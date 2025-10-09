Bugün Satın Alınabilecek En İyi Kripto Paralar – 9 Ekim: XRP, Solana, Dogecoin

Bitcoin bu hafta 126.080 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin’in yükselişi kripto piyasası genelinde yukarı yönlü fiyat hareketleri görülmesini sağladı.

Öte yandan ABD’nin kripto düzenlemelerine ilişkin adımlar atmasının piyasayı olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Yatırımcılar, piyasanın yeniden yükselişe geçmesi halinde XRP, Solana ve Dogecoin’in nasıl performans göstereceğini merak ediyor.

Ripple (XRP): XRP 2025’te Güçlü Bir Büyüme Yaşadı

Ripple’ın hızla büyüyen ödeme ağının tokeni XRP ($XRP), SWIFT gibi geleneksel ödeme sistemleri için bir alternatif haline geldi. Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu’nun desteğini alan ve çeşitli ABD bankalarıyla bağlantısı olan XRP, 167 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli üçüncü kripto para konumunda.

Ripple’ın ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olan RLUSD’yi piyasaya sürmesi, şirketin stablecoin sektöründe baskın bir konuma sahip olma isteğini yansıtıyor.

XRP son bir yılda %427 değerlendi ve 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak altcoin o zamandan bu yana yaklaşık %23.5 değer kaybetti ve şu anda 2.81 dolar civarında işlem görüyor.

Göreceli güç endeksinin (RSI) 42 civarında olması, XRP’nin bir toparlanma yaşayabileceğini gösteriyor.

Teknik indikatörler ise olası bir kırılıma işaret ediyor.

Bu arada SEC’in XRP ETF başvurularına ilişkin nihai kararını açıklaması bekleniyor. Bu ETF’ler onaylanırsa XRP fiyatı 5 ila 10 dolar arasında bir seviyeye ulaşabilir.

Solana ($SOL): Ethereum’un En Yakın Rakibi SOL Yükselir mi?

Solana ($SOL) en ölçeklenebilir ve en verimli blok zincirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Solana’nın piyasa değeri 120 milyar doları aştı ve kilitli toplam değeri (TVL) 12.59 milyar dolar civarında.

Bu arada Solana ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler giderek artıyor. Bu ETF’ler onaylanırsa Solana’ya kayda değer miktarda sermaye girişi gerçekleşebilir.

Nisan ayında 100 dolara kadar gerileyen SOL, ağustos ve eylül aylarında görülen fincan kulp formasyonlarının etkisiyle 222 dolara yükseldi.

Kriptoya yönelik düzenlemelerin netleşmesi Solana’nın daha fazla büyümesini sağlayabilir. RSI 50 seviyesindeyken, SOL fiyatı da 30 günlük hareketli ortalamada olup, güçlü bir konsolidasyona işaret ediyor.

Solana 150 dolar seviyesinde güçlü bir destek bulurken direnç seviyesi ise 250 dolarda bulunuyor. 250 dolar direnci aşılırsa güçlü bir yükseliş yaşanabilir.

SOL 293.31 dolarlık rekor seviyesini yeniden görebilir ya da 2025 sona ermeden önce 500 doları aşabilir.

Dogecoin ($DOGE): DOGE’de Hedef 1 Dolar mı?

2013 yılında piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE), 36.9 milyar dolarlık piyasa değeriyle en popüler meme coin’lerden biri haline geldi.

Dogecoin, 2021 yılında Elon Musk, Snoop Dogg ve Gene Simmons gibi isimlerin desteğiyle büyük bir popülerlik yakaladı.

Kurumsal yatırımcı ilgisi ve Dogecoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler, DOGE’nin mayıs ayında 0.25 doları aşmasını sağladı. Coin şu anda %1.4 düşüşle 0.2451 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin’in RSI’si 48 civarında olup, tokenin kayda değer fiyat artışları yaşama potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Bu arada Tesla’nın seçili ürünlerinde DOGE ödemelerini kabul etmesi ve PayPal ve Revolut’un entegrasyonlarını artırmasıyla birlikte Dogecoin’in gerçek dünya kullanımı artıyor. DOGE güçlü bir ivme yakalarsa ekim ayının ortalarına kadar 0.50 doları görebilir.

2025’te İzlenmesi Gereken Bir Proje: Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper (HYPER), 2025 yılının en çok konuşulan kripto projelerinden biri oldu. Bitcoin için bir katman 2 ağı olan Bitcoin Hyper, ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

Hyper, hızlı işlemler, merkeziyetsiz yönetim ve akıllı sözleşme desteğiyle Bitcoin’in işlevselliğini artırmayı hedefliyor.

Projenin ön satışında 22.5 milyon dolardan fazla fon toplandı.

Solana Sanal Makinesini kullanan HYPER, düşük maliyetli akıllı sözleşmeler, hızlı işlemler için Canonical Bridge, dApp uyumluluğu ve meme coin entegrasyonu sunuyor.

Proje Coinsult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir güvenlik açığına rastlanmadı.

Bu arada Bitcoin Hyper, staking işlemlerinde %51’e varan APY sunuyor.

Ön satışa katılmak için Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da daha fazla bilgi edinmek için projeyi X ve Telegram‘dan takip edebilirsiniz.

