Cryptonews Bitcoin Haberleri

(CANLI) Bitcoin Haberleri: 17 Ekim – Korku Endeksi Yılın En Düşük Seviyesinde, BTC 105 Bin Doların Altına Geriledi – 100 Bin Dolar Kapıda mı?

Bitcoin Piyasa
Bitcoin, 11 günde 126 binden 105 bin dolara gerilerken Korku ve Açgözlülük Endeksi 49 puana indi; yatırımcı duyarlılığı hızla soğuyor.
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bitcoin fiyatı 17 Ekim 2025 itibarıyla üçüncü gün üst üste değer kaybediyor. BTC, 104.000–108.000 dolar aralığında işlem görürken Korku ve Açgözlülük Endeksi 22–24 seviyelerine gerileyerek son 12 ayın en düşük noktasına indi.

Bu sert düşüş, 16 Ekim’de 12 Bitcoin ETF’inin tamamında yaşanan toplam 536 milyon dolarlık çıkışın ardından geldi. Bu, ETF’lerin lansmanından bu yana görülen en büyük eşzamanlı kurumsal satış dalgası olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin zayıf seyrini sürdürürken, altının 30 trilyon dolarlık tarihi piyasa değeri eşiğini aşması, “dijital altın” anlatısını psikolojik olarak zora sokuyor.

Piyasa, 100 bin dolar eşiğinin test edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

Güncel Bitcoin fiyatını ve en son Bitcoin haberlerini canlı olarak buradan takip edebilirsiniz.

