreçte %56 yükselirken, Ethereum %42 artış kaydetti.

Teknik grafiklerde 2025 boyunca üç belirgin boğa bayrağı formasyonu görülüyor; yaz aylarında ortaya çıkan iki formasyon, genellikle güçlü yükselişlerin habercisi olarak kabul ediliyor.

Ekim ayının olumlu sezonallığı, olası ETF onayları, yaklaşan ABD düzenleyici netliği ve Ripple’ın yeni ortaklıkları, XRP’nin mevcut düşüşünü tersine çevirerek $10 hedefine doğru ivme kazanmasını sağlayabilir.

Cardano ($ADA): DeepSeek AI Bu Çeyrekte %1.200 Artış Potansiyeli Öngörüyor

Merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminde Cardano ($ADA), Ethereum’a güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. Ethereum’un kurucularından Charles Hoskinson tarafından geliştirilen Cardano, bilimsel ve hakemli bir yaklaşım benimseyerek ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve araştırmaya dayalı yenilikleri önceliklendiriyor.

Kaynak: DeepSeek AI

22 milyar dolarlık piyasa değeriyle Cardano, akıllı sözleşme alanında hâlâ büyük bir oyuncu olarak görülüyor; ancak Solana’nın büyüklüğüne ulaşmak ve Ethereum’un hakimiyetini ciddi şekilde sorgulamak için dört kat büyümesi gerekiyor.

DeepSeek’in boğa senaryosu, ADA’nın 2025 sonuna kadar $5–$8 aralığına yükselmesini öngörüyor; bu da mevcut $0,6168 fiyatından yaklaşık %1.200 artış anlamına geliyor. Teknik göstergeler, ADA’nın yaz aylarında boğa bayrağı formasyonunu kırdığını ve direnç seviyesinin $1,10 civarında bulunduğunu gösteriyor.

Güçlü bir Ekim rallisi, ADA’yı çeyreğin başında $2 seviyesine taşıyabilir; daha yüksek hedef ise genişleyen bir boğa piyasası ile mümkün olabilir. Bu gerçekleşirse, ADA 2021’deki $3,09’luk ATH seviyesini rahatlıkla aşmış olacak.

Pepe ($PEPE): DeepSeek Tarihi Zirvesine Geri Dönüş Bekliyor

Nisan 2023’te piyasaya sürülen Pepe ($PEPE), köpek temalı olmayan en büyük meme coin olarak öne çıkıyor ve yaklaşık 2,7 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

Kaynak: DeepSeek AI

Matt Furie’nin “Boy’s Club” çizgi romanından ilham alan Pepe, derin kültürel bağları ve viral etkisiyle internet ve kripto dünyasında kalıcı bir yer edindi.

Yoğun rekabete rağmen Pepe, yüksek likiditeye ve canlı bir topluluğa sahip. Elon Musk’ın X (eski Twitter) üzerinden yaptığı ince paylaşımlar da topluluğu zaman zaman destekliyor.

Şu anda yaklaşık $0,0000066 seviyesinde işlem gören token, Aralık 2024’teki $0,00002803’lük ATH seviyesinin %77 altında.

DeepSeek’in analizine göre Pepe, kritik $0,000018 direncini aşarsa, fiyatını $0,00001–$0,00003 aralığına çıkararak dört katına kadar yükseltebilir.

Yeni Meme Coin Maxi Doge ($MAXI), Dogecoin’in Enerjisini Devralıyor

Dogecoin’den ilham alan Maxi Doge ($MAXI) ön satış aşamasına girdi ve kısa sürede 3,6 milyon dolardan fazla fon topladı. Token, Dogecoin’in “enerjik kuzeni” olarak kendini konumlandırıyor ve kripto dünyasının yüksek riskli degen kültürünü yansıtıyor. Topluluk etkileşimi ve viral pazarlamaya odaklanıyor.

ERC-20 standardında Ethereum üzerinde inşa edilen MAXI, Dogecoin’e göre daha hızlı, ucuz ve çevreci işlemler sunuyor. Telegram ve Discord toplulukları, trade yarışmaları ve yaklaşan marka ortaklıklarıyla benimsenmeyi artırmayı hedefliyor.

Toplam arz 150,24 milyar token, bunun %25’i “Maxi Fund” aracılığıyla pazarlama, ortaklıklar ve ekosistem büyümesi için ayrılmış durumda. Staking şimdiden aktif ve %84’e kadar APY sunuyor, ancak katılım seviyelerine göre değişkenlik gösterebiliyor.

Ön satış fiyatı $0,0002635 olarak belirlenen MAXI, fonlama hedeflerine ulaşıldıkça kademeli olarak yükselecek. Tokenler MetaMask veya Best Wallet üzerinden satın alınabiliyor.

Gelişmeleri Maxi Doge’un resmi X ve Telegram sayfalarından takip edebilirsiniz.