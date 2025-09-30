ChatGPT 5, XRP, SOL ve Pi Coin İçin 2025 Sonu Tahminini Açıkladı

Last updated: Eylül 30, 2025

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

OpenAI’nin en yeni nesil sohbet robotu ChatGPT, beşinci jenerasyonu ile piyasaya sürüldü ve son çeyrekte XRP, Solana ve Pi Network’ün önemli kazançlar elde edebileceğini öngörüyor.

Bitcoin, Ağustos’ta ulaştığı 124.128 dolarlık tarihi seviyeyi aşmaya hazırlanıyor. Eylül ayı boyunca genel olarak düşüş eğilimi devam etse de Bitcoin, kritik bu hattı test etmeye devam ediyor.

Regülasyon cephesinde ise ABD kripto sektörü uzun süredir beklenen netliği bekliyor. Başkan Trump, yaz başında stablecoin’ler için tam rezerv teminatını zorunlu kılan GENIUS Yasası’nı imzaladı. Aynı dönemde SEC, blockchain tabanlı varlıklarla uyumlu menkul kıymet düzenlemeleri getirmeyi hedefleyen Project Crypto’yu duyurdu.

Bu düzenleyici adımlar, önümüzdeki altcoin rallileri için uygun bir zemin oluşturuyor.

ChatGPT’nin tahminlerine göre, XRP, Solana ve Pi Network önümüzdeki aylarda en çok kazanç sağlayacak dijital varlıklar arasında yer alabilir.

XRP (Ripple): ChatGPT $20 Hedefliyor, 7 Katlık Sıçrama Öngörüyor

ChatGPT’ye göre Ripple’ın XRP ($XRP) tokeni, 2025 sonuna kadar 20 dolara kadar yükselebilir; bu, mevcut 2,86 dolarlık seviyesinin yaklaşık yedi katına denk geliyor.

XRP, bu yıl zaten dikkat çekici bir yükseliş yaşadı; 2018’deki 3,40 dolarlık rekorunu aşarak 18 Temmuz’da 3,65 dolara ulaştı, ardından %22 düzeltmeyle güncel seviyelere geriledi.

XRP’nin küresel önemi artmaya devam ediyor. 2024’te UN Capital Development Fund tarafından, gelişen piyasalarda düşük maliyetli sınır ötesi transferler için pratik bir çözüm olarak tanındı.

Ripple, bu yılın başlarında SEC ile uzun süren davasını kapattı; ajans davayı geri çekti ve 2023’teki XRP’nin perakende satışlarının menkul kıymet olmadığı yönündeki kritik kararın önemini pekiştirdi. Bu karar, altcoin ekosistemi için önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

ChatGPT, XRP’nin 2026’ya girerken 5–10 dolar aralığında işlem görmesini öngörüyor ve Trump yönetiminin beklenen kripto düzenlemelerini hayata geçirmesi halinde 20 dolara kadar yükseliş potansiyeli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, birkaç yüksek profilli spot XRP ETF başvurusunun Ekim ortasına kadar onay alması bekleniyor; bu da önemli kurumsal girişleri tetikleyebilir.

Teknik göstergeler de büyüme olasılığını destekliyor. XRP’nin RSI değeri 46 civarında, bu da kısa vadede daha fazla yükseliş alanı sunuyor. Yıl içinde destek ve direnç hatları üzerinde oluşan üç boğa bayrağı formasyonu gibi yükseliş sinyalleri, bir kırılma ihtimaline işaret ediyor.

XRP, Ekim ayında 4 doları yeniden test edebilir ve son 12 ayda %354 kazanç sağlayarak Bitcoin’in %71 ve Ethereum’un %56 kazançlarını geride bırakmış oldu.

Solana (SOL): ETF Spekülasyonu ve Ekosistem Büyümesi $600 Hedefini Ateşleyebilir

Solana ($SOL), 112,8 milyar dolarlık piyasa değeri ve DeFi ekosisteminde 11,27 milyar dolarlık Toplam Kilitli Değer (TVL) ile önde gelen bir akıllı sözleşme ağı olarak konumunu sağlamlaştırdı. Kurumsal benimseme ve geliştirici aktivitesi güçlü kalmaya devam ediyor.

ABD spot Solana ETF’si olasılığı üzerine spekülasyonlar artıyor ve Bitcoin ile Ethereum ETF’lerinde görülen fon girişleri beklentilerini yükseltiyor.

Bu senaryoya ek olarak, Trump gelecekteki ABD Bitcoin rezervine Solana’nın dahil edilebileceğini gündeme getirdi. Ancak önerisine göre, hükümet SOL tokenlarını açık piyasadan değil, yalnızca varlık el koymaları yoluyla elde edecek; Bitcoin’den farklı olarak doğrudan alım yapılmayacak.

Fiyat açısından, Solana Ocak ayında 250 dolara ulaşmış, Nisan’da 100 dolara düşmüş ve 207 dolara toparlanmıştı. Geçen hafta ise birkaç kez 220 dolara yaklaşarak yılın en yüksek seviyelerini neredeyse test etti.

Azalan bir kama formasyonundan çıkışın ardından, ChatGPT yıl sonuna kadar 600 dolara yükseliş öngörüyor; bu, önceki rekoru olan 293,31 doların iki katı anlamına geliyor. Bu seviyeye ulaşmak için muhtemelen olumlu düzenleyici gelişmeler ve ETF onayları gerekecek.

Pi Network ($PI): Tap-to-Mine Modeli ile Hızlı Büyüme Öngörüsü

Pi Network ($PI), kullanıcıların uygulamaya günlük giriş yapıp dokunarak token kazanmasını sağlayan mobil tabanlı “tap-to-mine” sistemiyle tanınıyor.

Şu anda yaklaşık 0,2655 dolardan işlem gören token için ChatGPT, yıl sonuna kadar 3 dolara kadar çıkabileceği agresif bir senaryo çiziyor; bu, 11 katın üzerinde bir artış anlamına geliyor. Takımın ağı aktif olarak geliştirmesi ve yaklaşan bazı kilometre taşları, yükseliş beklentilerini destekleyebilir.

Geliştiriciler son haftalarda düzenli olarak yeni yükseltmeler yayımladı; sürüm 19’dan 23’e doğru ilerlerken, olası bir ana ağ (mainnet) lansmanı da ek momentum sağlayabilir.

Şubat 2025’te piyasaya sürülmesinden bu yana Pi Network yüksek volatilite sergiledi; Mayıs ayında %171’lik bir yükseliş görüldü. RSI şu anda sadece 29 seviyesinde, bu da ciddi bir değersizleşme ve toparlanma potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Şubat ayında görülen 2,99 dolarlık zirveye dönüş, iddialı ama makul bir hedef olarak değerlendiriliyor. Ultra-boğa senaryosu gerçekleşmese bile, Ekim ayının kripto piyasasındaki tarihsel olumlu görünümü, fiyatı Kasım’a doğru 1 dolara kadar taşıyabilir.

Maxi Doge ($MAXI): DOGE’a Meydan Okuyan Yeni Meme Coin Yükseliyor

ChatGPT’nin öne çıkardığı projeler dışında daha yüksek riskli seçenekler arayan yatırımcılar için Maxi Doge ($MAXI), Dogecoin’in “degen kuzeni” olarak öne çıkıyor. Proje, yüksek volatiliteye sahip oynaklık oyunları ve degen meme kültürünü temel anlatı olarak benimsiyor.

Dogecoin artık ana akım bir dijital varlık haline gelmişken, Maxi Doge tamamen spekülatif kimliğini kucaklıyor. Presale aşamasında, ilk ayda 2,6 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Ethereum üzerinde ERC-20 token olarak başlatılan MAXI, Telegram ve Discord gibi viral kanallar, ticaret yarışmaları ve diğer projelerle iş birlikleri aracılığıyla güçlü bir topluluk büyümesi hedefliyor.

Mint edilen 150,24 milyar token’ın yaklaşık %25’i “Maxi Fund” adı verilen pazarlama ve ortaklık havuzuna ayrıldı. Ön satış süresince staking aktif ve şu anda %129 APY sunuyor; ancak katılım arttıkça bu getiri azalıyor.

Mevcut ön satış fiyatı 0,0002595 dolar olup, sonraki finansman turlarında kademeli artışlar planlanıyor.

Yatırımcılar, resmi Maxi Doge sitesi üzerinden MetaMask veya Best Wallet ile katılım sağlayabilir. Güncel duyurular için Maxi Doge’un resmi X ve Telegram sayfaları takip edilebilir.