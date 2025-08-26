Cardano Fiyat Tahmini: ADA Güçlü Bir Destek Buldu, 3 Doları Görür mü?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından kripto piyasasında yükseliş görülürken, Cardano fiyat tahminleri pozitife döndü. Bu nedenle ADA’nın yıl sonundan önce 3 doları görebileceğine dair tahminler gündeme geldi.

ABD Merkez Bankası yöneticilerinin merakla beklenen toplantısının ardından konuşma yapan Powell, işsizlik oranındaki istikrarlı seyir ve diğer istihdam piyasası verileri nedeniyle politika değişikliklerini değerlendirirken dikkatli bir şekilde ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Powell, faiz indiriminin ne zaman gerçekleştirileceğine dair detay vermese de açıklamalarının ardından piyasalarda yükseliş görüldü. Analistler, ilk faiz indiriminin eylül ayındaki FOMC toplantısında gerçekleştirilebileceğini düşünüyor.

$ADA is repeating the same cycle seen in 2020.



Accumulation → Re-Accumulation → Rally → Major Supply.



Next major move could easily drive Cardano toward $3–$5.



History doesn’t repeat, but it often rhymes. pic.twitter.com/lOvKQtkaxH — Crypto Target (@cryptotarget11) August 25, 2025

FED faiz indirimine giderse kripto piyasası genelinde yükseliş görülebilir ve Cardano fiyatı da güçlü bir ivme yakalayabilir.

Cardano Fiyat Tahmini: ADA Bu Desteği Korursa %314’lük Bir Artış Kaydedebilir

ADA son 24 saatte %3’lük bir düşüş kaydetti ancak son 30 gümnde %1.5 oranında değerlenmiş durumda.

ADA’nın işlem hacimlerinde de düşüş görüldü. Bu, satış baskısının düştüğünün bir işareti olarak değerlendiriliyor. Ayrıca son 24 saatte kripto piyasasında 647 milyon dolar değerinde long pozisyon tasfiye oldu.

ADA’nın günlük grafiğine bakıldığında 0.74 dolar seviyesinde güçlü bir destek bölgesi görülüyor. Bu noktada 200 günlük EMA ile kilit trend desteği hattı kesişiyor.

Token bu seviyeyi görürse güçlü bir ivme yakalayabilir ve ilk olarak 1 dolara, ardından 3 dolara yükselebilir. ADA’nın bu seviyeyi görmesi %314’lük bir artış anlamına geliyor.

Bu arada altcoin sezonuna dair beklentiler artarken Token6900 (T6900) yılın en iyi kripto ön satış projeleri yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

Token6900 (T6900) Ön Satışında 2.7 Milyon Dolar Toplandı

Token6900 (T6900) , ön satışının ilk haftalarında 2.7 milyon dolar fon toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

T6900, kripto sektörüne yeni bir soluk getirerek SPX6900 (SPX) gibi kripto projelerinin başarısından yararlanmayı hedefliyor.

Tam bir meme coin olan T6900, herhangi bir yol haritasına sahip değil ve herhangi bir teşvik sunmuyor ya da vaatte bulunmuyor.

Token6900’ın web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. BestWallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

