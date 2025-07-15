ChatGPT’den 2025 Sonu İçin XRP, Pi Coin ve Dogecoin Fiyat Tahmini

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OpenAI’in gelişmiş dil modeli ChatGPT, Bitcoin’deki yükselişle birlikte bazı altcoinlerin 2025’in ikinci yarısında rekor seviyelere ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin bu haftada art arda rekorlar kırdı ve 123 bin dolar sınırına kadar dayandı. Bitcoin’in bu yükselişi yatırımcıları heyecanlandırırken, kripto piyasasının büyük bir yükselişin eşiğinde olduğu ve 2021’de görülen rekor seviyelerin aşılabileceği yönünde spekülasyonlar yayılmaya başladı.

ChatGPT, kısa vadede yükselme potansiyeli olan altcoin’leri açıkladı.

XRP (Ripple): ChatGPT, XRP Fiyatında İki Kat Artış Bekliyor

ChatGPT, Ripple’ın XRP tokeninin 2025 sonuna kadar 20 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Şu anda yaklaşık 2.90 dolardan işlem gören XRP’nin bu seviyeye yükselmesi yaklaşık yedi kat fiyat artışı anlamına geliyor.

XRP fiyatının yükselmesini sağlayabilecek faktörler arasında artan kurumsal yatırımcı ilgisi, düzenlemelerin netleşmesi ve spot XRP ETF’lerinin onaylanma olasılığı yer alıyor. XRP ETF’lerinin onaylanması hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıları piyasaya çekebilir.

Ayrıca XRP, hızlı ve düşük maliyetli uluslararası transferler için giderek daha fazla tercih edilen bir kripto para haline geldi. Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF), 2024 yılında XRP’nin sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Bu arada Ripple’ın bireysel yatırımcılara XRP satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediği yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararı SEC’in iddialarını çürüttü.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, mart ayında uzun süredir devam eden bu hukuk mücadelesinin sona erdiğini açıkladı. Böylece XRP ve altcoin’lere yönelik piyasa duyarlılığında iyileşme görüldü.

Şimdilik 3 dolar seviyesi XRP için önemli bir engel olarak görülüyor. ChatGPT, XRP’nin bu seviyenin üzerine çıkması durumunda yıl sonuna kadar 10 doları görme ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Ancak XRP’nin ChatGPT’nin tahmin ettiği 20 dolar hedefine ulaşması jeopolitik gelişmelere ve ABD’nin kripto düzenlemelerinde yapacağı değişikliklere bağlı olacaktır.

Bu arada XRP son zamanlarda performansıyla dikkat çekiyor. XRP bir yılda %464 oranında değerlenirken, Bitcoin ise %100 değerlendi.

Pi Network ($PI): ChatGPT, Pi Coin’in Yıl Sonuna Kadar 10 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

Pi Network, devrim niteliğinde bir mobil kripto madenciliği modeli sunarak özel madencilik cihazları ve teknik uzmanlık ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

ChatGPT, şu anda 0.46 dolar civarında işlem gören Pi Network’ün yıl sonuna kadar on kat değerlenerek 5 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

Pi Network kullanıcıları her gün uygulamaya girerek PI tokenleri kazanabiliyor. Pi Network’ün bu mekanizması özellikle kripto alanındaki yeni kullanıcılara cazip geliyor.

Şubat 2025’te piyasaya sürülen PI, o zamandan bu yana kayda değer bir volatilite gösterdi. PI coin mayıs ayının başlarında dört gün içinde 0.58 dolardan 1.57 dolara kadar yükseldi. Bu, %171’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Pi coin’in RSI’si şu anda 39 seviyesinde ve yükselişini sürdürüyor. Bu durum coin’in henüz aşırı alım görmediğinin ve yükseliş ivmesinin güçlendiğinin işareti olarak kabul ediliyor.

Pi coin bu trendi sürdürürse bu yaz 3 dolar direncini aşabilir. Böyle bir yükseliş yaşanırsa bu yılın şubat ayında kaydedilen 2.99 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerinde yeni bir rekor kırılabilir.

Pi Network’ün uygulaması ve ölçeklenebilir katman 1 blok zinciri kitlesel benimsemeyi hızlandırarak Pi coin’in 5 dolara ulaşmasını sağlayabilir.

Dogecoin ($DOGE): DOGE Büyük Bir Yükselişe Hazırlanıyor Olabilir

Lider meme coin Dogecoin ($DOGE), yaklaşık 30.9 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. 2013 yılında şaka amaçlı piyasaya sürülen Dogecoin, gerçek dünya uygulamalarına ve güçlü topluluğa sahip bir kripto para haline geldi.

Genellikle Bitcoin’in fiyat hareketlerine uygun fiyat hareketleri sergileyen Dogecoin, meme coin volatilitesiyle uzun vadeli istikrarı bir araya getiriyor.

Şu anda 0.20 dolar civarında işlem gören DOGE’nin RSI’si 65 seviyesinde ve yükselişini sürdürüyor. Bu durum Bitcoin yükselirken satın alma baskısının arttığını gösteriyor.

Dogecoin’in grafiğine bakıldığında kasım ile nisan ayları arasında düşen kama formasyonunun oluştuğu görülüyor. Bu, sert bir kırılmanın gerçekleşme ihtimali olduğunu gösteriyor.

ChatGPT’nin tahminlerine göre, piyasa genelinde yükseliş yaşanırsa DOGE’nin 1.50 dolara yükselme ihtimali var. DOGE’nin bu seviyeyi görmesi yaklaşık 7 kat fiyat artışı anlamına geliyor.

Dogecoin hem kurumsal yatırımcılardan hem de ünlülerden güçlü bir destek görmeye devam ediyor. Tesla, seçili ürünlerde DOGE ödemelerini kabul ederken, Revolut ve PayPal gibi platformlar da ödeme sistemlerine DOGE’yi entegre etti.

TOKEN6900 Dikkatleri Üzerine Çekiyor

ChatGPT, köklü altcoin’lerin güçlü fiyat artışları yaşayabileceğini tahmin etse de bu altcoin’ler büyük piyasa değerlerine sahip oldukları için yükselişleri sınırlı olacaktır.

Daha fazla fiyat artışı yaşama potansiyeli olan kripto paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar yeni meme coin’lere göz atabilirler.

Bunlardan biri olan ERC-20 tokeni TOKEN6900 (T6900) birkaç hafta önce ön satışına başladı.

TOKEN6900 ön satışında şimdiden yaklaşık 500.000 dolar fon toplandı. Projenin şimdiden böylesine ilgi görmesi ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceğini düşündürüyor.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

Bu arada TOKEN6900’ın toplam arzı 930.993.091 olacak.

TOKEN6900’ın herhangi bir kullanım durumu olmasa da yatırımcılar tokenlerini stake ederek pasif gelir elde edebilecek.

TOKEN6900’ın resmi web sitesine giderek 0.006575 dolar fiyatla T6900 satın alabilirsiniz.

Tokenin ön satış fiyatı 24 saat içinde artacak. Dolayısıyla mümkün olan en düşük fiyattan alım yapmak isteyen yatırımcıların acele etmeleri gerekiyor.

Gelişmelerden haberdar olmak için projenin X ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.