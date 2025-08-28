BTC $112,766.35 0.66%
Son Dakika: Chainlink, ABD Ticaret Bakanlığı ile Ortaklık Kurdu – Veriler Blockchain'e Taşınıyor

ABD Ticaret Bakanlığı, Chainlink ile iş birliği yaparak, hükümetin kritik makroekonomik verilerini blok zincirine taşımaya hazırlanıyor. Adım, ekonomik verilerin şeffaflığını artırmayı ve dijital varlık ekosisteminde daha güvenilir bir temel oluşturmayı amaçlıyor.

İlk etapta Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ve özel tüketicilere yönelik nihai satışlar gibi önemli göstergeler blok zincirine aktarılacak. Veriler, ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) tarafından sağlanacak ve aylık veya üç aylık periyotlarla güncellenecek.

Chainlink, merkeziyetsiz oracle ağı olarak zincir dışı verileri güvenli bir şekilde blok zincirine taşıyan altyapıyı sunacak. ABD hükümeti, bu altyapıyı kullanarak verileri Arbitrum, Avalanche, Ethereum, Optimism ve ZKsync dahil olmak üzere 10 farklı blok zincirine entegre edecek. Böylece kullanıcılar, verileri farklı platformlarda görüntüleyip analiz edebilecek.

Verilerin blok zincirine taşınması, DeFi protokollerinden tokenizasyon süreçlerine kadar birçok alanda yenilikçi uygulamaları mümkün kılacak. Makroekonomik verilere dayalı risk yönetimi, otomatik ticaret stratejileri ve şeffaf gösterge panelleri gibi kullanım alanları geliştirilebilecek.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, girişimi açıklarken, bu adımın hükümetin veri paylaşımını modernize etmeyi ve şeffaflığı artırmayı hedeflediğini vurguladı. Uzmanlar, bu hamlenin sadece ABD’de değil, dünya genelinde hükümetlerin blok zinciri teknolojisini benimseme sürecini hızlandırabileceğini belirtiyor.

Chainlink açısından da proje, teknolojisinin kurumsal düzeyde benimsenmesi açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde daha fazla devlet kurumunun benzer uygulamalara geçmesi bekleniyor.

