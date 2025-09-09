ChatGPT-5’ten 2025 Sonu İçin XRP, Pepe ve Solana Fiyat Tahmini

Last updated: Eylül 9, 2025

ChatGPT’nin son versiyonu ChatGPT-5, XRP, Pepe ve Solana’nın yılın son aylarında kayda değer fiyat artışları yaşayabileceğini tahmin ediyor.

Kripto piyasasının son zamanlardaki performansı da bu fikri destekliyor. Bitcoin geçen ay 122.838 dolarlık rekorunu aşarak 124.128 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Ancak daha sonra bu yükseliş duruldu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın stablecoin’ler için ilk kapsamlı yasa olan GENIUS Yasası’nı onaylaması ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) “Project Crypto” adlı projesini duyurması da sektör için olumlu gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişmeler bir boğa piyasasının yaşanabileceğine işaret ederken, kripto piyasasının yeni bir döneme girdiği ve 2021’de görülen rekor seviyelerin aşılabileceği yönünde tahminler var. Peki XRP, Pepe ve Solana fiyatı ne olur? İşte ChatGPT-5’in tahminleri.

XRP (Ripple): ChatGPT, XRP’nin 3 Kat Değerlenebileceğini ve 10 Dolara Ulaşabileceğini Tahmin Ediyor

ChatGPT’nin tahminlerine göre Ripple’ın XRP tokeni 2025’in sonuna kadar 10 dolara yükselebilir. Şu anda 2.98 dolardan işlem gören XRP’nin bu seviyeye yükselmesi, üç kattan daha fazla fiyat artışı anlamına geliyor.

XRP 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile yeni bir rekor kırdı ancak daha sonra yaklaşık %18 değer kaybederek mecvut seviyesine geriledi.

Öte yandan Ripple ise büyümesini sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF), 2024 yılında XRP’nin hızlı, şeffaf ve düzenlemelere uygun sınır ötesi ödemeleri gerçekleştirme kapasitesini kabul etti.

Ayrıca Ripple ve SEC davası da nihayet sona erdi. Yıllardır devam eden bu davanın sona ermesi XRP’ye duyulan güveni artırdı.

ChatGPT, XRP’nin ivme kazanması durumunda 5-6 dolara ulaşabileceğini ve güçlü bir boğa piyasası yaşanırsa 10 doları görebileceğini tahmin ediyor.

Pepe (PEPE): ChatGPT, PEPE’nin 4 Kat Değerlenebileceğini Tahmin Ediyor

Nisan 2023’te piyasaya sürülen Pepe ($PEPE), 4.3 milyar dolar piyasa değeriyle en büyük üç meme coin’den biri haline geldi.

Pepe bir günde %4’lük fiyat artışı yaşadı ve şu anda 0.00001023 dolardan işlem görüyor. Kripto piyasası istikrar kazanırsa Pepe fiyatı 0.000018 dolar ve 0.000022 dolar bandını aşarak 0.000026 dolara yükselebilir.

Ayrıca ChatGPT, güçlü bir yükseliş görülmesi durumunda Pepe’nin 0.00004 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu, mevcut fiyata kıyasla yaklaşık dört kat artış anlamına geliyor.

Solana (SOL): ETF Spekülasyonları ve Ağ Büyümesi 400 Dolara İşaret Ediyor

Solana ($SOL), 10.7 milyar dolarlık kilitli toplam değeriyle (TVL), akıllı sözleşmeler alanında lider konumda. Solana, hem kurumsal yatırımcıları hem de blockchain geliştiricilerini çekmeye devam ediyor.

ABD’nin spot Solana ETF’lerine onay vermesi durumunda SOL’a yönelik talebin kayda değer miktarda artabileceği düşünülüyor.

Ocak ayında 250 dolar civarında işlem görürken nisan ayında 100 dolara kadar düşen Solana, daha sonra bir toparlanma kaydetti ve şu anda 215 dolar civarında işlem görüyor.

ChatGPT, Solana’nın 2025 sonuna kadar 400 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor. Bu, ocak ayında kaydedilen 293.31 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden oldukça yüksek bir fiyat. Ancak Solana’nın performansının SEC’in kripto düzenlemelerine bağlı olabileceği düşünülüyor.

Değerlendirilebilecek Bir Alternatif: Maxi Doge (MAXI)

Alternatif kripto projelerini de değerlendirmek isteyen yatırımcılar piyasadaki ön satış coinlerine göz atabilirler. Bunlar arasında kısa bir süre önce ön satışını başlatan ve yatırımcıların ilgisini çeken Maxi Doge ($MAXI) de yer alıyor.

Maxi Doge ön satışı birkaç hafta önce başladı ve şimdiden yaklaşık 2 milyon dolar fon toplandı.

ERC-20 standardıyla geliştirilen MAXI, Telegram ve Discord’da topluluklar oluşturmayı, alım satım yarışmaları düzenlemeyi ve diğer projelerle işbirliği yapmayı planlıyor.

150.24 milyar token arzının %25’i pazarlama ve ortaklıklar için Maxi Fund’a ayrılacak. Ayrıca yatırımcılar tokenlerini stake ederek %163’e varan APY elde etme imkanına sahip olacak.

MAXI token şu anda 0.000256 dolar fiyatla satılıyor ancak kısa bir süre sonra fiyat artışı olacak.

Maxi Doge’nin web sitesine gidip MetaMask ya da Best Wallet gibi kripto cüzdanlarını kullanarak ön satışa katılabilirsiniz.

Gelişmelerden haberdar olmak için Maxi Doge’nin resmi X ve Telegram hesaplarını takip edebilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

