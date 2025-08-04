Cardano Fiyat Tahmini: 70 Milyon Dolarlık Plan Onaylandı! ADA 10 Dolar Olur mu?

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Kısa bir süre önce onaylanan fonlama başvurusu Cardano’nun (ADA) güçlü bir toparlanma kaydetmesini sağlayabilir. Bu nedenle uzun vadeli Cardano fiyat tahminlerinin pozitife döndüğü söylenebilir.

ADA topluluğu, blockchain’in gelişimine yönelik 70 milyon dolarlık bir hazine planına onay verdi.

Bu fonlar, önümüzdeki 12 ay boyunca Input Output Global’in (IOG) ölçeklenebilirlik, geliştirme araçları ve çapraz zincir birlikte çalışabilirliğine yönelik yükseltmeler gerçekleştirmesini desteklemek için kullanılacak. Böylece Cardano için daha iyi bir rekabet ortamı doğacak.

The Cardano community just made history.



For the first time ever, core development funding has been directly approved by the community – ushering in a new era of decentralized governance.



Thank you all for your support. This is more than a vote of confidence, it’s a shared… — Input Output (@InputOutputHK) August 2, 2025

Gerçekleştirilmesi planlanan yükseltmeler Cardano blok zincirini daha cazip bir platform haline getirerek, ekosistemin büyümesini ve ADA’nın kullanım durumlarının artmasını sağlayacak.

Bu arada makroekonomik faktörlerin ADA’yı etkilemeye devam ettiği söylenebilir. Bu faktörler arasında ABD Merkez Bankası’nın (FED) temmuz ayında faiz oranlarını sabit tutması da yer alıyor.

ABD’nin 7 Ağustos’ta karşılıklı tarifeleri uygulamaya başlaması beklenirken, FED’in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığının düşük olduğu düşünülüyor.

ADA Fiyat Analizi: ADA 10 Dolar Olur mu?

Cardano’nun hazine planının piyasayı canlandırma etkisi göz önüne alındığında, Cardano’nun 2 aylık boğa flaması formasyonunu kırmak için gerekli olan ivmeyi yakalama ihtimali olduğu söylenebilir.

4 saatlik ADA / USDT grafiği, boğa flaması formasyonu. Kaynak: TradingView, Binance.

ADA şu anda 0.75 dolar seviyesini yeniden test ediyor. Bu seviye daha önce destek işlevi görürken şimdi dirence dönüşmüş durumda.

Bu arada momentum indikatörleri ise pozitife dönmeye başladı. RSI 55’i aşarak pozitif bölgeye girdi. Bu durum şu anda alımların satışlardan daha fazla olduğunu gösteriyor.

MACD çizgisi 4 saatlik grafikte sinyal çizgisinin üzerinde kaldı. Bu, kısa vadeli yükseliş trendinin bir sinyali olarak değerlendiriliyor.

ADA 0.75 doların üzerinde net bir kırılma gerçekleştirirse boğa flaması kırılımı doğrulanabilir ve 0.84 dolar ve 0.94 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş görülebilir.

ADA bu engelleri aşarsa 1.10 dolar seviyesini hedefleyebilir. ADA’nın bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyata kıyasla %46’lık bir artış anlamına geliyor.

0.75 dolar seviyesi korunamazsa, çok daha büyük bir düzeltme gerçekleşmeden önce 0.69 dolar seviyesi destek sağlayabilir. Bu seviye de kırılırsa 0.58 dolara doğru bir düşüş gerçekleşebilir.

Öte yandan ADA’nın uzun vadede 10 dolar seviyesine ulaşabileceği düşünülüyor. Cardano’nun 12 aylık planı ve yeni geliştiricilerin ağa katılması zamanla talebi artırabilir.

Bu arada spot Cardano ETF’lerinin onaylanması da ADA fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

💥BREAKING:



🇺🇸 BLOOMBERG’S ETF ANALYSTS RAISE APPROVAL ODDS FOR MOST SPOT CRYPTO ETFS TO 90%+



BULLISH! 🔥 pic.twitter.com/x5LK8LFOD0 — Crypto Rover (@rovercrc) June 21, 2025

Token6900 Ön Satışı Devam Ediyor

Portföylerini çeşitlendirmek için alternatif arayan yatırımcılar piyasadaki daha yeni tokenlerle göz atabilirler.

Yeni bir ön satış projelerinden biri olan Token6900 (T6900), herhangi bir yol haritasına ve kullanım durumuna sahip olmayan bir meme coin’dir.

TOKEN6900 (T6900) ön satış sayfası.

Birtakım kullanım durumlarına sahip olan diğer meme coin’lerin aksine TOKEN6900, değerinin “Hayal, İroni ve Çevrimiçi Yatırımcıların Kolektif Sanrısından” kaynaklandığını açıkladı.

TOKEN6900, herhangi bir kullanım durumuna ve özelliğe sahip olmayan bir meme coin olsa da pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar tokenlerini stake edebilecek. Proje, staking işlemlerinde %38’e varan APY sunuyor.

TOKEN6900 ön satışında şimdiye kadar yaklaşık 1.6 milyon dolar fon toplandı.

TOKEN6900’ın web sitesine gidip uygun bir kripto cüzdanı (örn. Best Wallet) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.