Cardano Fiyatı Ne Olur? İşte ADA’nın Yükselmesini Sağlayabilecek Faktörler

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Cardano son bir haftada %8 ve son 24 saatte %2 değer kazandı. Analistler, ADA’nın yakında 1 dolara doğru yükselebileceğini tahmin ediyor.

Cardano’nun yükselmesinde etkili olabilecek iki faktör bulunuyor. Bunlardan ilki Hashdex’in Cardano’yu Nasdaq Crypto Index U.S. ETF’e ekleyecek olmasıdır. Bu gelişme ADA’nın ana akım finans alanındaki meşruiyetini ve likiditeyi artırabilir.

JUST IN: 🇺🇸 Cardano $ADA has been added to the Hashdex NASDAQ Crypto Index U.S. ETF.



Previously removed for regulatory reasons, it's now back in the ETF.



Cardano standalone ETF could be next. 📈 pic.twitter.com/LHqQh0yFRv — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) October 2, 2025

Cardano’nun yükselmesini sağlayabilecek ikinci faktör ise güncellenen yol haritasıdır.

Cardano Ekosistemi Yeni Bir Büyüme Aşamasına Giriyor

Carry Cardano, wherever life takes you. 💳



Register your interest: https://t.co/z2rIAtXbwA pic.twitter.com/BXGXzFeUFh — Cardano Card (@cardano_card) September 23, 2025

Cardano Vakfı yol haritasının ikinci aşamasını yayınladı. Yol haritasına göre Web3 ekibi büyütülecek, entegrasyonlara, listelemelere, gerçek dünya varlıklarına ve genel ekosistem büyümesine odaklanılacak.

Ayrıca DeFi’yi desteklemek üzere stablecoin projeleri için bir ADA likidite fonu başlatılacak. Buna ek olarak Cardano üzerindeki yüksek potansiyelli projeleri desteklemek için Venture Hub’a 2 milyon ADA yatırılacak.

Bir diğer önemli adım ise değeri 10 milyon dolardan fazla olan bir gerçek dünya varlığı projesinin başlatılmasıdır. Pazarlama tarafında ise bütçe %12 artırılırken, reklam, içerik, medya ve etkinliklere daha fazla ağırlık verilecek.

Cardano’nun yol haritası, ağın ekosistem benimsemesine daha fazla önem verdiğini ve uzun vadeli büyümeye odaklandığını gösteriyor.

Cardano Fiyat Tahmini: ADA Değerinin Altında Olabilir mi?

Kaynak: ADAUSD / TradingView

Cardano uzun vadeli desteğini korudu ve üçgen ve düşen kanal formasyonlarını kırdı. ADA 0.74 dolar ile 0.70 dolar bölgesinde bulunan destek seviyesinden sıçramış olsa da düşen kanal içinde işlem görmeye devam ediyor.

ADA şu anda bu kanalın ortalarında seyrediyor. 0.90 dolar seviyesi aşılırsa 1.20 dolar ile 1.30 dolar bölgesine doğru bir yükseliş görülebilir.

RSI’deki yükseliş ADA’nın güçlendiğini gösterirken, MACD ise yatay seyrediyor. ADA şu anda 0.85 dolar civarında işlem görüyor. Cardano mevcut kanalı kırarsa trend dönüşü ve birçok analistin beklediği yükseliş gerçekleşebilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.