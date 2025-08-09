ChatGPT-5’ten 2025 Sonu İçin XRP, Pepe ve Dogecoin Tahmini

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

OpenAI’ın en yeni yapay zekâ modeli ChatGPT-5, kripto yatırımcılarının radarına girdi. Model, XRP, Pepe ve Dogecoin’in 2025 sonunda ciddi değer artışları yaşayabileceğini öngörüyor.

Kripto piyasasında heyecan yüksek. Bitcoin geçtiğimiz ay önceki rekorunu kırarak 122.838 dolara ulaştı. 2024 halving sürecinin ardından, ABD’deki yeni düzenleyici adımların küresel çapta kripto benimsenmesini hızlandırabileceği düşünülüyor.

Geçen hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), “Project Crypto” adını verdiği kapsamlı bir reform girişimini duyurdu. Pro-kripto yaklaşımıyla bilinen SEC Başkanı Paul S. Atkins, bu projeyi Başkan Trump’ın ABD’yi kripto inovasyonunun lideri yapma hedefinde “yol gösterici yıldız” olarak tanımladı.

Piyasada ivme artarken, ChatGPT-5’in 2025 sonu için en yüksek potansiyel getiri sağlayabileceğini düşündüğü varlıklar arasında XRP, Pepe ve Dogecoin öne çıkıyor.

XRP: ChatGPT’den Yıl Sonuna Kadar 10 Dolar Senaryosu

Yapay zekâ modeli ChatGPT-5’e göre Ripple’ın yerel tokenı XRP, 2025’in sonuna kadar 10 dolara ulaşabilir. Bu seviye, mevcut 3,22 dolar civarındaki fiyatına göre yaklaşık %211’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

XRP, 18 Temmuz’da 3,65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini aşarak 2018 rekorunu geride bıraktı. Son 30 günde %36 değer kazanan token, Bitcoin ve birçok büyük altcoin’in yanı sıra meme coin’leri de geride bıraktı.

Büyük bankalarla artan iş birlikleri ve olası bir XRP spot ETF beklentisi, fiyatı destekleyen güçlü hikâyeler arasında. Hızlı işlem onay süreleri, düşük ücretleri ve aracısız küresel transfer kabiliyeti sayesinde XRP, kurumsal ödeme çözümlerinde öne çıkıyor.

2024’te Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu, sınır ötesi para transferlerinde XRP’yi tercih edilen bir çözüm olarak duyurmuştu.

2023’te ABD’de görülen davada, XRP’nin perakende işlemlerinin menkul kıymet tanımına girmediğine hükmedilmesi önemli bir dönüm noktası oldu. SEC, 2025’in başında soruşturmayı kapatarak token’ın önündeki en büyük engellerden birini kaldırdı.

Teknik tarafta, RSI göstergesinin 58’den yukarı yönlü hareket etmesi, rallinin devam edebileceğine işaret ediyor. XRP, son 12 ayda %432 yükselerek Bitcoin’in %97’lik artışını katladı.

ChatGPT-5’e göre, fiyatın 3,50 dolardaki direnci aşması durumunda ilk hedef 5 dolar, iyimser senaryoda ise 10 dolar olabilir. Ancak bu hedef için ABD otoritelerinden net destekleyici adımların gelmesi gerekecek.

Pepe ($PEPE): Aralık’a Kadar 450 Kat Yükseliş Mümkün mü?

Nisan 2023’te piyasaya sürülen ve Matt Furie’nin ikonik internet kurbağasından ilham alan Pepe ($PEPE), kısa sürede piyasa değeri 4,7 milyar dolara ulaşarak en büyük üç meme coin’den biri haline geldi.

Köpek temalı olmayan meme coin’ler arasında zirvede yer alan PEPE, güçlü topluluk desteği ve yüksek likiditesiyle dikkat çekiyor.

Elon Musk’ın Dogecoin ile birlikte PEPE tuttuğuna dair imaları ve X hesabında zaman zaman yaptığı gizemli paylaşımlar, coin’e olan ilgiyi artırıyor. Musk, geçtiğimiz yıl kısa süreliğine profil fotoğrafını Pepe ile değiştirmişti.

Şu anda $0,00001116 seviyesinde işlem gören PEPE, son bir ayda %9, son 24 saatte ise %3 yükselerek Bitcoin’i her iki zaman diliminde de geride bıraktı.

ChatGPT, PEPE’nin Aralık ayına kadar $0,005 seviyesine çıkabileceğini öngörüyor. Bu, mevcut fiyatına kıyasla yaklaşık 448 kat’lık bir artış anlamına geliyor ve 2024 sonlarında görülen $0,00002803’lük önceki ATH seviyesini katlayarak geçecek bir değer olurdu.

Teknik analizde, Kasım-Mart döneminde oluşan düşen takoz formasyonu dikkat çekiyor. Bu formasyon genellikle güçlü yükselişlerin habercisi olarak görülüyor.

Eğer piyasa coşkusu devam eder ve düzenleyici ortamda iyileşmeler yaşanırsa, PEPE’nin piyasa değeri 7,5 milyar dolarlık Shiba Inu ($SHIB) seviyesini aşarak meme coin’lerde ikinci sıraya yükselmesi mümkün görünüyor.

Dogecoin ($DOGE): 1 Dolar Kapıda mı?

2013’te bir parodi olarak doğan Dogecoin ($DOGE), bugün 33,2 milyar doları aşan piyasa değeriyle kripto dünyasının en güçlü varlıklarından biri haline geldi. Sıkı bir topluluk desteği ve giderek artan gerçek dünya kullanım alanları sayesinde, piyasa döngülerinin sert dalgalarını atlatmayı başardı.

Şu anda 0,2204 dolardan işlem gören DOGE, son bir ayda %28 değer kazandı ve güçlü yükselişin ardından istikrar sinyalleri veriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI), Temmuz ortasında 80 seviyesindeki aşırı alım bölgesinden 53’e gerilese de yeniden yükselişe geçti.

Son 24 saatte %3,2 artan DOGE, meme coin sektörünün %5,6’lık günlük ortalamasının hafif gerisinde kaldı. 75,8 milyar dolarlık toplam meme coin piyasasında Dogecoin’in payı neredeyse yarıya ulaşıyor. Teknik analizde Kasım-Nisan döneminde oluşan “düşen kama” formasyonu ise genellikle güçlü yükselişlerin habercisi olarak görülüyor.

ChatGPT’nin üst seviye tahminine göre DOGE, yıl sonuna kadar 1 dolara tırmanabilir. Bu senaryo gerçekleşirse fiyat mevcut seviyesinin 4 katına çıkacak ve “Doge Ordusu”nun uzun süredir kurduğu “yeşil dolarla rekabet” hayali gerçeğe dönüşecek.

Kabul alanı da genişliyor: Tesla belirli ürünlerde DOGE ile ödemeyi kabul ediyor, PayPal ve Revolut gibi platformlar ise Dogecoin transferlerini entegre etmiş durumda. Bu gelişmeler, DOGE’nin bir ödeme aracı olarak konumunu güçlendiriyor.

