ChatGPT’den Kripto Tahmini: 2025 Sonunda XRP, Pi Coin ve Dogecoin Hangi Seviyede Olacak?

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



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OpenAI’nin popüler yapay zeka aracı ChatGPT, Bitcoin’in etkileyici yükselişiyle birlikte 2025’in ikinci yarısında birçok önde gelen altcoin’in yeni rekor seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.

Bitcoin, geçtiğimiz Pazartesi günü 122.838 dolarla tarihi bir zirveye çıktı. Uzmanlar, bu rallinin devam etmesi halinde küresel kripto para benimsenmesini hızlandırabileceğine inanıyor.

Bu sert yükseliş, dijital varlık piyasasında güveni yeniden canlandırdı. Yatırımcılar, yaklaşan boğa sezonunun 2021’de görülen büyük kazançları aşabileceği ve önemli altcoin’leri hiç görülmemiş fiyat seviyelerine taşıyabileceği beklentisi içinde.

İşte ChatGPT’nin yeni yıla kadar açık kazanç getirmesini beklediği kripto paralar.

XRP (Ripple): ChatGPT, Küresel Ödeme Liderinin Beş Ayda Üç Katına Çıkabileceğini Öngörüyor

ChatGPT’nin modelleri, Ripple’ın XRP tokenının 2025 sonunda 10 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyor. Bu, şu anki yaklaşık 3,13 dolarlık değerinin üç katına çıkması anlamına geliyor.

Bu iyimser tahmin, XRP’nin bu yıl gösterdiği güçlü performansa dayanıyor. 18 Temmuz’da XRP, 2018’deki 3,40 dolarlık önceki rekorunu geçerek 3,65 dolarlık yeni bir ATH (tüm zamanların en yüksek seviyesi) kaydetti ve yükseliş momentumunu koruyor.

Kurumsal benimsemenin artması, düzenleyici netlik ve XRP spot ETF’i beklentisi, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların büyük alımlarını çekme potansiyeli taşıyor. Bu da yatırımcı güvenini artırıyor.

XRP, hızlı, düşük maliyetli ve düzenlemelere uygun uluslararası ödemelerde öne çıkıyor. 2024 yılında Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu (UNCDF), XRP’nin geleneksel bankacılık sistemlerine bağlı kalmadan anlık sınır ötesi para transferlerini desteklemedeki rolünü resmi olarak kabul etti.

2023’te çıkan kritik bir mahkeme kararı, XRP’nin perakende satışlarının menkul kıymet işlemi olmadığına hükmederek SEC’in Ripple ve altcoin sektörüne karşı sert tutumunu zayıflattı.

Mart ayında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC ile devam eden hukuk mücadelesinin resmen sona erdiğini duyurdu. Bu gelişme, XRP ve genel kripto piyasasında olumlu bir havayı beraberinde getirdi.

Şu anda XRP, 3,60 dolardaki önemli direnç seviyesinin altında işlem görüyor. Bu seviyenin üzerinde güçlü bir kırılma, ChatGPT’nin temkinli 10 dolarlık yıl sonu tahminini gerçeğe dönüştürebilir.

XRP’nin aşırı alım bölgesinde olan RSI değeri 77’ye ulaşmış durumda; bu, bazı yatırımcıların zirvede satış yapabileceği anlamına geliyor. Ancak bu tür satışlar, tokenın son dönemdeki güçlü yükselişini sağlamlaştırmaya yardımcı olabilir.

En iyimser senaryoda, ChatGPT XRP’nin değerinin iki kat daha artabileceğini düşünüyor. Bunun için ABD’de Trump yönetimi döneminde olumlu düzenleyici reformlar gibi büyük bir katalizörün ortaya çıkması gerekiyor. Böyle bir gelişme, 2021’deki kripto boğa sezonundan bile daha büyük bir ralliyi tetikleyebilir.

Son bir yılda XRP %475 yükselerek, Bitcoin’in %77’lik yıllık kazancını açık ara geride bıraktı.

Pi Network ($PI): ChatGPT Yıl Sonuna Kadar 100 Kat Kazanç Potansiyeli Öngörüyor

Pi Network, geleneksel madenciliği “dokunarak kazma” modeliyle değiştirdi. Kullanıcılar, gelişmiş donanım ya da teknik bilgiye ihtiyaç duymadan sadece cep telefonlarından kripto kazanmaya başladı.

Şu anda yaklaşık 0,408 dolar seviyesinde işlem gören Pi Network için ChatGPT, yaygın benimsenme durumunda yıl sonuna kadar 50 dolara kadar yani 100 katın üzerinde bir artış olabileceğini tahmin ediyor.

Geleneksel madencilikten farklı olarak, kullanıcılar sadece uygulamaya giriş yapıp günde bir kez dokunarak PI token biriktiriyor; bu model kriptoya yeni başlayanlar arasında oldukça popüler oldu.

Şubat 2025’te piyasaya sürülen PI, yüksek volatilite gösterdi. Örneğin, Mayıs başında fiyatı dört gün içinde 0,58 dolardan 1,57 dolara çıkarak %171 gibi dramatik bir yükseliş yaşadı; bu artış kurumsal ilgideki artıştan kaynaklandı.

PI’nin şu anki RSI değeri 44 ve yükselişte, bu da varlığın henüz fazla alım bölgesine girmediğini ve boğa momentumunun genel kripto piyasası duyarlılığının iyileşmesiyle güçlendiğini gösteriyor.

Bu ivme devam ederse, PI yaz sonunda 3 dolarlık kritik direnci kırabilir ve Şubat ayında görülen 2,99 dolarlık rekor seviyesinin üzerine yeni bir ATH yapabilir.

Kullanıcı dostu arayüzü ve ölçeklenebilir Layer-1 blokzinciri sayesinde Pi Network, küresel benimsemeyi hızlandırmaya hazır. Büyük bir boğa piyasası olmasa bile 5 dolar hedefini yakalama potansiyeli var. Ancak ChatGPT’nin daha iddialı tahminlerinin gerçekleşmesi için ABD’de kullanıcı sayısının artması ve düzenleyici onaylar kritik önem taşıyor.

Dogecoin ($DOGE): ChatGPT, Meme Coin Öncüsünün Doge Ordusu’nun 1 Dolarlık Hedefine Doğru 4 Katlık Bir Sıçrama Yapabileceğini Tahmin Ediyor

2013’te şaka amaçlı başlayan Dogecoin ($DOGE), güçlü topluluğu ve artan kullanım alanları sayesinde piyasa değeri 38,4 milyar doları aşan önemli bir kripto para haline geldi. DOGE, genellikle Bitcoin’in fiyat hareketlerini takip ederken, meme kaynaklı hype ile piyasa dayanıklılığını birleştiriyor.

Şu anda 0,2339 dolar seviyesinde olan Dogecoin, son bir haftada %8,5, son bir ayda ise %44 oranında yükseldi. RSI değeri ise dün 80’den 72’ye gerileyerek aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor.

Bu durum, yatırımcıların kar realize etmek için satış yapabileceği ve kısa vadede bir düzeltmenin gelebileceği anlamına geliyor. Böyle bir geri çekilme, DOGE’nin bir sonraki yükselişi öncesinde konsolide olmasına olanak tanıyabilir.

Teknik analizler, Kasım ile Nisan arasında oluşan düşen kama formasyonunun, genellikle yaklaşan bir yükseliş kırılmasını işaret ettiğini gösteriyor.

ChatGPT, DOGE’nin geniş bir boğa piyasası sırasında 1 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor; bu da mevcut seviyelerden 4 kat kazanç anlamına geliyor.

Kullanım alanlarında ise DOGE, ana akım ödemelerde yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Tesla, belirli ürünlerde DOGE ile ödeme kabul ederken; PayPal ve Revolut gibi platformlar da DOGE işlemlerini entegre ederek gerçek dünya kullanımını artırıyor.

TOKEN6900: 1000 Kat Kazanç Hedefleyen Yeni Meme Coin

ChatGPT, altcoinlerin güçlü büyüme göstereceğini tahmin etse de, daha yüksek piyasa değerlerinin bu kazançların katlanmasını sınırlayabileceğini belirtiyor.

Büyük getiriler arayan yatırımcılar için ise olağanüstü kazanç potansiyeline sahip yeni bir meme coin dalgası ortaya çıkıyor.

Bunlardan biri TOKEN6900 (T6900) adlı ERC-20 meme token. TOKEN6900, iki hafta önce ön satışa başladı ve şimdiden 1 milyon dolardan fazla yatırım topladı. Bu, güçlü bir erken talep ve lansman sonrası önemli bir yükseliş beklentisi anlamına geliyor.

TOKEN6900, fayda odaklı tokenlardan farklı olarak tamamen hype’a dayalı bir coin kimliğini benimsemiş. İroni, viral pazarlama ve “kaçırma korkusu” (FOMO) ile büyümesini destekliyor.

Web sitesinde cesurca şöyle deniyor:

“Temellere Dayanmıyor. Yanılsama, İroni ve İnternette Sürekli Takılan Yatırımcıların Ortak Halüsinasyonuna Dayanıyor.”

TOKEN6900, SPX6900 adlı başka bir meme coini referans alıyor. SPX6900, dot-com balonuna benzer absürt piyasa değerlerini hicvediyor.

Toplam arzı 930.993.091 token ve bu, SPX6900 ön satış arzından tam 1 token fazla; bu da alaycı marka stratejisini güçlendiriyor.

Bu stratejinin işe yaradığını hızlı fon toplama başarısı gösteriyor. Fayda sağlamasa da TOKEN6900, spekülatif fiyat artışının yanında pasif gelir getiren staking özellikleri sunuyor. Yatırımcılar, resmi web sitesi üzerinden şu anki 0,006575 dolar fiyatla ön satışa katılabiliyor.

Fiyatların 24 saat içinde yükselmesi bekleniyor, erken giriş gelecekteki büyümeden maksimum fayda sağlamak için ideal olabilir.

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