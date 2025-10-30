Cardano Olumlu Sinyaller Veriyor! ADA Fiyatı Kasım Ayında 1 Dolar Olur mu?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Cardano üç aylık simetrik üçgen formasyonunu kırma girişiminde bulunduğu için olumlu sinyaller veriyor. Bu formasyonun kırılması uzun süredir devam eden birikim aşamasının sona ermesini sağlayabilir.

Analistler, simetrik üçgen kırılımının doğrulanması halinde %60’lık fiyat artışı gerçekleşebileceğini, böylece ADA’nın kasım ayında 1 dolara doğru yükselebileceğini tahmin ediyor.

Son bir günde %3 değer kaybeden Cardano şu anda 0.6293 dolardan işlem görüyor ve aylık kayıpları %20’yi aştı.

Cardano’nun Günlük İşlem Hacmi 1 Milyar Doları Gördü

Cardano fiyatındaki düşüşe rağmen alım satım faaliyetleri devam ediyor. ADA’nın günlük işlem hacminin 1 milyar doları aşması devam eden piyasa ilgisinin yansıması olarak değerlendiriliyor.

ADA 22.5 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 10. kripto para olarak konumunu koruyor.

Ayrıca Cardano ağı birçok açıdan güçlenmeye devam ediyor.

Cardano, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında güven ve güvenliğe yönelik vizyonunu geliştirmeye devam ediyor.

Dubai’de gerçekleştirilen Blockchain Life Forum etkinliğinde konuşan Cardano Vakfı CEO’su Frederik Gregaard da Cardano’nun bu misyonunu vurguladı.

"To create true abundance, we must learn from Bitcoin and embrace the vision—a decentralized world where collaboration is intrinsically incentivized, and trust is built through cryptography."



Today, live from @BlLife_Forum in Dubai, CEO @F_Gregaard spoke on how this vision… pic.twitter.com/UHT70duYiT — Cardano Foundation (@Cardano_CF) October 28, 2025

Cardano Fiyat Tahmini: ADA Kasım Ayında Nasıl Performans Gösterir?

Geçmiş verilere bakıldığında Cardano’nun genellikle kasım aylarında iyi performans gösterdiği görülüyor. ADA Kasım 2023’te %188 değerlenirken, Kasım 2024’te ise %261 oranında değer kazandı.

Tarih tekerrür ederse ADA fiyatı yıl sonuna doğru yeniden ivme yakalayarak güçlü bir yükseliş yaşayabilir.

Günlük Cardano/USDT grafiğine bakıldığında ADA’nın şu anda 0.595 dolar ile 0.65 dolar arasındaki kilit destek bölgesi civarında seyrettiği görülüyor. Bu bölge temmuz ayından ekim ayının başlarına kadar destek işlevi görmüştü.

0.75 dolar ile 0.85 dolar civarındaki direncin kırılmasının ardından satış baskısı yoğunlaşarak ADA fiyatının 0.64 dolar seviyelerine gerilemesine yol açtı.

ADA şu anda toparlanma belirtileri gösteriyor ve olası hedef seviyesi 0.75 dolar ile 0.85 dolar direnç bölgesi olabilir.

Ancak ADA’nın böyle bir yükseliş yaşaması için mevcut destek seviyesinin korunması gerekiyor.

ADA fiyatı bu noktada güçlü bir taban oluşturursa ve alımlar artarsa direnç bölgelerine doğru bir yükseliş görülebilir.

PEPENODE Ön Satışında 2 Milyon Dolar Toplandı

Cardano fiyatı olumlu sinyaller verse de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterme potansiyeli barındıran başka coinler de var.

Bunlar arasında genellikle ilk listelemelerinin ardından güçlü fiyat artışları kaydetmeleriyle bilinen ön satış coinler yer alıyor.

Yeni bir ön satış projesi olan Pepenode, Ağustos 2025’te ön satışına başladı ve şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar yatırım aldı.

Kripto para madenciliğini oyunlaştıran Pepenode (PEPENODE), herkesin kripto madenciliği yapabilmesini mümkün kılmayı amaçlıyor.

Pepenode ile madencilik yapmak için pahalı ekipmanlara ya da detaylı teknik bilgiye ihtiyacınız yok.

Pepenode tokenlerini kullanarak sanal madencilik node’ları (düğüm) satın alabilir ve madencilik yapmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca sanal madencilik ekipmanlarınızı yükselterek çıktı sayınızı artırabilirsiniz.

Ayrıca Pepenode, yatırımcıların tokenlerini stake etmesine de imkan tanıyor.

Pepenode şu anda 0.0011227 dolardan işlem görüyor ve tokenin ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Projenin resmi web sitesine giderek USDT, BNB ya da SOL kullanarak PEPENODE satın alabilirsiniz.

