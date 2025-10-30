BTC $107,204.57 -3.85%
Cryptonews Fiyat Tahminleri

Cardano Olumlu Sinyaller Veriyor! ADA Fiyatı Kasım Ayında 1 Dolar Olur mu?

ADA Cardano
Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar Profili
Neden Cryptonews'e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82?

Cardano üç aylık simetrik üçgen formasyonunu kırma girişiminde bulunduğu için olumlu sinyaller veriyor. Bu formasyonun kırılması uzun süredir devam eden birikim aşamasının sona ermesini sağlayabilir.

Analistler, simetrik üçgen kırılımının doğrulanması halinde %60’lık fiyat artışı gerçekleşebileceğini, böylece ADA’nın kasım ayında 1 dolara doğru yükselebileceğini tahmin ediyor.

Son bir günde %3 değer kaybeden Cardano şu anda 0.6293 dolardan işlem görüyor ve aylık kayıpları %20’yi aştı.

Cardano’nun Günlük İşlem Hacmi 1 Milyar Doları Gördü

Cardano fiyatındaki düşüşe rağmen alım satım faaliyetleri devam ediyor. ADA’nın günlük işlem hacminin 1 milyar doları aşması devam eden piyasa ilgisinin yansıması olarak değerlendiriliyor.

cardano fiyat grafiği
Kaynak: Coingecko

ADA 22.5 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 10. kripto para olarak konumunu koruyor.

Ayrıca Cardano ağı birçok açıdan güçlenmeye devam ediyor.

Cardano, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında güven ve güvenliğe yönelik vizyonunu geliştirmeye devam ediyor.

Dubai’de gerçekleştirilen Blockchain Life Forum etkinliğinde konuşan Cardano Vakfı CEO’su Frederik Gregaard da Cardano’nun bu misyonunu vurguladı.

Cardano Fiyat Tahmini: ADA Kasım Ayında Nasıl Performans Gösterir?

Geçmiş verilere bakıldığında Cardano’nun genellikle kasım aylarında iyi performans gösterdiği görülüyor. ADA Kasım 2023’te %188 değerlenirken, Kasım 2024’te ise %261 oranında değer kazandı.

cardano fiyat grafiği
Kaynak: X/IMTYLERBURKE

Tarih tekerrür ederse ADA fiyatı yıl sonuna doğru yeniden ivme yakalayarak güçlü bir yükseliş yaşayabilir.

Günlük Cardano/USDT grafiğine bakıldığında ADA’nın şu anda 0.595 dolar ile 0.65 dolar arasındaki kilit destek bölgesi civarında seyrettiği görülüyor. Bu bölge temmuz ayından ekim ayının başlarına kadar destek işlevi görmüştü.

0.75 dolar ile 0.85 dolar civarındaki direncin kırılmasının ardından satış baskısı yoğunlaşarak ADA fiyatının 0.64 dolar seviyelerine gerilemesine yol açtı.

cardano fiyat grafiği
Kaynak: X/RealSniperClub

ADA şu anda toparlanma belirtileri gösteriyor ve olası hedef seviyesi 0.75 dolar ile 0.85 dolar direnç bölgesi olabilir.

Ancak ADA’nın böyle bir yükseliş yaşaması için mevcut destek seviyesinin korunması gerekiyor.

ADA fiyatı bu noktada güçlü bir taban oluşturursa ve alımlar artarsa direnç bölgelerine doğru bir yükseliş görülebilir.

PEPENODE Ön Satışında 2 Milyon Dolar Toplandı

Cardano fiyatı olumlu sinyaller verse de ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterme potansiyeli barındıran başka coinler de var.

Bunlar arasında genellikle ilk listelemelerinin ardından güçlü fiyat artışları kaydetmeleriyle bilinen ön satış coinler yer alıyor.

Yeni bir ön satış projesi olan Pepenode, Ağustos 2025’te ön satışına başladı ve şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar yatırım aldı.

Kripto para madenciliğini oyunlaştıran Pepenode (PEPENODE), herkesin kripto madenciliği yapabilmesini mümkün kılmayı amaçlıyor.

Cardano Price Prediction: Crypto Analysts Point to Break Above Symmetrical Triangle and Bullish Accumulation - Is ADA About to Hit $1 In November?

Pepenode ile madencilik yapmak için pahalı ekipmanlara ya da detaylı teknik bilgiye ihtiyacınız yok.

Pepenode tokenlerini kullanarak sanal madencilik node’ları (düğüm) satın alabilir ve madencilik yapmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca sanal madencilik ekipmanlarınızı yükselterek çıktı sayınızı artırabilirsiniz.

Ayrıca Pepenode, yatırımcıların tokenlerini stake etmesine de imkan tanıyor.

Pepenode şu anda 0.0011227 dolardan işlem görüyor ve tokenin ilerleyen zamanlarda iyi performans gösterebileceği düşünülüyor.

Projenin resmi web sitesine giderek USDT, BNB ya da SOL kullanarak PEPENODE satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
