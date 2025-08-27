Canary Capital’den Trump Coin İçin Spot ETF Başvurusu

Kripto fon yöneticisi Canary Capital, ABD Başkanı Donald Trump’ın meme coin’in TRUMP ile bağlantılı bir borsa yatırım fonu (ETF) çıkarmak için başvuruda bulundu.

Salı günü yapılan ETF başvurusu, 1940 tarihli ABD Yatırım Şirketi Yasası kapsamında yapılan diğer ETF başvurularından daha farklı.

Bu ETF’ler, ABD hazine tahvilleri gibi daha güvenli varlıkların yanı sıra TRUMP tokenleri de tutan denizaşırı şirketlere yatırım yapabiliyor.

Canary’nin TRUMP ETF’i Tamamen Trump Tokenleriyle Desteklenecek

Canary’nin başvurusu, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında gerçekleştirildi. Bu, Canary TRUMP Coin ETF’in tamamen TRUMP token rezervleriyle destekleneceği anlamına geliyor.

ETF uzmanları, söz konusu ETF’in onaylanma olasılığını değerlendiriyor.

Bloomberg’in ETF analisti Eric Balchunas, spot ETF’lerin genellikle dayanak varlık için bir vadeli işlem piyasasına gerek duyduğunu söyledi.

Şu anda TRUMP coin’in vadeli işlem ürünleri bulunmuyor. Yine de Balchunas, TRUMP coin ETF’in 1940 Yasası kapsamında çıkarılabileceğini söyledi.

I don't know how this gets through tho bc you need to have futures for at least 6mo on an exchange. That doesn't exist as far as I can see. Alt, I could see it in a 40 Act product. — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 26, 2025

Canary’nin ürünü onaylanırsa, ABD’de başkanın kişisel kripto projesiyle bağlantılı ilk ETF olacak.

Analistler, böyle bir hamlenin meme coin’lerin finansal piyasalardaki konumunu güçlendirebileceğini söylüyor.

TRUMP token ocak ayında piyasaya sürülmesinden bu yana %70’ten fazla değer kaybetti.

Bu düşüşe rağmen, analistler SEC’in yıl sonundan önce bazı spot meme coin ETF’lerini onaylayacağını düşünüyor. Ancak kurum, bazı ETF başvurularına ilişkin nihai kararını erteledi.

Canary’nin başvurusu, meme coinlerin düzenlemeye tabi finansal ürünlere dönüşebileceklerini gösteriyor.

Grayscale ve Bitwise Spot XRP ETF Başvurularını Güncelliyor

Bazı varlık yöneticileri, geçen hafta cuma günü spot XRP ETF başvurularını güncelledi. Bu, SEC’den onay almak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares ve WisdomTree spot XRP ETF başvurularını güncelledi.

SEC henüz herhangi bir spot XRP ETF’ine onay vermedi ancak bu başvurular şirketlerin düzenlemelerle ilgili geri dönüşlere yanıt verdiklerini gösteriyor.

Grayscale, Dogecoin borsa yatırım fonu çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken, söz konusu ETF’inin kodunun “GDOG” olduğunu açıkladı.

Şirket, geçen hafta cuma günü Grayscale Dogecoin Trust fonuny Grayscale Dogecoin Trust ETF’e dönüştürme planlarını açıkladı.