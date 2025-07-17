ChatGPT Açıkladı: XRP, Dogecoin ve Shiba Inu 2025’te Bu Seviyeleri Görebilir!

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OpenAI’in gelişmiş dil modeli ChatGPT, Bitcoin’in yükselişe geçmesiyle birlikte bazı altcoinlerin 2025’in ikinci yarısında rekor seviyelere ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin bu haftada art arda rekorlar kırarak 123 bin dolar seviyesine yaklaştı. Analistler, mevcut ivmenin korunması halinde daha fazla fiyat artışının görülebileceğini düşünüyor.

Bitcoin’in bu yükselişi yatırımcıları heyecanlandırırken, kripto piyasasının büyük bir yükselişin eşiğinde olduğu ve 2021’de görülen rekor seviyelerin aşılabileceği yönünde spekülasyonlar yayılmaya başladı.

ChatGPT, kısa vadede yükselme potansiyeli olan altcoin’leri açıkladı. İşte ChatGPT’nin tahminlerine göre yükselebilecek altcoinler.

XRP (Ripple): ChatGPT İki Kat Fiyat Artışı Öngörüyor

ChatGPT, Ripple’ın XRP tokeninin 2025 sonuna kadar 20 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Şu anda yaklaşık 3.26 dolardan işlem gören XRP’nin bu seviyeye yükselmesi yaklaşık altı kat fiyat artışı anlamına geliyor.

XRP’nin yükselmesini sağlayabilecek faktörler arasında artan kurumsal yatırımcı ilgisi, kriptoya yönelik düzenlemelerin netleşmesi ve spot XRP ETF’lerinin onaylanma olasılığı yer alıyor. XRP ETF’lerinin onaylanması piyasaya büyük bireysel ve kurumsal yatırımlar çekebilir.

Ayrıca XRP, hızlı ve düşük maliyetli uluslararası transferler için giderek daha fazla tercih edilen bir kripto para haline geldi. Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF), 2024 yılında XRP’nin geleneksel aracı kurumlar olmadan sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Bu arada Ripple’ın bireysel yatırımcılara XRP satarak menkul kıymetler yasalarını ihlal etmediği yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararı SEC’in iddialarını çürüttü.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, mart ayında uzun süredir devam eden bu hukuk mücadelesinin sona erdiğini açıkladı. Böylece XRP ve altcoin’lere yönelik piyasa duyarlılığında iyileşme görüldü.

XRP önemli bir direnç seviyesi olan 3 doları aştı. ChatGPT, bu seviyenin aşılması halinde XRP’nin yıl sonuna kadar en az 10 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Ancak XRP’nin ChatGPT’nin tahmin ettiği 20 dolar hedefine ulaşması jeopolitik gelişmelere ve ABD’nin kripto düzenlemelerinde yapacağı değişikliklere bağlı olacaktır.

Tüm bunlara ek olarak XRP son zamanlarda performansıyla dikkat çekiyor. XRP bir yılda %428 oranında değerlenirken, Bitcoin ise %81 değerlendi.

Dogecoin ($DOGE): Büyük Bir Yükselişe Hazır

Orijinal meme coin Dogecoin ($DOGE), yaklaşık 30.2 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 2013 yılında şaka amaçlı piyasaya sürülen Dogecoin, gerçek dünya uygulamalarına ve güçlü topluluğa sahip bir kripto para haline geldi.

Genellikle Bitcoin’in fiyat hareketlerine uygun fiyat hareketleri sergileyen Dogecoin, meme coin volatilitesiyle uzun vadeli istikrarı bir araya getiriyor.

DOGE bir günde %7.3 ve bir haftada %18.3 değer kazandı ve şu anda 0.2159 dolar civarında işlem görüyor. DOGE’nin RSI’si 65 seviyesinde olup yükselişini sürdürüyor. Bu durum satın alma baskının devam ettiğini gösteriyor.

Dogecoin’in grafiğine bakıldığında kasım ile nisan ayları arasında düşen kama formasyonunun oluştuğu görülüyor. Bu formasyon, yukarı yönlü bir kırılmanın gerçekleşme olasılığına işaret ediyor.

ChatGPT’nin tahminlerine göre piyasadaki yükseliş devam ederse DOGE 1.50 doları görebilir. DOGE’nin 1.50 dolara ulaşması yaklaşık yedi kat fiyat artışı anlamına geliyor.

Dogecoin hem kurumsal yatırımcılardan hem de ünlülerden destek görmeye devam ediyor. Tesla, seçili ürünlerde DOGE ödemelerini kabul ederken, Revolut ve PayPal gibi platformlar da ödeme sistemlerine DOGE’yi entegre etti.

Shiba Inu (SHIB): ChatGPT Yıl Sonuna Kadar 7 Kat Fiyat Artışı Öngörüyor

Ağustos 2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu (SHIB), o zamandan bu yana en tanınmış meme coin’lerden biri haline geldi ve piyasa değeri 8.1 milyar doları aştı.

SHIB bir günde %5.5 ve bir haftada %15.4 değerlenerek 0.00001454 dolara ulaştı. Shiba Inu şimdi kasım ile mart ayları arasında şekillenen düşen kama ve mayıs ayının ortalarında şekillenen boğa flaması formasyonlarını kırmak üzere.

0.000022 dolarda önemli bir direnç seviyesi bulunuyor. Bu seviye aşılırsa 0.00003 dolara doğru bir yükseliş görülebilir. GhatGPT’nin tahminlerine göre, Shiba Inu ivmesini korursa yıl sonundan önce 0.0001 doları görebilir. SHIB’in bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyatına kıyasla yaklaşık yedi kat artış anlamına geliyor.

Shiba Inu’nun gelişen ekosistemi de yükseliş beklentilerini destekliyor.

Ethereum üzerinde geliştirilen ve Katman 2 çözümü Shibarium ile desteklenen SHIB, daha hızlı işlemler, düşük işlem ücretleri, dApp entegrasyonu ve gelişmiş ölçeklenebilirlik sunuyor.

TOKEN6900 Dikkatleri Üzerine Çekti

ChatGPT, köklü altcoin’lerin güçlü fiyat artışları yaşayabileceğini tahmin etse de bu altcoin’ler büyük piyasa değerlerine sahip oldukları için yükselişleri sınırlı olabilir.

Daha fazla fiyat artışı yaşama potansiyeli olan kripto paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar yeni meme coin’lere göz atabilirler.

Bunlardan biri olan ERC-20 tokeni TOKEN6900 (T6900) birkaç hafta önce ön satışına başladı.

TOKEN6900 ön satışında şimdiden 585.215 dolardan fazla fon toplandı. Projenin şimdiden böylesine ilgi görmesi piyasaya güçlü bir giriş yapabileceğini düşündürüyor.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

TOKEN6900’ın toplam arzı 930.993.091 token olacak.

TOKEN6900’ın herhangi bir kullanım durumu olmasa da yatırımcılar tokenlerini stake ederek pasif gelir elde edebilecek.

Projenin resmi web sitesine giderek 0.0066 dolar fiyatla T6900 satın alabilirsiniz.

Tokenin ön satış fiyatı yakında artacak. Dolayısıyla mümkün olan en düşük fiyattan alım yapmak isteyen yatırımcıların acele etmeleri gerekiyor.

Gelişmelerden haberdar olmak için projenin X ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.