Cardano Fiyat Tahmini: ADA 2026’dan Önce 50 Kat Değerlenir mi?

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Cardano’nun arkasındaki mühendislik şirketi Input Output, Leios yükseltmesinin 2026’da yayınlanacağını doğruladı. Bu durum pozitif Cardano fiyat tahminlerini destekliyor.

Cardano’nun bu yükseltmesinin işlem hızlarını önemli ölçüde artırarak blok zincirini daha ölçeklenebilir hale getirmesi bekleniyor.

Cardano ağı şu anda saniyeden 250 işlem gerçekleştirebiliyor. Buna karşılık Solana ile teoride 65.000 işlem gerçekleştiriyor.

Input Output’un yayınladığı bir belgede, Leios yükseltmesinin yaygın benimsemeye, gelişmiş merkezi olmayan finans (DeFi) ve merkezi olmayan uygulama (dApp) altyapısına zemin hazırlayacağı belirtildi.

Cardano’nun düşük işlem hızları, blok zincirinde merkezli olmayan uygulamaların geliştirilmesi konusunda büyük bir engel olarak görülüyor.

Dolayısıyla Cardano bugüne kadar DeFi ekosisteminin büyümesi açısından rakiplerinin gerisinde kaldı. Solana’nın kilitli toplam değeri 9.7 milyar dolarken Cardano’nun kilitli toplam değerinin 360 milyon dolar olması da bunu kanıtlıyor.

Peki, Leios yükseltmesi Cardano’yu geliştiriciler için daha cazip bir ağ haline getirerek ADA fiyatının 50 kat değerlenmesini sağlar mı?

Cardano Fiyat Tahmini: ADA 1 Doları Görebilir mi?

ADA’nın günlük grafiğine bakıldığında 0.83 dolar direncinin üzerindeki bir kırılmanın ardından düşüş yaşandığı görülüyor.

Cardano’nun yaklaşık %58 değerlenmesini sağlayan 20 günlük bir rallinin ardında hafif bir gerileme yaşanması gerekiyordu. 9 günlük ve 21 günlük EMA’lar 200 günlük EMA’nın üzerine çıktı. Bu, daha fazla fiyat artışı görülebileceği anlamına geliyor.

Cardano bir gerileme yaşarsa 200 günlük EMA’da destek bulabilir. Ancak ADA’nın uzun vadede iyi performans göstermesi bekleniyor.

ADA yükselişe geçerse ilk olarak önemli bir direnç seviyesi olan 1 doları, ardından 1.18 doları görebilir.

ADA’nın 50 kat değerlenmesi için piyasa değerinin 1.5 trilyon doları aşması gerekiyor. Böyle bir durum şimdilik mümkün görünmüyor. Ancak Cardano fiyatının uzun vadede önemli ölçüde değerlenmesi bekleniyor.

Leios yükseltmesi gerçekleşene kadar ADA’nın yükselme potansiyeli sınırlı olsa da SUBBD (SUBBD) gibi yılın en iyi kripto ön satış projelerinin ilerleyen zamanlarda iyi performans sergileyebileceği düşünülüyor.

SUBBD (SUBBD) Dikkatleri Üzerine Çekiyor

SUBBD (SUBBD), düşük işlem ücretleri ve para kazanmak için yeni yollar sunarak içerik üreticilerine daha iyi bir ortam sağlayacak.

İçerik üreticileri, yapay zeka ile üretilmiş görsellerden ve videolardan kazanç elde edebilecek, aynı zamanda platformun yönetim politikalarında da söz sahibi olacaklar. SUBBD, adil olmayan yasakları ve kısıtlamaları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu arada SUBBD token sahipleri, abonelik ücretlerinden indirimler ve yeni özelliklere erken erişim gibi çeşitli avantajlara sahip olacak.

Ön satış sona ermeden önce SUBBD token satın almak için projenin resmi web sitesine giderek kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayıp alım yapabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.