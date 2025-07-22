Cardano Fiyat Tahmini: ADA 10 Doları Görebilir mi?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Temmuz 22, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Cardano (ADA) son 30 günde %62 oranında değer kazanarak güçlü bir performans gösterdi ve hızla 1 dolar seviyesine yaklaşıyor. ADA yeniden ivme kazanırken Cardano fiyat tahminleri de pozitife döndü.

ADA’nın 24 saatlik işlem hacmi %20 arttı ve şu anda tokenin piyasa değerinin %8’ine tekabül ediyor.

Bu arada geçtiğimiz birkaç gün içinde piyasa duyarlılığı da önemli ölçüde iyileşti. Korku ve Açgözlülük Endeksi şu anda 67 seviyesinde olup, yatırımcı iştahının yüksek olduğuna işaret ediyor.

Öte yandan CoinGlass verilerine göre ADA’nın açık pozisyonları da Eylül 2021’de kaydedilen 200 milyon dolar rekorunu aşarak 1.7 milyar dolara ulaştı.

Bu durum yatırımcıların tokene büyük bir ilgi gösterdiğine işaret ediyor. Bunun nedeni, ABD’nin GENIUS ve CLARITY yasalarına onay vermesi sonucunda piyasada iyimserliğin artması olabilir.

JUST IN:



Cardano is integrating with Apple devices through CardanoKit, a native Swift library enabling $ADA support in the iOS ecosystem.



Apple Pay integration could soon allow direct $ADA purchases from iPhones. pic.twitter.com/v4pL77CYCb — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) July 21, 2025

Bu arada Cardano’nun CardanoKit aracılığıyla merkezi olmayan uygulamalarına (dApp’ler) Apple Pay desteği eklediğine dair haberler yayıldı. Bu söylentiler resmi kanallar aracılığıyla doğrulanmadı ancak piyasada büyük bir ilgi gördü.

Cardano Fiyat Tahmini: ADA Yakında 1 Doları Aşabilir

ADA 0.85 dolardaki kilit direnci aştı ve şu anda olumlu sinyaller veriyor.

ADA’nın 9 günlük ve 21 günlük EMA’ları da 200 günlük EMA’nın üzerine çıktı. Bu genellikle güçlü bir alım sinyali olarak değerlendirilir.

Bu kırılmadan önce kısa vadeli EMA’lar arasında bir “altın kesişim” (golden cross) oluşmuş ve trend dönüşü gerçekleşmişti.

Cardano’nun 1.18 dolar seviyesinin hedefleme ihtimali var. ADA’nın bu seviyeye yükselmesi yaklaşık %34’lük bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Peki, ADA 10 doları görebilir mi? Cardano’nun 10 dolar seviyesini görmesi için piyasa değerinin 300 milyar doları aşması ve Solana’yı (SOL) geçerek üçüncü en değerli kripto para haline gelmesi gerekiyor.

Cardano’nun DeFi ekosisteminin büyümesi son derece zayıf olduğu için Solana’yı geçmesi mümkün görünmüyor. Ayrıca Cardano’nun DeFi ekosisteminin değeri 300 milyon dolarken, Solana’nın kilit toplam değeri ise 9 milyar dolar.

Ancak piyasada yükselişin devam etmesi halinde ADA da yükselişini sürdürebilir ve kayda değer bir fiyat artışı yaşayabilir.

Token6900 Ön Satışı Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Piyasa genelinde yükseliş görülürken bazı yatırımcılar daha yeni ve daha volatil altcoin’leri de değerlendirmek isteyebilirler.

Piyasada şu anda çok sayıda yeni altcoin bulunuyor ve bunlar arasında ön satış coin’leri de yer alıyor. Ön satış coinleri genellikle ilk listelemelerini takiben kayda değer fiyat artışları yaşama potansiyeli barındırır.

Yeni ön satış tokenlerinden biri olan ERC-20 coini TOKEN6900 (T6900), SPX6900 gibi bir başarı elde etmeyi hedefliyor.

TOKEN6900 ön satışında şimdiden 900.000 dolardan fazla fon toplandı. Projenin şimdiden böylesine ilgi görmesi piyasaya güçlü bir giriş yapabileceğini düşündürüyor.

Ayrıca projenin ön satış performansı, pazarlama kampanyasının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

TOKEN6900’ın toplam arzı 930.993.091 token olacak. Ayrıca pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar tokenlerini stake edebilecek.

Token6900 web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilir ve USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.