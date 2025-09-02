ChatGPT’den 2025 Sonu Kripto Tahmini: XRP, Avalanche ve Dogecoin’de Neler Olacak?

ChatGPT, 2025 sonu için XRP, Avalanche ve Dogecoin’in fiyat trendlerini ve olası yükseliş senaryolarını açıkladı.

Piyasa büyük bir düşüş yaşadı ve panik dalgası yayıldı, birçok yatırımcı karamsar konuşmaya başladı. Ancak analistler ve ChatGPT 5 soğukkanlı kalıyor ve uzun vadede boğa beklentisini sürdürüyor.

Özellikle XRP’nin gerçek dünya kullanımının artması, Avalanche ekosisteminin büyümesi ve Dogecoin’in klasik meme hype’ını sürdürmesi dikkat çekiyor.

Ethereum ise yeni bir ATH olan 4.950 dolara çıkarak hâlâ altcoin lideri olduğunu hatırlattı. Bu yükseliş, ETH tabanlı meme coin’ler, özellikle DOGE için ciddi bir destek sağladı ve altcoin piyasasında genel bir pump yaşandı, ardından bir miktar geri çekildi.

Bu arada Bitcoin, Ağustos’ta gördüğü 124.000 dolarlık zirvenin yaklaşık %10 altında, 109.000 dolarda işlem görüyor. Buna rağmen piyasa hissiyatı boğa yönünde seyrediyor; özellikle şimdiye kadarki en dostane regülasyon ortamı sayesinde, ChatGPT’nin öngörüleri de bu olumlu havayla uyumlu.

XRP (Ripple): ChatGPT Yıl Sonu Patlaması Öngörüyor – Ralli Eylül’de Başlayabilir mi?

2025, XRP için kırılma yılı oldu. SEC davasını nihayet atlattı, 1 doları geçti ve yıl içinde %400 değer kazandı. ChatGPT’ye göre ralli hâlâ canlı ve yeniden hareketlenebilir.

Benimsenme ivmesi artıyor; daha fazla kullanıcı ağa katılıyor. XRP Mastercard piyasaya çıktı ve kredi kartı alanına doğrudan giriş yaptı. Ekim’de beklenen ETF haberi de hype’ı daha da artırıyor.

Coinbase’in kıdemli bir analisti, Fed gevşemeye başlarsa risk sermayesinin kriptoya geri döneceğini ve XRP’nin parlayacağını belirtti. Sınır ötesi ödeme avantajı ve düzenleyici uyum hamleleri ile XRP, öncelikli yatırım tercihlerinden biri haline geliyor.

Kaynak: XRPUSD / TradingView

Uzun vadede boğa görünümü hâlâ güçlü olsa da, Eylül genellikle kripto piyasası için zayıf bir ay olarak biliniyor. XRP’nin 5 doların üzerine çıkması beklenirken, yatırımcıların temkinli olması öneriliyor.

Momentum hâlâ kırılgan. RSI 39 seviyesinde ve talep zayıf; MACD ise nötr seviyenin hemen altında seyrediyor. Mumlar direnç bölgesinde “spinning top” formasyonu oluşturuyor; bu genellikle kırılmanın yaklaştığını gösteriyor.

Uzun vadede potansiyel hareket 10 dolara doğru olsa da, önce 3,66 dolar direnç seviyesinin kırılması gerekiyor. Fiyat bu seviyeden reddedildikten sonra tekrar 3 doların altına düşmüştü.

Avalanche (AVAX): ChatGPT $50 Hedefini İşaret Ediyor

Avalanche, geçen yıl boyunca hype eksikliği ve büyük kazanımların olmayışıyla altcoinler arasında en sıkıcı ve durağan projelerden biri olarak öne çıkmıştı.

Ancak durum değişmeye başlıyor. Grayscale, Nasdaq için bir AVAX ETF başvurusu yaptı; Ekim ayı, 90’dan fazla ETF kararının verileceği ay olarak öne çıkıyor.

Buna ek olarak Avalanche, ABD Ticaret Bakanlığı ile bir anlaşma yaparak GSYİH verilerini zincire taşıdı ve ilk AVAX işlemlerini gerçekleştirdi. Temmuz sonundan bu yana AVAX, her düşüşte alıcıların güçlenerek devreye girmesiyle daha yüksek dipler oluşturuyor.

Kaynak: AVAXUSD / TradingView

Ana direnç seviyesinin kırılması, fiyatı Aralık ayı zirveleri olan 52 dolara kadar taşıyabilir ve kısa vadede %120’lik bir hareket fırsatı sunabilir. Şu an için hacim biraz azalmış durumda; AVAX trend çizgisi desteğini yeniden test ediyor.

ChatGPT’nin 300 dolar hedefi kulağa uçuk gelebilir, ancak Grayscale ETF lansmanı ile AVAX’in bu yola hazırlanıyor olabileceği öne sürülüyor.

Dogecoin (DOGE): Memecoin’in Öncüsü $1 Yolunda mı?

Herkes meme ve memecoin’leri sever, değil mi? ChatGPT de Dogecoin (DOGE) için 2025 sonuna kadar yaklaşık %66’lık bir yükseliş öngörüyor.

Bu beklenti, Grayscale’in sürpriz hamlesiyle de uyumlu; firma ilk Dogecoin ETF’sine başvurdu ve böylece memecoin dünyasında bir ilke imza attı. DOGE’in seçilmesi sürpriz değil; çünkü o, meme dünyasının öncüsü konumunda.

Ekim ayı altcoinler için boğaya işaret ediyor; Dogecoin ETF kararı da bu dönemde açıklanacak. Bloomberg’e göre bu ETF başvurularının çoğunun onaylanma olasılığı %85’in üzerinde, dolayısıyla bir memecoin ETF’si memecoin piyasasını ciddi şekilde hareketlendirebilir.

Kaynak: DOGEUSD / TradingView

Kaleo breakout’u DOGE/USDT grafiğinde de gözlemleniyor. Boğa sinyali ise: fiyat, düşen üçgenin üstünü yukarıdan test edip buradan sıçradı.

Dogecoin grafiği uzun süredir konsolidasyon halinde ve 0,20 dolar desteğinin üzerinde seyrediyor. Uzun düşen kanaldan çıkışın ardından fiyat şu anda yaklaşık 0,21 dolar seviyesinde. Asıl test 0,30 dolar seviyesinde; bu direnç kırılmadan ChatGPT’nin öngördüğü 2,00 dolarlık patlama tetiklenemez.

DOGE, 0,30–0,35 dolar seviyesini destek hâline getirebilirse $1 yolunu açabilir. RSI 49 ile nötr seviyede, MACD ise hafif negatif ama endişe verici değil. Analistler bir kırılmayı bekliyor; bu durum daha geniş bir memecoin rallisini tetikleyebilir.

Ve bu tür rallilerde genellikle en çok ne yükseliyor? Güçlü topluluk desteği olan yeni token lansmanları. Maxi Doge bunun mükemmel bir örneği. Dogecoin’in kullandığı stratejiyi uyguluyor ve yeni yatırımcılar için hâlâ erken günlerdeyiz.

