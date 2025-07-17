Cardano Fiyat Tahmini: ADA XRP’nin İzinden Giderek Temmuz 2025’te 3 Doları Görür mü?

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Cardano (ADA) son 24 saatte %8.3’lük bir artış kaydetti ve şu anda 0.8112 dolardan işlem görüyor.

ADA fiyatı bir haftada %30 ve bir yılda %81.9 değer kazandı.

ADA’nın fiyat grafiği ve indikatörleri bunun geç kalmış bir kırılmanın başlangıcı olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla coin’in kısa vadede daha fazla fiyat artışı yaşama ihtimali var.

Cardano şu anda en gelecek vadeden katman bir ağlarından biri olduğu için uzun vadeli Cardano fiyat tahminleri de pozitif yönde.

Cardano Fiyat Tahmini: ADA XRP’nin İzinden Giderek Temmuz 2025’te 3 Doları Görür mü?

Aşağıda yer alan ADA grafiğinde de görüldüğü üzere, altcoin geçen hafta flama formasyonunu kırdı ve o zamanda beri ivmesini sürdürüyor.

ADA’nın göreceli güç endeksi (sarı) kısa bir süre önce 70 seviyesini gördü ve 80’e doğru yükseliyor.

Kaynak: TradingView

Cardano’nun yakında bir düzeltme yapma ihtimali olsa da MACD (turuncu, mavi) kısa bir süre önce pozitife döndü ve henüz geçen yılın kasım ayındaki pik seviyelere ulaşmadı.

Dolayısıyla ADA’nın yükselişi birkaç gün daha devam edebilir. Ayrıca mevcut rallinin durumu göz önüne alındığında olası bir düzeltme çok büyük olmayabilir.

Nasdaq ve diğer hisse senedi endeksleri de rekor seviyelere ulaştığı için yeni boğa piyasasını ve altcoin sezonunu baltalayabilecek herhangi bir makro faktör bulunmuyor.

Dolayısıyla Cardano fiyatı yükselişini sürdürebilir.

Cardano, güçlü bir ivme yakalamasının yanı sıra son derece güçlü temellere de sahip.

DefiLlama verilerine göre kilitli toplam değeri (TVL) 343 milyon dolara ulaşan Cardano, kripto alanındaki en büyük 23. ağ konumunda.

Öte yandan InputOutPut verileri de Cardano’nun büyümeye devam ettiğini ve Cardano üzerinde geliştirilen 2.000’den fazla proje olduğunu gösteriyor.

Cardano’nun gizlilik odaklı yan zinciri Midnight’ın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Midnight’ın Cardano ekosistemine daha fazla kullanıcı çekmesi bekleniyor.

Cardano ağının büyümesi göz önüne alındığında ADA fiyatının ağustos ayının başlarında 1 dolara ve yıl sonuna kadar 2 dolara yükselme ihtimali var.

TOKEN6900 Ön Satışında 600.000 Dolar Toplandı

Piyasa genelinde yükseliş görülürken bazı yatırımcılar daha yeni ve daha volatil altcoin’leri de değerlendirmek isteyebilirler.

Piyasada şu anda çok sayıda yeni altcoin bulunuyor ve bunlar arasında ön satış coin’leri de yer alıyor. Ön satış coinleri genellikle ilk listelemelerini takiben kayda değer fiyat artışları yaşama potansiyeli barındırır.

Yeni ön satış tokenlerinden biri olan ERC-20 coini TOKEN6900 (T6900), SPX6900 gibi başarılı olmayı amaçlıyor.

TOKEN6900 HAS RAISED $500K. u in? pic.twitter.com/2ZmeGYdOsL — Token6900 (@Token_6900) July 15, 2025

TOKEN6900 ön satışında şimdiden 600.000 dolardan fazla fon toplandı. Projenin şimdiden böylesine ilgi görmesi piyasaya güçlü bir giriş yapabileceğini düşündürüyor.

Ayrıca projenin ön satış performansı, pazarlama kampanyasının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

TOKEN6900’ın toplam arzı 930.993.091 token olacak. Ayrıca pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar tokenlerini stake edebilecek.

TOKEN6900’ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

T6900 şu anda 0.0066 dolar fiyatla satılıyor ancak kısa bir süre sonra fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.