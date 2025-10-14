Bugün Satın Alınabilecek En İyi Kripto Paralar – 14 Ekim: XRP, Pi Coin, PEPE

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Son günlerde kripto piyasasında düşüş yaşansa da yatırımcılar alım yapmak için düşük fiyatlardan yararlanıyor.

Bitcoin geçen hafta 126.080 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 2025’te rekor seviyelere ulaşan altcoinler ve en iyi meme coinler de bu yıl güçlü talep gördü.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına %100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurması piyasaları sarstı. Trump’ın açıklamalarının ardından sadece bir saat içinde kripto piyasasında büyük kayıplar görüldü. Ancak birçok analist bu son düşüşün sağlıklı bir düzeltme olduğunu ve sürdürülebilir bir yükselişe zemin hazırladığını düşünüyor.

Peki XRP, Pi Coin ve Pepe fiyatı ne olur?

Ripple (XRP): XRP 2026’da Uluslararası Ödemeler Alanının Önemli Bir İsmi Olabilir

Ripple’ın hızlı ve düşük maliyetli ödeme altyapısının tokeni XRP, SWIFT gibi geleneksel ödeme sistemleriyle rekabet etmeye devam ediyor. Ripple’ın Beyaz Saray ve Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu’nun desteğini alması ve ABD bankalarıyla ortaklıklar kurması XRP’nin de ivme yakalamasını sağladı. XRP 145.5 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli üçüncü kripto para oldu.

Ripple’ın ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olan RLUSD’yi piyasaya sürmesi ise şirketin hızla büyüyen stablecoin pazarında önemli bir konuma sahip olma isteğini yansıtıyor.

XRP son bir yılda %345 değer kazandı ve yedi yıl aradan sonra, 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Buna karşılık Bitcoin ise bu süreçte sadece %72 değerlendi.

%18’lik bir düzeltmenin ardından XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) 35 civarında ve düşmeye devam ediyor. RSI’nin mevcut durumu satış baskısının devam ettiğini gösteriyor ancak güçlü bir toparlanma potansiyeline de işaret ediyor.

XRP’nin fiyat grafiklerine bakıldığında yaz aylarında iki boğa flaması formasyonunun oluştuğu görülüyor. Bu formasyonlar XRP’nin yukarı yönlü kırılma gerçekleştirme olasılığı olduğunu düşündürüyor. XRP ETF’leri onaylanırsa altcoine yönelik talepte önemli bir artış görülebilir ve 5-10 dolar fiyat bandına doğru bir yükseliş gerçekleşebilir.

Pi Network (PI): Pi Coin Yıl Sonuna Kadar 1 Dolara Ulaşabilir mi?

Pi Network, “tıkla kazan” modeliyle kripto piyasasında çığır açtı. Kullanıcıların mobil uygulama üzerinden kripto madenciliği yapmasına imkan tanıyan Pi Network, pahalı ekipman ihtiyacını ve yüksek elektrik maliyetlerini ortadan kaldırıyor.

Pi’nin RSI’si şu anda 30’un altında olup varlığın değerinin çok altında işlem gördüğünü gösteriyor.

2025’in başlarında Pi coin grafiğinde görülen düşen kama formasyonu aralık ayından önce bir kırılma gerçekleşebileceğini düşündürüyor. Kripto piyasası yeniden yükselişe geçerse Pi fiyatının yıl başına kadar 1 dolara yükselebileceği yönünde tahminler var. Pi coin’in bu seviyeye yükselmesi 0.21 dolarlık fiyatına kıyasla yaklaşık dört kat değer artışı anlamına geliyor

Pi geliştiricileri büyük yükseltmeler gerçekleştirmeye devam ettiği için Pi coin’in ilerleyen zamanlarda yeniden ivme yakalaması bekleniyor. Piyasa genelinde yükseliş yaşanırsa Pi coin fiyatı 2.50 dolar seviyesini hedefleyebilir.

Sezgisel arayüze ve hızla büyüyen kullanıcı tabanına sahip olan Pi, dünya genelinde kripto kabulünün artmasıyla birlikte önemli bir pazar payına sahip olabilir.

Pepe (PEPE): Efsanevi Meme Coin Pepe Yükselme Potansiyelini Koruyor

Nisan 2023’te piyasaya sürülen Pepe (PEPE), hızla büyüyerek piyasa değeri açısından en büyük meme coinlerden biri oldu.

Pepe’nin yükselişi taklitlerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı ancak bunların hiçbiri Pepe’nin başarısını yakalayamadı. Pepe’nin bir dönem Elon Musk’ın da desteğini alması tanınırlığını artırdı. Pepe’nin piyasa değeri şu anda 4 milyar dolar seviyesinde.

Pepe bugün 0.000009621 dolar civarında seyrediyor ve 2024 yılının sonlarında kaydettiği 0.00002803 dolarlık rekor seviyesine kıyasla %66 daha düşük işlem görüyor.

Ancak kripto piyasası genellikle ekim ayında iyi performans gösterir. Bu trend devam ederse Pepe fiyatı kasım ayına kadar yeni rekor seviyeleri test edebilir. Analistler, Pepe’nin 2026’ya kadar 3.5 kat değerlenebileceğini tahmin ediyor.

PEPE’nin RSI’si 44 civarında olup yükselişini sürdürüyor. RSI’nin yükselişi kısa vadeli bir toparlanmanın yaklaşıyor olabileceğini düşündürüyor. Makroekonomik koşulların iyileşmesi ve yatırımcı güveninin artmasıyla birlikte PEPE’nin daha önce görmediği seviyeleri görebileceği düşünülüyor.

Devrim Niteliğinde Bir Kripto Projesi: Bitcoin Hyper (HYPER)

2025’in en çok konuşulan kripto projelerinden biri olan Bitcoin Hyper (HYPER), yatırımcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor ve şimdiye kadar 23.3 milyon dolardan fazla yatırım aldı.

Hyper, katman 2 çözümü aracılığıyla Bitcoin’in ölçeklenebilirliğini ve işlevselliğini artırarak Bitcoin ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olmayı hedefliyor.

Analistler Bitcoin Hyper’ın lansmanının ardından önemli ölçüde değerlenebileceğini düşünüyor.

Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan HYPER, akıllı sözleşme desteği, düşük maliyetli ve hızlı işlemler sunuyor. Ayrıca proje anında Bitcoin işlemlerini, dApp entegrasyonunu ve meme tokenlerle birlikte çalışabilirliği mümkün kılan bir Canonical Bridge sunuyor.

Bitcoin Hyper’ın Coinsult’ın denetiminden geçmesi ve herhangi bir güvenlik açığına rastlanmaması yatırımcı güvenini artırdı.

Yönetim, staking ve işlem ücreti ödemeleri gibi birçok alanda HYPER token kullanılacak. Ayrıca yatırımcılar tokenlerini stake ederek %50’ye varan APY elde edebilirler.

Gelişmelerden haberdar olmak için Bitcoin Hyper’ı X ve Telegram‘dan takip edebilir ya da resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz.

