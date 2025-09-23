Cardano Fiyat Tahmini: ADA Büyük Bir Yükselişin Eşiğinde Olabilir mi?

Cardano Vakfı’nın yeni bir girişimi, Cardano ekosistemine birçok geliştirici çekerek ağın hızla büyümesini sağlayabilir. Peki Cardano fiyatı ne olur?

Project Catalyst adlı program, Cardano topluluğunun gönderdiği önerilere milyonlarca dolar fon sağlayan bir programdır. Fund14 aracılığıyla 20 milyona varan ADA tokeni (yaklaşık 18.2 milyon dolar) bu girişimlere ayrılacak.

Cardano topluluğu, merkezi olmayan oylama süreciyle en iyi önerileri seçecek. Oylama için son tarih 6 Ekim. X üzerindeki popüler bir topluluk hesabı olan Cardanians’a göre bu hafta 1.600’den fazla öneri gönderildi.

REMINDER: Voting on proposals in Project Catalyst Fund 14 is scheduled to begin today. 🗳️



Over 1,600 ideas were submitted for the review phase across 4 categories.



Project Catalyst is one of the largest decentralized funding mechanisms in the world. pic.twitter.com/dqfXTpitKx — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) September 22, 2025

Son tur olan Fund13 boyunca 1.639 önerinin 199’u kabul edildi ve fonlandı. Bunlara 23.8 milyon ADA tokeni ayrıldı.

Project Catalyst aracılığıyla Fund14’ün başlatılması, ağın operasyonlarını olumlu yönde etkileyebilir. Bu girişimler Cardano’nun kullanım durumlarının artmasını ve ağın büyümesini sağlayabilir.

Cardano Fiyat Tahmini: ADA 0.80 Dolardaki Kilit Desteği Gördü, Sırada Ne Var?

Cardano (ADA) son 30 günde %8’lik bir düşüş yaşadı ancak diğer kripto paraların çoğu bu süreçte iyi performans gösterdi.

ADA 0.80 dolardaki kilit desteği gördü ve piyasanın toparlanması durumunda bu noktadan güçlü bir sıçrama kaydedebilir.

Cardano şu anda 200 günlük EMA civarında işlem görüyor. Bu destek seviyesi korunduğu sürece Cardano fiyatı pozitif görünümünü koruyacaktır.

ADA bu seviyeden güçlü bir sıçrama kaydederse ilk olarak 1.3 dolara, ardından 2-3 dolara doğru yükselebilir. ADA’nın bu seviyeye yükselmesi yaklaşık %267’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

