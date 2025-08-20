Cardano Fiyatı Sert Düştü! ADA Fiyatı Toparlanır mı?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ağustos 20, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ADA fiyatı son 24 saatte yaklaşık %10’luk bir düşüş kaydetti. Bu süreçte kripto paraların çoğu değer kaybetmiş olsa da ADA diğer altcoin’lere kıyasla daha hızlı bir düşüş yaşadı. Peki, Cardano fiyatı daha fazla düşer mi?

ADA’nın işlem hacmi 2.5 milyar dolara yükseldi. Bu, tokenin dolaşımdaki arzının %8’ine tekabül ediyor. ADA’nın 1 dolar seviyesini görmesinin ardından son 10 günde alım satımlarda kayda değer bir artış gerçekleşti.

Öte yandan birkaç gün boyunca devam eden yükselişin ardından piyasa genelinde düşüş görülürken XRP ve Ethereum gibi diğer altcoin’lerde de kayıplar görüldü.

ADA, Tron (TRX) ve Dogecoin (DOGE) en değerli kripto paralar listesinde 8. sıraya yerleşmek için rekabet etmeye devam ediyor. Bu üç tokenin piyasa değeri 30 milyar dolar civarında. ADA 1 dolara yükselerek kısa bir süreliğine TRX’i geçti. Ancak bugünkü düşüşle birlikte ADA yeniden 10. sıraya geriledi.

Cardano ağındaki işlemler kısa bir süreliğine 300.000’e yükseldikten sonra yeniden 250.000’e geriledi. Bu arada günlük aktif adres sayısı da 3 ayın en yüksek seviyesi olan 37.400’ü gördükten sonra %21.4 düştü.

On-chain faaliyetlerinin düşük olması Cardano fiyatının daha fazla değer kaybedebileceğini düşündürüyor. Peki, ADA yeniden 1 doları görebilir mi?

Cardano Fiyat Tahmini: ADA Simetrik Üçgen Formasyonuna Girdi

Cardano bu ayın başlarında kısa bir süreliğine simetrik üçgen formasyonunu kırarak 1 dolara yükseldi. Ancak son günlerde yaşanan büyük kayıplar ADA’nın yeniden bu üçgen formasyonunun içine girmesine yol açtı ve uzun süreli bir konsolidasyon aşaması görülebilir.

Şu anda 0.90 dolar seviyesi izlenmesi gereken kilit direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. ADA bu seviyeyi aşarsa ilk önce 1.3 dolara, ardından 2 dolara yükselebilir.

Bu arada şu anda izlenmesi gereken kilit destek seviyesi 0.73 dolar civarında bulunuyor.

Söz konusu destek bölgesi 200 günlük EMA ile kesişiyor ve bu bölgenin önemini artırıyor.

ADA bu seviyeden sıçrarsa yeniden ivme yakalayabilir ve 2 dolara doğru yükselebilir.

Altcoin sezonu başlarken Token6900 (T6900) gibi yılın en iyi kripto ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Topluluk Odaklı Bir Token: Token6900 (T6900)

Token6900 (T6900) , kısa bir süre önce başlayan ön satışında yatırımcılardan büyük bir ilgi görmeye devam ediyor.

Sıradan meme coin’lerin aksine Token6900, herhangi bir vaatte bulunmuyor ve herhangi bir yol haritası sunmuyor. Dolayısıyla tokenin değerinin tamamen topluluk desteğine ve pazarlamaya bağlı olduğu söylenebilir.

T6900 tokenin ön satışında birkaç hafta içinde 2.2 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Token6900’ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.