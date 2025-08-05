Cardano Fiyat Tahmini: İşlem Hacmi 1 Milyar Doları Gördü! ADA Yükselir mi?

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Cardano’nun (ADA) işlem hacmi son 24 saatte %30’dan fazla artışla 1 milyar dolar seviyesini gördü. Bu arada Cardano fiyatı da 0.75 dolara yükseldi.

Hafta sonu boyunca toparlanan Cardano, haftalık kayıplarını azalttı. Ancak ADA bir yılda %11 değer kaybederek ilk 10 kripto para arasında en kötü performans gösteren ikinci kripto para oldu.

ADA fiyatı düşük seviyelerde seyrederken işlem hacimlerinin artması, balinaların alım yaptığının göstergesi olabilir.

Bu arada Cardano Kurucusu Charles Hoskinson, kısa bir süre önce ADA’nın BTC’den daha iyi bir yatırım olduğunu ve ADA’nın düşük piyasa değeri ve giderek artan kullanım durumları nedeniyle daha fazla yükseliş potansiyeli barındırdığını söyledi.

Bu arada X’te CryptoSmith0x kullanıcı adıyla bilinen ve 28 binden fazla takipçisi olan bir kripto yatırımcısı, ADA’nın 4 dolara kadar yükselebileceğini söyledi.

ADA yaklaşık beş yıldır konsolide oluyordu ve 2025’te 1 dolara yükselerek konsolidasyon dönemini sonlandırdı.

ADA yukarı yönlü bir kırılma gerçekleştirirse önümüzdeki 3 ila 6 aylık süreçte 3 dolar seviyesine doğru yükselebilir. Yukarıda bahsedilen kripto yatırımcısı, Cardano fiyatının bu süreçye Eylül 2021 yılında kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edebileceğini söyledi.

Cardano Fiyat Tahmini: ADA Toparlanıyor

ADA temmuz ayının sonlarında 0.935 doları gördüğünden beri düşüş trendini sürdürüyor. Cardano fiyatı birkaç kez art arda alçak tepeler oluşturdu ve şimdi direnç seviyesini yeniden test edebilir.

Cardani 0.75 dolardaki direnç bölgesine girdi. Bu bölge fiyatın gidişatını belirleyecektir.

Satın alma ilgisiyle birlikte işlem hacimlerinin de artması, Cardano fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağladı.

ADA 0.80 doları görürse trend dönüşümü doğrulanabilir ve 0.86 dolar ve 0.95 dolara doğru bir yükseliş gerçekleşebilir.

ADA yeni rekor seviyeleri hedeflerken Best Wallet (BEST) gibi yılın en iyi ön satış projeleri de yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Best Wallet (BEST) Ekosistemini Hızla Büyütmeyi Planlıyor

Best Wallet (BEST), 60’tan fazla blok zincirini destekleyen ve düşük işlem ücretleri sunan bir kripto cüzdanıdır.

Best Wallet’ın mobil uygulaması iOS ve Android cihazlarda kullanılabiliyor.

Ayrıca Best Wallet, yatırımcıların ilk coin teklifleri (ICO) için kendisiyle ortaklık kuran projelere erken erişim sağlamasına imkan tanıyor.

Best Wallet’ın yol haritasında DEX ve debit kart çıkarma planları yer alıyor ve bunların BEST tokene yönelik talebi artırabileceği düşünülüyor.

Cüzdanın dünya genelindeki kullanımının artmasıyla birlikte BEST’e yönelik talep de artabilir.

Best Wallet‘ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı bağlayarak indirimli ön satış fiyatından BEST token satın alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.