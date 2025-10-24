ChatGPT’den Çarpıcı Tahmin: SUI, AAVE ve Trump’ın Kriptosu WLFI Şaşırtıcı Bir Hızla Yükselebilir!

Piyasa düşüşü sonrası ChatGPT'den şaşırtıcı analiz: Sui ($SUI), WLFI ve AAVE, güçlü bir ivmeyle toparlanabilir.

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 24, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

OpenAI’ın yapay zeka modeli ChatGPT’nin son analizi, geçtiğimiz günlerdeki piyasa düşüşünün ardından Sui ($SUI), World Liberty Financial ($WLFI) ve AAVE ($AAVE) projelerinin şaşırtıcı bir ivmeyle toparlanabileceğini öngörüyor.

Bu yılın beklenen “Yükseliş Ekim’i” (Uptober) rallisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına yönelik %100 ek gümrük vergisi uygulama kararının ardından aniden sona erdi. Bu karar, küresel piyasalarda şok dalgaları yaratarak kripto sektörünün aylardır gördüğü en sert günlük düşüşlerden birini tetikledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yaklaşan FOMC toplantısı öncesinde yatırımcılar, riske iştahlı yatırımcıları yeniden canlandırabilecek potansiyel parasal gevşeme sinyallerini bekleyerek “bekle ve gör” yaklaşımını benimsiyor.

Ancak kripto savunucuları, mevcut düzeltmeyi sağlıklı bir piyasa sıfırlaması olarak yorumluyor. Tarihsel olarak, derin piyasa geri çekilmeleri aşırı kaldıracı ve spekülatif pozisyonları temizleyerek daha sürdürülebilir uzun vadeli rallilerin temelini oluşturur.

World Liberty Financial ($WLFI): Başkan Trump’ın Kriptosu Gözde Para Birimiyle Yarışır mı?

World Liberty Financial ($WLFI), ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği kripto girişimi olarak dikkat çekiyor. Proje, yenilik, yönetim ve özgürlüğü tek bir ekosistemde birleştirerek merkeziyetsiz finansın (DeFi) neler başarabileceğini göstermeyi hedefliyor.

Kaynak: ChatGPT

Başkan desteği ve iddialı hedeflerle yola çıkan $WLFI, gerçek dünyada etki yaratmak üzere tasarlanmış şeffaf, topluluk odaklı bir finansal ağa kullanıcıların katılımını sağlıyor.

Ethereum ağında, Aave protokolü kullanılarak inşa edilen projenin detayları gizli tutulsa da; kurumlara ve bireysel kullanıcılara borç verme (lending) işlemlerini kolaylaştırması ve teknolojinin beklendiği gibi yaygınlaşması halinde stablecoin’ler alanında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Piyasaya henüz yeni sürüldüğü için derin veri geçmişi bulunmayan $WLFI, 3.8 milyar dolarlık piyasa değeriyle hâlihazırda en büyük 41. kripto para birimi konumunda. $WLFI, Trump’ın ticari çıkarlarının kripto ile nasıl örtüştüğünü göstermesi açısından kritik bir öneme sahip.

Bu durum, ABD’deki kripto şirketlerinin ihtiyaç duyduğu yasal netliğin daha hızlı gelmesi için pozitif bir katalizör (etken) görevi görebilir. Eğer bu beklenti gerçekleşirse, $WLFI fiyatının ayın son haftasında olmasa bile, Yılbaşına kadar 1 dolara ulaşması mümkün olabilir.

Aave ($AAVE): Ethereum’un DeFi Güç Santrali Bir Haftada İkiye Katlayabilir!

Aave ($AAVE), kullanıcılarına sezgisel ve güvenli bir protokol aracılığıyla borç verme, borç alma ve pasif gelir elde etme imkanı sunan merkeziyetsiz finansın (DeFi) önde gelen oyuncusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: ChatGPT

Flaş krediler (flash loans), likidite havuzları ve çoklu zincir desteği gibi çığır açan özellikler sunan AAVE, onu DeFi devriminin bir köşe taşı haline getirdi. Sürekli yenilik, güçlü topluluk yönetimi ve artan kurumsal benimsenme sayesinde AAVE, sadece finansın geleceğine ayak uydurmakla kalmıyor, aynı zamanda bu geleceğin erken inşaatçılarından biri olarak kabul ediliyor.

ChatGPT, AAVE fiyatının 227 dolardan 500 dolara sıçrayabileceğini öngörüyor. Bu kadar kısa bir süre içinde böylesine büyük bir yükseliş için, gerçekten çok büyük bir duyuru veya gelişme yaşanması gerekebilir.

Ancak, AAVE teknik açıdan bir genişleyen üçgen formasyonuna girdiğine işaret eden bir görünüme sahip. Eğer bu formasyon, devam eden yukarı yönlü hareketle (AAVE, son 24 saatte %4 yükseldi) doğrulanırsa, AAVE’nin Yılbaşına kadar 500 dolarlık hedefine ulaşması kolaylıkla gerçekleşebilir.

Sui Network: Bu Altcoin Ethereum ve Cardano’yu Geride Bırakabilir mi?

Sui Network ($SUI), Ethereum’un performansını geride bırakan bir blockchain olarak kendisini konumlandırarak, en umut verici altcoinler arasında dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaynak: ChatGPT

“Ethereum katili” iddiaları genellikle bakış açısına ve kullanım durumuna bağlı olsa da, SUI’nin en büyük avantajı hızında yatıyor. Ağın, Ethereum’un ortalama 15 TPS’lik (saniyedeki işlem sayısı) işlem hacminin yanında, saniyede 297.000 işleme kadar çıkabildiği bildiriliyor.

Son 24 saatte %3 tırmanarak 2.50 dolara ulaşan SUI için ChatGPT, Yılbaşına kadar 5 dolarlık temkinli bir hedefle istikrarlı bir ivme öngörüyor. Bu büyüme beklentisi, SUI’nin gelişmiş akıllı sözleşme altyapısı, etkileyici ölçeklenebilirliği ve zincirler arası birlikte çalışabilirliğe (cross-chain interoperability) odaklanması sayesinde güçleniyor.

Eğer daha geniş piyasa, birçok kişinin beklediği gibi bir boğa aşamasına (bull phase) yeniden girerse, SUI’nin Noel’e kadar 10 dolar seviyesini gerçekçi bir şekilde yakalaması mümkün.

Ocak ve Mart sonu arasında oluşan bir boğa bayrağı formasyonundan (bullish flag pattern) çıkmış olması da, token’ın potansiyel olarak sürdürülebilir bir yukarı yönlü harekete hazırlandığına işaret eden teknik göstergelerle bu görüşü pekiştiriyor.

Dogecoin’i Kaçıranlar Dikkat: Yeni Rakip Maxi Doge ($MAXI) Geliyor

Meme coin sahnesinin yeni oyuncusu Maxi Doge ($MAXI), henüz borsalarda listelenmemesine rağmen şimdiden ciddi bir ilgi topluyor. Projenin ön satış aşaması, bir sonraki viral kripto fenomenini yakalamak isteyen yatırımcılardan şimdiden 3.7 milyon doların üzerinde erken yatırım çekti.

Dogecoin’in riski seven kuzeni olarak konumlandırılan Maxi Doge, topluluk odaklı mizahi bir yaklaşımla, meme coin volatilitesinin peşinden koşan yatırımcıları cezbediyor.

Ethereum ağında bir ERC-20 token’ı olarak piyasaya sürülen MAXI, Dogecoin’e kıyasla daha hızlı, daha uygun maliyetli ve çevreye duyarlı işlemler vadediyor. Canlı Telegram ve Discord toplulukları aracılığıyla kendini tanıtan proje, erken ivme kazanmak için alım satım yarışmaları ve influencer işbirlikleri düzenliyor.

Toplam 150.24 milyar token arzının %25’i, pazarlama çabalarını, ekosistem genişlemesini ve gelecekteki işbirliklerini finanse edecek olan “Maxi Fonu” için ayrıldı. Hâlihazırda %82’ye varan yıllık getiri oranı (APY) sunan stake etme (staking) seçeneği mevcut, ancak bu getiri, daha fazla katılımcı katıldıkça kademeli olarak düşecek.

Ön satışta an itibarıyla $0.0002645 fiyatından işlem gören MAXI’nin değeri, her fonlama turunda kademeli olarak artacak. Tokenleri MetaMask veya Best Wallet kullanarak satın alabilirsiniz.

Maxi Doge’un resmi X ve Telegram sayfalarından güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.