Cardano Fiyatı Bir Haftada %18 Arttı: ADA XRP’yi Geçer mi?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ADA’nın bir haftada %18 değer kazanması Cardano fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağladı.

Beklentilerin üzerinde gelen ABD ekonomik verileri FED’in eylül ayında faiz indirimine gideceğine dair beklentileri azaltırken, Cardano ilk 8 kripto arasına girerek Dogecoin’i ve Tron’u solladı.

🏆 CARDANO TAKES 'TOP 8' ON CMC!$ADA has overtaken DOGE & TRON on Coin Marketcap — now the 8th largest crypto in the world.



Is this the start of its climb toward the Top 3? 📈 pic.twitter.com/ICuTxUeNGN — Coin Bureau (@coinbureau) August 19, 2025

Ancak analistler, FED’in yıl sonundan önce dört kez faiz indirimi uygulamasını bekliyor. FED faiz indirimine giderse kripto paralar gibi riskli varlıklara yönelik talep artabilir.

ADA Fiyatında Daha Fazla Artış Bekleniyor

Coinglass’ın türev piyasası verilerine göre Cardano’ya yönelik spekülatif talep artmaya devam ediyor. Veriler, Cardano’nun açık pozisyonları geçen hafta %32 arttı ve 1.87 milyar dolara ulaştı.

Bu, ocak ayından beri görülen en yüksek seviyedir. Açık pozisyonlardaki artış, yatırımcıların ADA’nın fiyat hareketlerini aktif bir şekilde izlediklerini gösteriyor.

Bu arada Binance’in long/short oranı 2.93’e ulaştı. Bu, yatırımcıların %72’sinden fazlasının ADA fiyatında yükseliş beklediğini gösteriyor.

Öte yandan Alphractal verileri ise son zamanlardaki fiyat artışlarına rağmen kısa vadeli yatırımcıların satış yapma eğilimi göstermediklerine işaret ediyor.

Bu yatırımcılar, 2021 yılında ADA fiyatı yükseldiğinde satış yapmıştı. Ancak bu yıl söz konusu yatırımcıların birikim yaptıkları ve daha fazla kazanç beklentisiyle uzun vadeli yatırım yaptıkları görülüyor.

Cardano Fiyat Analizi: Sırada 2 Dolar mı Var?

Temmuz ayında 8 aylık düşen kanalın kırılması nedeniyle daha fazla fiyat artışı beklense de momentum indikatörleri zayıflamaya başladı.

Cardano’nun RSI’si 70 seviyesini (aşırı satış) gördükten sonra gerilemeye başladı. Bu durum, satın alma baskısının azaldığını ve satışların artabileceğini gösteriyor.

Öte yandan MACD ise sinyal çizgisinin altına düşerek bir ölüm kesişimi (death cross) oluşturmak üzere. Bu kesişim, yeni bir düşüş trendinin ilk sinyali olacak değerlendirilecektir.

0.90 dolar desteği baskı görürken, Cardano fiyatının 0.78 dolardaki kilit destek bölgesine gerileme ihtimali var.

FED’in eylül ayında faiz indirimine gitmesi halinde ADA fiyatında yükseliş görülebilir. Bu durumda ADA fiyatı geçen yılın aralık ayında kaydettiği 1.30 dolar civarındaki tepe seviyeleri yeniden test edebilir ve ardından 2 dolara doğru yükselebilir. ADA’nın bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyatına kıyasla %120’lik bir artış anlamına geliyor.

Ancak Cardano’nun XRP’yi geçmesi için yaklaşık 6 kat değerlenmesi gerekiyor.

ADA’nın böyle bir yükseliş yaşaması için spot Cardano ETF’lerinin onaylanması gibi önemli gelişmelerin yaşanması ve ADA’ya yönelik talebin önemli ölçüde artması gerekiyor.

