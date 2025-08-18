ChatGPT’den XRP, XMR ve ADA Fiyat Tahmini

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ChatGPT’nin yeni yükseltmesi ChatGPT-5’in tahminlerine göre XRP, Monero ve Cardano önümüzdeki aylarda kayda değer fiyat artışları yaşayabilir.

Ancak şu anda piyasa genelinde çalkantılı bir seyir görülüyor. Bitcoin geçen hafta perşembe günü 124.128 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Ancak ABD’nin ekonomik verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte bu yükseliş hızla sona erdi ve kar alımlarının sonucunda BTC fiyatı 115.000 doların altına kadar geriledi.

Ancak ABD’nin kısa bir süre önce onaylanan GENIUS yasası ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun “Project Crypto” adlı projesini duyurması da dahil olmak üzere kripto lehine çeşitli adımlar atması kripto piyasasını olumlu yönde etkileyebilir.

Tüm bu değişikliklerle birlikte kripto piyasasının güçlü bir yükseliş yaşayabileceği ve 2021’de kaydedilen rekor seviyeleri bile aşabileceği düşünülüyor. Peki, XRP, Monero ve Cardano nasıl performans gösterir? İşte ChatGPT’nin tahminleri.

XRP (Ripple): ChatGPT, XRP’nin 5 Kat Artış Yaşayabileceğini ve Yıl Sonuna Kadar 10 Doları Görebileceğini Tahmin Ediyor

ChatGPT’nin tahminlerine göre, XRP fiyatı 2025 sonundan önce 10 doları görebilir. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi 2.97 dolarlık güncel fiyatına kıyasla 5 kattan daha fazla bir artış anlamına geliyor.

XRP bu yıl kayda değer bir performans gösterdi. Altcoin, 18 Temmuz’da 3.65 dolara ulaşarak 2018 yılında kaydettiği 3.40 dolar seviyesini aştı. Ancak XRP o zamandan bu yana yaklaşık %18.5 oranında değer kaybetti.

Bu arada XRP, hızlı ve düşük maliyetli uluslararası transferler için giderek daha fazla tercih edilen bir kripto para haline geldi. Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu, 2024 yılında XRP’nin sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Ayrıca uzun süredir devam eden Ripple ve SEC davasının sona gelmesi de yatırımcıların XRP’ye güvenini artırdı.

XRP yeniden ivme yakalarsa ChatGPT’nin öngördüğü 10 dolar seviyesine ulaşabilir ve güçlü bir boğa piyasası yaşanırsa 15 dolara kadar yükselebilir.

XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) 50 seviyesinde olup, yakında sona erebilecek hafif bir satış baskısına işaret ediyor.

XRP son bir yılda %427 oranında değer kazanarak aynı süreçte %93 değerlenen Bitcoin’den ve %64 değerlenen Ethereum’dan daha iyi performans gösterdi.

Monero ($XMR) Fiyatı Yükselir mi?

Monero (XMR), işlemlerin tamamen anonim kalmasını sağlamak üzere geliştirilmiş, piyasadaki en popüler gizlilik odaklı coin’lerden biridir.

Her bir işlemi şeffaf blok zincirinde kaydeden Bitcoin ve Ethereum’un aksine, Monero ise hem göndericiyi hem de alıcıyı gizlemek için gelişmiş kriptografiden yararlanıyor.

2014 yılında piyasaya sürülen Monero, güçlü bir topluluğa sahip. Düzenleyici kurumlar sık sık Monero’yu hedef alsa da projenin çok sayıda destekleyicisi bulunuyor.

Monero şu anda 270 dolar seviyesinde işlem görürken, ChatGPT ise coin’in 680-700 dolar bandına kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

Cardano ($ADA): ChatGPT, ADA’nın %158’lik Bir Fiyat Artışı Yaşayabileceğini Tahmin Ediyor

Cardano ($ADA) bir yılda %171 değerlenerek Bitcoin, Ethereum ve Solana’dan daha iyi performans gösterdi. Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir blockchain çözümlerine yönelik talebin artmasının yanı sıra stablecoin’lere ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine ilginin artması da Cardano’nun iyi performans göstermesinde etkili oldu.

Ethereum’un kurucu ortaklarından olan Charles Hoskinson tarafından kurulan Cardano, araştırma odaklı işleyişi, düşük enerji tüketimi ve ölçeklenebilir altyapısıyla biliniyor. Cardano bu yönleriyle hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan ilgi görüyor.

Cardano şu anda 0.9123 dolardan işlem görüyor ve piyasa değeri 33.2 milyar dolar seviyesinde. ChatGPT, ADA’nın 2025 sonuna kadar 2.36 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu, mevcut fiyata kıyasla %158’lik bir artış anlamına geliyor.

ADA 2024 yılının sonlarından beri düşen kama formasyonu içinde konsolide oluyor. ADA 1.10 doların üzerinde bir kırılma gerçekleştirirse sonbahara kadar 1.50 dolara doğru yükselebilir.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Yılın en dikkat çeken ön satış projelerinden biri olan Bitcoin Hyper ($HYPER), Bitcoin’in ilk katman 2 ağı olup gelişmiş ölçeklenebilirlik özellikleriyle meme coin kültürünü bir araya getirmeyi hedefliyor.

Projenin ön satışında 10.3 milyon dolar toplandı ve bazı analistler HYPER’ın piyasaya sürülmesinin ardından iyi performans gösterebileceğini düşünüyor.

Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan Bitcoin Hyper, Bitcoin ekosistemi için son derece hızlı akıllı sözleşmeleri mümkün kılıyor ve yavaş doğrulama süreleri ve yüksek işlem ücretleri gibi engelleri ortadan kaldırıyor.

Canonical Bridge, katman 2 ağında anında BTC transferlerine imkan tanırken, son derece düşük işlem ücretleri ise dApp’lere, meme coin’lere ve ödeme uygulamalarına zemin hazırlıyor. Coinsult’ın yakın tarihli denetiminde Bitcoin Hyper’ın akıllı sözleşmelerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu arada Bitcoin Hyper’ın HYPER tokeni, staking işlemlerinde %105’e varan APY sunuyor.

Daha fazla bilgi için projenin resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da Bitcoin Hyper’ı X ve Telegram‘dan takip edebilirsiniz.

