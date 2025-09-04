Cardano Balinaları 30 Milyon Token Sattı! ADA Fiyatı Düşer mi?

Cardano’nun (ADA) 1 dolar eşiğini görmesinin ardından büyük yatırımcılar satış yaptı. On-chain verileri, geçtiğimiz hafta 30 milyondan fazla tokenin satıldığını gösteriyor. Peki bu durum Cardano fiyat tahminlerini nasıl etkiler?

30 million Cardano $ADA sold by whales in the past week! pic.twitter.com/HkhkZyG019 — Ali (@ali_charts) September 1, 2025

X hesabında 153.000’den fazla takipçisi bulunan kripto analisti Ali Martinez, söz konusu balina satışlarına değindi. Martinez herhangi bir fiyat tahmini paylaşmadı ancak balina satışlarının dikkate alınması gerekiyor çünkü ADA’nın satış baskısını artırabilirler.

Balinalar olarak isimlendirilen varlıklı yatırımcılar alım satım işlemleriyle piyasanın gidişatını etkileyebilir. Dolayısıyla fiyat tahminleri yapılırken bu yatırımcıların faaliyetlerinin de göz önüne alınması gerekir.

ADA’nın ağustos ayının ortalarında 1 doları görmesinden bu yana balinaların elde tuttuğu token sayısı 5.65 milyardan 5.52 milyara geriledi. Bu, bir aydan daha kısa bir süre içinde 117 milyon dolardan fazla satış gerçekleştirildiği anlamına geliyor.

Ancak ADA’nın son 30 günde %9 değer kazanması, bazı yatırımcıların düşük fiyatlardan yararlanarak alım yaptıklarını düşündürüyor.

Cardano Fiyat Tahmini: ADA Destek Bölgesini Gördü ve 2 Dolara Yükselebilir

ADA’nın son zamanlarda sergilediği fiyat hareketleri, yükselen üçgenin 1 dolar direncine doğru bir fiyat artışıyla sonuçlanabileceğini gösteriyor.

Cardano, kanalın alt trend çizgisiyle örtüşen 200 günlük EMA’da güçlü bir destek buldu. Piyasaya yeni alıcıların girmesiyle birlikte ADA’nın bu noktadan sıçrama ihtimali var.

ADA 1 doların üzerine çıkarsa ilk olarak 1.40 doları ve ardından 2 doları görebilir. Cardano’nun bu seviyeye yükselmesi %145’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Altcoin sezonu beklentileri artarken ADA gibi köklü tokenlerin yanı sıra en iyi kripto ön satış projelerinin de iyi performans gösterebileceği düşünülüyor. Pepenode (PEPENODE), madencilik cihazlarına yatırım yapmak zorunda kalmadan meme coin madenciliği yapmaya imkan tanıyan yeni platformu tanıttı.

Pepenode Ön Satışında Yaklaşık 600 Bin Dolar Toplandı

Pepenode ($PEPENODE), kendi sanal madencilik sisteminizi kurmanıza olanak tanıyan bir projedir.

Pepenode şu anda %2.786’ya varan staking ödülleri sunuyor. Ayrıca kullanıcılar PEPENODE madenciliği yapabilir ve daha fazla kazanç elde etmek için tokenlerini stake edebilir.

Ayrıca sanal madencilik donanımınızı yükseltebilir ve madencilik deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Yeni madencilik donanımları almak ve madencilik yapmaya devam etmek için PEPENODE token gerekeceği için tokenin kayda değer bir talep görme ihtimali var.

Pepenode’un resmi web sitesine giderek PEPENODE token satın alabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

