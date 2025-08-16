ChatGPT-5’e Göre XRP, Pepe ve Shiba Inu Yıl Sonu Öncesi Yatırımcıları Sevindirebilir

Last updated: Ağustos 16, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ChatGPT-5’in son analizine göre, XRP, Pepe ve Shiba Inu önümüzdeki aylarda yatırımcılara olağanüstü getiriler sağlayabilir.

Piyasa hareketleri bu öngörüyü destekler nitelikte. Bu hafta, Bitcoin rekor seviyeye çıkarak 124.128 dolara ulaştı ve sadece bir ay önceki 122.838 dolarlık önceki ATH’sini geçti. Ancak, Temmuz ayına ait ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası piyasa bir miktar geriledi.

Regülasyon cephesinde ise Başkan Trump, ABD’nin ilk kapsamlı stablecoin yasası olan GENIUS Act’i imzaladı; yasayla stablecoin’lerin rezervlerle tam olarak desteklenmesi zorunlu hale geldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ise kripto şirketlerine daha net rehberlik sağlamak amacıyla “Project Crypto” isimli kapsamlı bir reform girişimini duyurdu.

Sektörün artık ciddi bir boğa koşusuna hazırlanıyor olmasıyla birlikte, bazı piyasa gözlemcileri meme coin’lerde ve alternatif kripto paralarda 2021’deki çılgın zirvelerin aşılabileceğini öngörüyor. XRP, Pepe ve Shiba Inu, ChatGPT-5’in analizine göre bu yükselişte ön saflarda yer alabilir.

XRP (Ripple): ChatGPT’e Göre Yıl Sonuna Kadar 3 Kat Artışla $10 Hedefi Mümkün

ChatGPT, XRP ($XRP) fiyatının 2025 sonuna kadar 10 dolara yaklaşabileceğini öngörüyor; bu, mevcut 3,11 dolarlık seviyesinin üç katından fazla bir artış anlamına geliyor.

Tokenin yükseliş trendi dikkat çekici. 18 Temmuz’da XRP, 2018’deki 3,40 dolarlık önceki ATH’sini geçerek 3,65 dolara çıktı, ardından yaklaşık %14,6 düşerek mevcut seviyesine geriledi.

Ripple’ın ödeme teknolojisi uluslararası alanda ilgi görüyor. 2024’te Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu, XRP’yi az gelişmiş ülkelerde küresel para transferleri için potansiyel bir çözüm olarak değerlendirdi.

Şirket, bu yılın başında SEC ile uzun süren ihtilafını da sonuçlandırdı; düzenleyiciler davayı resmen düşürdü ve 2023’te verilen perakende XRP satışlarının menkul kıymet olmadığını onaylayan mahkeme kararını güçlendirdi. Bu, XRP ve diğer büyük altcoin’ler için düzenleyici belirsizliği büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

ChatGPT’ye göre XRP, önceki zirvesini test eder ve yeni bir kırılma yaşarsa, temkinli hedef 5,50 dolar; tam kapsamlı bir boğa piyasasında ise 10 dolar mümkün.

Teknik göstergeler de olumlu: RSI 50 seviyesinde nötr durumda, bu da son satış baskısının hafiflediğini gösteriyor. Son 12 ayda XRP %446 değer kazanarak Bitcoin’in %98,5 ve Ethereum’un %73’lük artışını geride bıraktı.

Pepe ($PEPE): Lider Meme Coin 2025’te 35× veya Daha Fazla Getiri Potansiyeliyle Yükselişte

Nisan 2023’te piyasaya sürülen Pepe ($PEPE), hızla en popüler üç meme kripto arasına girdi. 4,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle Doge markasına bağlı olmayan en yüksek sıralı meme token konumunda.

Yoğun meme coin rekabetine rağmen, Pepe’nin güçlü topluluğu ve yüksek likiditesi onu gündemde tutuyor. Elon Musk zaman zaman Pepe’yi Dogecoin ile birlikte tuttuğunu ima eden paylaşımlar yapıyor ve kısa süreliğine Pepe profil fotoğrafı kullanıyor.

Şu anda 0,00001103 dolardan işlem gören Pepe, son 24 saatte %3 değer kazandı.

Piyasa dengelendiğinde, Pepe’nin sonbahara kadar 0,000026 dolara yükselmesi bekleniyor. Ancak öncelikle 0,000018–0,000022 dolarlık direnç bölgesini aşması gerekiyor.

ChatGPT’nin aşırı iyimser senaryosunda Pepe, önceki yılın sonlarında gördüğü 0,00002803 dolarlık zirveyi iki ondalık basamak aşarak 0,002 dolara çıkabilir; bu, mevcut seviyesinin 180 katı olur ve sadece 2021’in boğa piyasası kadar riskli bir ortamda mümkün.

Daha temkinli bir öngörüye göre maksimum hedef 0,00039 dolar, hâlâ mevcut fiyatın 35 katı. Tokenin grafiğinde Kasım–Mart arasında oluşan alçalan kama deseni, tarihsel olarak yükseliş eğilimi gösteriyor. Düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle birlikte boğa sezonunun temelleri atıldığında bu senaryo gerçekleşebilir.

Shiba Inu (SHIB): Ethereum Tabanlı Meme Coin Boğa Senaryosunda 8×’e Kadar Yükseliş Potansiyeli Gösteriyor

Ağustos 2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu ($SHIB), Dogecoin’in en güçlü rakibi olarak uzun süredir sabit kaldı. Şu anda 7,6 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

Son 24 saatte %3,2 artışla 0,000013 dolardan işlem gören SHIB, meme coinlerdeki düşüşe kıyasla değerini büyük ölçüde korudu ve sıklıkla bir utility coin gibi işlem görüyor.

SHIB, bu yıl oluşan iki yükseliş formasyonundan, alçalan kama ve boğa bayrağından çıkış yapıyor. 0,000025 doları kararlı bir şekilde aşması halinde, ChatGPT’nin öngördüğü ralliyi tetikleyebilir ve fiyatı 0,000044–0,0001 dolara ulaşabilir; bu da mevcut fiyat üzerinden 3× ila 8×’lik potansiyel bir yükseliş anlamına geliyor.

RSI 48 seviyesinde, bu da yakın dönemdeki satış dalgasının etkisini gösteriyor; piyasa Temmuz’daki yüksek ABD enflasyon verilerinden toparlandığında, göstergenin hızla yükselmesi bekleniyor. Öte yandan SHIB token yakım faaliyetleri kıtlığı artırıyor: geçen ay sadece bir haftada 1,3 milyar SHIB dolaşımdan çıkarıldı ve yakım oranı %2.000’in üzerine çıktı.

Meme coin kimliğinin ötesinde, Shiba Inu artık Shibarium adlı bir Layer-2 ağı işletiyor. Bu ağ, işlem hacmini artırmayı, maliyetleri düşürmeyi ve merkeziyetsiz uygulamaları barındırmayı hedefliyor. Son gizlilik iyileştirmeleri, SHIB’i meme coin sektöründeki rakiplerinden daha da ayırıyor.

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışı 1 Milyon Dolara Yaklaşıyor – Yatırımcılar 100× Potansiyelli Meme Coin İçin Heyecanlı

ChatGPT’nin daha çok veri yoğunluğu yüksek, köklü coinleri analiz etmesiyle öngörüler sunduğu bir ortamda, daha yüksek risk almayı göze alan yatırımcılar için yeni token fırsatları öne çıkıyor.

Bu projelerden biri olan Maxi Doge ($MAXI), Dogecoin’den ilham alan yeni bir meme coin olarak, ön satışının sadece birkaç gününde 997.500 dolardan fazla yatırım topladı.

Ethereum ERC-20 standardı üzerinde çalışan MAXI, aktif sosyal kanallar, ticaret yarışmaları ve tanıtım iş birlikleri aracılığıyla topluluk odaklı büyümeyi hedefliyor. Toplam 150,24 milyar token arzının %25’i “Maxi Fund” olarak pazarlama ve ortaklık faaliyetleri için ayrıldı.

Mevcut ön satış aşamasında token fiyatı 0,000252 dolar ve staking ödülleri %285 APY’ye kadar ulaşabiliyor; ancak kullanıcı sayısı arttıkça bu oranlar düşecek. Ön satışın bir sonraki aşamasına geçildiğinde token fiyatı yükselecek ve erken yatırımcılar ek avantajlar elde edecek.

Maxi Doge, MetaMask veya Best Wallet gibi cüzdanlar aracılığıyla resmi Maxi Doge web sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Projeyi X ve Telegram üzerinden takip ederek gelişmelerden haberdar olunabilir.