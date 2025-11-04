Cardano Balinaları Harekete Geçti: ADA Fiyatı 10 Dolar Olur mu?

ADA bu yıl zayıf performans göstermiş olsa da balinaların alım yapmak için son zamanlardaki düşük fiyatlardan yararlandığı görülüyor. Borsaların fon akışları, balinaların fonlarını soğuk cüzdanlara aktardığını gösteriyor. Peki bu durum Cardano fiyatını nasıl etkiler?

ADA son 30 gün içinde %37 değer kaybederken 24 saatlik işlem hacmi ise %66 artışla 1.6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

CoinGlass verilerine göre, Cardano’nun borsa akışı verileri ekim ayından bu yana büyük ölçüde negatif. Bu durum yatırımcıların tokenlerini borsalardan çekerek harici cüzdanlara aktardığını gösteriyor.

Yatırımcıların tokenlerini borsalardan çekmesi olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan piyasa katılımcıların daha fazla ADA satın almak için düşük fiyatlardan yararlandığı görülüyor. Tüm bu gelişmeler ışığında ADA fiyatının ne olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki ADA fiyatı yükselir mi?

Cardano Fiyat Tahmini: ADA Fiyatı Daha Fazla Düşer mi?

ADA’nın fiyat hareketlerine bakıldığında kilit direnç hattını yukarıdan test ettiği görülüyor. Yatırımcılar bu seviyeden alım yaparsa ADA fiyatı yeniden yükselişe geçebilir.

Cardano 200 günlük EMA’nın altına düştü ve pozitif görünümü doğrulaması için yeniden bu seviyeye ulaşması gerekiyor.

Şu anda izlenmesi gereken en önemli seviye 0.53 dolar seviyesidir. ADA fiyatı 0.53 doların bölgesinin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli yükseliş yaşama olasılığını koruyacaktır.

Son zamanlarda piyasada büyük bir düşüş yaşandığı için ADA fiyatı aniden yükselişe geçerse yatırımcılar arasında FOMO görülebilir.

Bu süreçte ADA tokenlerinizi güvenle depolamanın önemi göz ardı edilemez. Yeni bir kripto ön satış projesi olan Best Wallet (BEST), birçok blok zincirini desteklemesi ve gelişmiş güvenliğiyle dikkat çekiyor.

Best Wallet Token (BEST) Kullanıcı Deneyimini Bir Üst Seviyeye Taşıyor

Best Wallet Token (BEST) güçlü araçları, kolay ödeme sistemi ve yeni ön satışlara erken erişim imkanı sunmasıyla öne çıkıyor.

Best Wallet, 60’tan fazla blok zinciri desteklerken aynı zamanda düşük işlem ücretleri sunuyor. Ayrıca Best Wallet’ın 200’den fazla merkezi olmayan borsayla bağlantılı dahili bir DEX’i de bulunuyor. Buna ek olarak BEST token kullanıcıları pek çok avantaja sahip olacak. Bunlar arasında ön satış projelerine erken erişim imkanı da yer alıyor.

Ayrıca pasif gelir elde etmek isteyen BEST token sahipleri tokenlerini stake edebilir ve Best Card gibi yeni ürünlere erken erişim imkanına sahip olabilirler. Best Card, kullanıcıların mağazalarda, ATM’lerde ve çevrimiçi alışverişlerde kripto para harcamalarına olanak sağlayacak.

Best Wallet’ın popülerliğinin artmasıyla birlikte BEST tokene yönelik talepte de kayda değer bir artış görülebilir.

Best Wallet Token’in resmi web sitesini ziyaret edip kripto cüzdanınızı bağlayarak BEST token satın alabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

