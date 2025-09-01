Cardano ETF Umutları Arttı: ADA Fiyatı Yükselir mi?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Grayscale’in Cardano ETF’i için çalışmalarını sürdürmesi, Cardano fiyat tahminlerinin pozitife dönmesini sağladı.

Grayscale, SEC’e gönderdiği S-1 dosyasında Cardano ETF’inin nasıl çalışacağını açıkladı.

JUST IN: 🇺🇸 Grayscale has submitted an S-1 filing to the SEC for a Cardano $ADA Trust ETF 🚨



The S-1 is the official registration that explains how the Cardano ETF would work.



With both filings in, Grayscale seems prepared and likely counting on SEC approval. pic.twitter.com/NfV3HHD9YF — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) August 30, 2025

Söz konusu belge kayıt için gerekli olup, Grayscale Cardano Trust ETF (GADA) ile ilgili detayları içeriyor.

Bu arada Grayscale’in şubat ayında yaptığı Cardano Trust ETF için başvuru sonucunun 26 Ekim’de açıklanması beklenirken, söz konusu başvurunun onaylanma olasılığı ise %87’ye çıktı.

🇺🇸 SEC's deadline to approve or deny the Grayscale Cardano $ADA Trust ETF is October 26, 2025.



• On Polymarket, current approval odds are at 87%

• Bloomberg analysts estimate 75% odds of approval



Do you think it will get approved? pic.twitter.com/mhTTNyQu32 — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) August 29, 2025

Cardano Fiyat Analizi: ADA Fiyatı Yükselir mi?

Grayscale’in S-1 başvurusu yatırımcıları umutlandırırken, “ADA fiyatı yükselir mi? Cardano fiyatı ne olur?” gibi sorular sorulmaya başlandı. Söz konusu başvurunun Cardano fiyatının ivme kazanmasını sağlayabileceğini ve böylece ADA’nın ağustos ayındaki ralliden beri şekillenmekte olan boğa flaması formasyonunu kırabileceği düşünülüyor.

1 günlük ADA / USDT grafiği. Kaynak: TradingView, Binance.

Bu arada Cardano’nun RSI’sinin şu anda 48 seviyesinde olup nötr çizgisine (50) doğru yükselmesi satın alma baskısının arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan MACD ise sinyal çizgisinin altında yatay seyrediyor. Bu durum genellikle bir yükseliş sinyali olarak değerlendirilir.

Flama formasyonuna göre ADA’nın temmuz ayının sonlarından bu yana şekillenmekte olan yükselen kanalı yeniden test ederek 1.20 dolar seviyesini hedefleme ihtimali var. ADA’nın bu seviyeye yükselmesi %45’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Bu kanal kırılırsa ADA fiyatı yükselişini sürdürebilir ve %105’lik bir artışla 1.70 doları görebilir. Ancak 1.40 dolar seviyesinin direnç olarak hareket etme ihtimali var.

Spot Cardano ETF’i onaylanırsa Cardano fiyatında kayda değer bir artış yaşanması bekleniyor.

Bu ETF’lerin onaylanması Cardano’ya yönelik talebin önemli ölçüde artmasını sağlayabilir ve böylece ADA fiyatı da iyi performans gösterebilir.

Bu durumda Cardano fiyatı 3 dolar civarındaki tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden görebilir. Cardano’nun bu seviyeye yükselmesi mevcut fiyatına kıyasla %260’lık bir artış anlamına geliyor.

