ChatGPT-5’ten 2025 Sonu İçin XRP, SOL ve ETH Fiyat Tahmini

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ChatGPT’nin beşinci versiyonu XRP, Solana ve Ethereum’un yıl sonunda iyi performans gösterebileceğini tahmin ediyor.

Bitcoin geçen hafta perşembe günü 124.128 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Ancak ABD’nin temmuz ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte bu yükseliş hızla sona erdi ve kar alımlarının sonucunda BTC fiyatında düzeltme görüldü.

Öte yandan ABD’nin kısa bir süre önce onaylanan GENIUS yasası ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun “Project Crypto” adlı projesini duyurması da dahil olmak üzere kripto lehine çeşitli adımlar atılması kripto piyasasını olumlu yönde etkileyebilir.

Düzenlemelerin netleşmesi ve yatırımcılar arasında iyimserliğin artmasıyla birlikte kripto piyasasının güçlü bir yükseliş yaşayabileceği ve 2021’de kaydedilen rekor seviyeleri bile aşabileceği düşünülüyor. Peki, XRP, Solana ve Ethereum nasıl performans gösterir? İşte ChatGPT’nin tahminleri.

XRP (Ripple): ChatGPT, XRP’nin 3 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

ChatGPT’nin tahminlerine göre, XRP fiyatı 2025 sonundan önce 15 dolara doğru yükselebilir. XRP’nin bu seviyeye yükselmesi 2.90 dolarlık mevcut fiyatına kıyasla yaklaşık beş kat artış anlamına geliyor.

XRP halihazırda güçlü bir ivme yakaladı. Altcoin 18 Temmuz’da 3.65 dolara ulaşarak 2018 yılında kaydettiği 3.40 dolar seviyesini aştı. Ancak XRP o zamandan bu yana yaklaşık %20.6 oranında değer kaybetti.

Öte yandan Ripple’ın uluslararası ödeme teknolojisi ilgi görmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu, 2024 yılında XRP’nin sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Buna ek olarak uzun süredir devam eden Ripple ve SEC davasının sona gelmesi de yatırımcıların XRP’ye güvenini artırdı.

ChatGPT, XRP’nin rekor seviyesini yeniden görmesi ve yükselişini sürdürmesi halinde 5 doları görebileceğini ve güçlü bir boğa piyasasının yaşanması halinde ise 15 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Bu arada XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) şu anda 43 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca XRP’nin son düşüşle birlikte 30 günlük hareketli ortalamadan uzaklaşması da yakında bir toparlanmanın gerçekleşebileceğini düşündürüyor.

XRP son bir yılda %383 oranında değer kazanarak bu süreçte %90 değerlenen Bitcoin’den ve %65 değerlenen Ethereum’dan daha iyi performans gösterdi.

Solana (SOL): ChatGPT, SOL’un 5 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

Solana ($SOL), hızla büyüyerek akıllı sözleşme alının önemli bir ismi haline geldi. Şu anda 99 milyar dolar piyasa değerine ve 10.7 milyar dolar kilitli toplam değere (TVL) sahip olan Solana, kurumsal yatırımcılardan ve geliştiricilerden ilgi görmeye devam ediyor.

Bu arada ABD’nin spot Solana ETF’lerini onaylama olasılığı ise yatırımcılar arasında iyimserliği artırdı. Spot Solana ETF’leri onaylanmaları halinde büyük girişler görebilirler.

Bu arada ocak ayında 250 doların üzerinde işlem gören SOL, nisan ayında 100 dolar civarına kadar geriledi. Ancak Solana kısa bir süre önce düşen kama formasyonunu kırdı ve şu anda 184 dolar civarında işlem görüyor.

ChatGPT, Solana’nın 2026’nın sonlarına kadar 1.000 dolara doğru yükselebileceğini tahmin ediyor. SEC’in kripto lehine düzenlemeler getirmesi durumunda SOL’un böyle bir yükseliş yaşama ihtimali artacaktır.

Ethereum (ETH): ChatGPT, Ethereum’un 10.000 Doları Görebileceğini Tahmin Ediyor

Ethereum ($ETH) blockchain sektörünün önemli isimlerinden biri olarak konumunu koruyor. 2015 yılında piyasaya sürülen Ethereum, 516 milyar doları aşkın piyasa değeriyle ikinci en büyük kripto para konumunda.

Ethereum’un akıllı sözleşme ekosistemi, merkezi olmayan finans sektörünün büyük bir kısmını oluşturuyor. Ethereum üzerindeki DeFi protokollerinin kilitli toplam değeri 88.8 milyar doların üzerinde.

ChatGPT’ye göre Ethereum’un 2025’in sonuna kadar 10.000 dolara yükselme ihtimali var.

ChatGPT’nin bu tahmini, Ethereum’un Web3 alanındaki rolüne ve blok zinciri ölçeklendirmek için düzenli olarak ağ yükseltmeleri gerçekleştiren proje ekibinin kararlılığına dayanıyor.

Buna ek olarak kurumsal yatırımcıların spot Ethereum ETF’lerine, stablecoin’lere ve gerçek dünya varlıklarına (RWA) ilgisi de Ethereum’un ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceğini düşündürüyor.

Ethereum’un son zamanlardaki fiyat hareketleri pozitif görünümü destekliyor. Uzun bir süre konsolide olan Ethereum, Nisan ayında 1.800 dolardan işlem görürken 7 Mayıs’ta 2.412 dolara yükseldi. ETH Temmuz ayında kayda değer bir yükseliş yaşayarak mevcut değerlemesine ulaştı. Ethereum’un yükselişinde büyük yatırımcıların ilgisinin etkili olduğu düşünülüyor.

Best Wallet Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Altcoin’lere ilgi artarken güvenli saklama çözümlerine odaklanan yatırımcılar Best Wallet‘a yöneliyor.

Platformun BEST tokeninin ön satışında 15 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Best Wallet’ın “Yaklaşan Tokenler” özelliği, yatırımcıların gelecek vadeden projeleri erkenden tespit etmelerine imkan tanıyor. Ayrıca önde gelen staking havuzlarını bir araya getiren proje, kullanıcıların pasif gelirlerini artırmalarını sağlıyor.

Hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilen Best Wallet uygulaması, 1.000’den fazla dijital varlığı destekliyor ve güvenlik için Fireblocks’un MPC-CMP şifrelemesinden yararlanıyor.

Ethereum’un ölçeklenebilirliğine ilişkin endişeler devam ederken, Best Wallet ise hem güvenlik hem de büyüme potansiyeli isteyen yatırımcılar için cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Gelişmelerden haberdar olmak için Best Wallet’ı X ve Telegram‘dan takip edebilirsiniz.

