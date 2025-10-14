ChatGPT’ye Sorduk: XRP, Dogecoin ve PEPE Fiyatı Ne Olur? İşte 2025 Sonu Tahminleri

OpenAI’ın yapay zeka aracı ChatGPT’ye göre XRP, Dogecoin ve Pepe’nin yıl sonundan önce rekor seviyelere ulaşma ihtimali var.

Kripto piyasasının daha önceki yıllarda sergilediği performansa bakıldığında ekim ayında genellikle güçlü fiyat artışları yaşandığı görülüyor. Bu nedenle ekim ayı “Uptober” olarak anılıyor. Bitcoin geçen hafta pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü Çin ithalatına %100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurması kripto piyasasına büyük bir darbe indirerek büyük kayıpların yaşanmasına yol açtı.

Ancak piyasanın yeniden yükselişe geçeceği yönünde tahminler var. Geçmiş veriler de kripto piyasasının genellikle güçlü yükselişler yaşamadan önce sert düşüşler kaydettiğini gösteriyor.

XRP (XRP): ChatGPT’ye Göre XRP Fiyatı 20 Dolara Yükselebilir

ChatGPT’nin tahminlerine göre Ripple’ın XRP tokeni 2.57 dolarlık güncel fiyatına kıyasla yaklaşık sekiz kat değerlenerek yıl sonundan önce 10 dolar ile 20 dolar arasında bir fiyata ulaşabilir.

Beş yıldır devam eden Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasının bu yıl nihayet sona ermesi XRP’nin güçlü bir ivme yakalamasını ve 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesini sağladı.

XRP son 12 ayda %381 değerlenerek büyük piyasa değerine sahip kripto paralar arasında en iyi performans gösteren kripto para oldu. Bu süreçte Bitcoin %83 değerlenirken, Ethereum ise %67 değerlendi.

XRP’nin fiyat grafiklerine bakıldığında 2025 yılı boyunca ikisi yaz aylarında olmak üzere toplam üç boğa flaması formasyonu oluştuğu görülüyor. Boğa flaması formasyonları genellikle güçlü fiyat kırılmalarının habercisi olarak değerlendirilir.

Analistler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot XRP ETF’lerini onaylaması, ABD’nin kripto düzenlemelerinin netleşmesi ve Ripple’ın daha fazla ortaklığa imza atmasıyla birlikte XRP’nin 20 dolara kadar yükselebileceğine inanıyor.

Dogecoin (DOGE): ChatGPT’ye Göre Doge Fiyatı 1 Doları Aşabilir

2013 yılında piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE), o zamandan bu yana hızla büyüyerek 31 milyar dolar piyasa değerine ulaştı. DOGE, 67 milyar dolar değerindeki meme coin pazarının en büyük coinlerinden biri olarak konumunu koruyor.

DOGE şu anda 0.20 dolar civarında işlem görürken RSI’si ise 40 civarında olup yükseliş eğilimi gösteriyor. Dogecoin son 24 saatte yaklaşık %5’lik bir düşüş yaşamış olsa da piyasanın istikrar kazanmasıyla birlikte yeniden toparlanabileceği düşünülüyor.

Dogecoin’in 2025 yılı grafiklerine bakıldığında birçok kez yükseliş formasyonları şekillendiği görülüyor. Dolayısıyla DOGE’nin yukarı yönlü bir kırılmaya hazırlanıyor olabileceği yönünde tahminler var.

ChatGPT’nin tahminlerine göre DOGE yılı 1.50 dolar ile 3 dolar arasında bir fiyatla bitirebilir. Ancak daha makul tahminlere göre Dogecoin fiyatı 0.25 dolar ile 0.40 dolar arasında bir fiyata ulaşabilir.

Dogecoin’in son rekoru 2021 yılında kaydedilen 0.7316 dolardı. Dogecoin yatırımcıları uzun bir süredir meme coin’in 1 dolara ulaşmasını bekliyor.

Bu arada Dogecoin’in günlük ödemelerde kullanımı da giderek artıyor. Örneğin Tesla seçili ürünlerinde Dogecoin ödemelerini kabul ederken, PayPal ve Revolut ise DOGE işlemlerini entegre etti.

Pepe (PEPE): ChatGPT, Pepe’nin Rekor Seviyelere Ulaşabileceğini Tahmin Ediyor

Nisan 2023’te piyasaya sürülen Pepe (PEPE) şu anda 3.2 milyar dolar piyasa değerine sahip. Matt Furie’nin “Boy’s Club” adlı çizgi romanından esinlenerek geliştirilen Pepe bir dönem kripto camiasında büyük ses getirdi.

Bir dönem Elon Musk’ın da desteğini alan Pepe, sağlıklı likiditeye ve güçlü topluluk desteğine sahip.

Pepe şu anda 0.0000072 dolar seviyesinde seyrediyor ve Aralık 2024’te kaydettiği 0.00002803 dolarlık rekor fiyatına kıyasla %73.9 daha düşük işlem görüyor.

ChatGPT’nin tahminlerine göre Pepe fiyatı 0.000018 doları aşarsa daha önceki rekor seviyesini yeniden görebilir. Pepe’nin bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyatına kıyasla yaklaşık dört kat değer artışı anlamına geliyor.

Pepe şu anda düşük fiyatlardan işlem görüyor. Ancak yatırımcı güveninin yeniden artmasıyla birlikte Pepe’nin yeni bir rekor kırabileceği düşünülüyor.

