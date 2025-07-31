ChatGPT’den 2025 Sonu İçin XRP, Shiba Inu ve Cardano Fiyat Tahmini

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OpenAI’in gelişmiş dil modeli ChatGPT, Bitcoin’deki yükselişle birlikte 2025’in ikinci yarısında rekor seviyelere ulaşabilecek altcoin’leri açıkladı.

Bitcoin iki haftada önce 122.838 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin’deki yükseliş, kripto piyasası genelinde iyimserliği artırdı.

Bazı analistler, kripto piyasasının büyük bir yükselişin eşiğinde olduğunu ve 2021’de görülen rekor seviyelerin aşılabileceğini düşünüyor.

İşte ChatGPT’ye göre 2025’te yükselebilecek tokenler.

XRP (Ripple): ChatGPT, XRP’nin Yıl Sonundan Önce 6 Kat Değerlenmesini Bekliyor

ChatGPT, Ripple’ın XRP tokeninin 2025 sonuna kadar 20 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Şu anda 3.10 dolar civarında işlem gören XRP’nin 20 dolara yükselmesi yaklaşık altı kat fiyat artışı anlamına geliyor.

XRP 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Token, sadece bir ayda %42 değerlenerek Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi.

XRP fiyatının yükselmesinde etkili olan faktörler arasında artan kurumsal yatırımcı ilgisi, düzenlemelerin netleşmesi ve spot XRP ETF’lerinin onaylanma olasılığı yer alıyor.

Ayrıca XRP, hızlı ve düşük maliyetli uluslararası transferler için giderek daha fazla tercih edilen bir kripto para haline geldi. Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF), 2024 yılında XRP’nin sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Bu arada Ripple’ın bireysel yatırımcılara XRP satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediği yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararı SEC’in iddialarını çürüttü. Uzun süredir devam eden Ripple ve SEC davasının sona gelmesi, yatırımcıların XRP’ye güvenini artırdı.

Bu arada XRP şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %11.4 daha düşük işlem görüyor. XRP yeniden rekor seviyesine ulaşırsa ChatGPT’nin tahmin ettiği 7-10 dolar bandını görme olasılığı artacaktır. Piyasada uygun koşullar sağlanırsa XRP fiyatı 20 dolar seviyesine kadar yükselebilir.

XRP’nin RSI’si geçen haftanın başlarında 86 seviyesindeyken bugün 57’ye gerilemiş durumda. Bu, altcoin’in şu anda durağan seyrettiğini ve yakında bir sonraki yükselişine hazırlanabileceğini gösteriyor.

XRP son 12 ayda %398 oranında değer kazanarak bu süreçte Bitcoin’den daha iyi performans gösterdi.

Shiba Inu (SHIB): ChatGPT, SHIB’in 7 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

Ağustos 2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu, o zamandan bu yana ikinci en büyük meme coin haline geldi ve piyasa değeri 7.6 milyar dolara ulaştı.

SHIB şu anda 0.00001288 dolar civarında işlem görüyor ve bir ayda %13 değer kazandı. SHIB’in şimdi uzun vadeli düşen kama formasyonunu ve kısa bir süre önce şekillenen boğa flaması formasyonunu kırabileceği düşünülüyor.

SHIB 0.000022 dolar civarında dirençle karşılaşıyor, ancak ivmesini sürdürürse yıl sonuna kadar 0.0001 dolara ulaşabilir. SHIB’in bu seviyeye ulaşması yaklaşık 8 kat fiyat artışı anlamına geliyor.

SHIB’in devam eden token yakma işlemleri de bu görünümü destekliyor. Sadece bu ay yedi gün içinde 1.3 milyardan fazla token yakıldı. Böylece token yakma oranı %2.080 arttı.

Ethereum üzerinde geliştirilen ve Katman 2 çözümü Shibarium ile desteklenen SHIB, hızlı işlemler, düşük işlem ücretleri, dApp entegrasyonu ve gelişmiş gizlilik özellikleri sunuyor.

Cardano ($ADA): ChatGPT, ADA’nın 4 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

Cardano ($ADA) bir ayda %38 değer kazandı. Yatırımcıların ölçeklenebilir ve sürdürülebilir blockchain platformlarına ilgisinin artması Cardano’nun yükselişinde etkili oldu.

Ethereum’un kurucu ortaklarından olan Charles Hoskinson tarafından kurulan Cardano, araştırma odaklı işleyişi, düşük enerji tüketimi ve ölçeklenebilir altyapısıyla biliniyor. Cardano bu yönleriyle hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan ilgi görüyor.

Şu anda 0.7741 dolardan işlem gören ve piyasa değeri 28 milyar dolar olan Cardano, Ethereum’un en büyük rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor. ChatGPT, ADA’nın 2025 sonuna kadar 3 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. ADA’nın bu seviyeye ulaşması yaklaşık 4 kat fiyat artışı anlamına geliyor.

TOKEN6900 Ön Satışı Devam Ediyor

ChatGPT, köklü altcoin’lerin güçlü fiyat artışları yaşayabileceğini tahmin etse de bu altcoin’ler büyük piyasa değerlerine sahip oldukları için yükselişleri sınırlı olacaktır. Dolayısıyla yatırımcılar alternatifleri de değerlendirmek isteyebilirler.

Daha fazla fiyat artışı yaşama potansiyeli olan kripto paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar yeni meme coin’lere göz atabilirler.

Bunlardan biri olan ERC-20 tokeni TOKEN6900 (T6900) birkaç hafta önce ön satışına başladı.

TOKEN6900 ön satışında şimdiye kadar 1.4 milyon dolardan fazla fon toplandı. Projenin şimdiden böylesine ilgi görmesi ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceğini düşündürüyor.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

Bu arada TOKEN6900’ın toplam arzı 930.993.091 olacak.

TOKEN6900’ın herhangi bir kullanım durumu olmasa da yatırımcılar tokenlerini stake ederek pasif gelir elde edebilecek.

TOKEN6900’ın resmi web sitesine giderek 0.006775 dolar fiyatla T6900 satın alabilirsiniz.

Tokenin ön satış fiyatı 48 saat içinde artacak. Dolayısıyla mümkün olan en düşük fiyattan alım yapmak isteyen yatırımcıların acele etmeleri gerekiyor.

Gelişmelerden haberdar olmak için projenin X ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.