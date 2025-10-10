Bugün Satın Alınabilecek En İyi Kripto Paralar – 10 Ekim: XRP, Pi Coin, Cardano

Last updated: Ekim 10, 2025

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin pazartesi günü 126.080 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bitcoin’in yükselişiyle birlikte kripto piyasası genelinde hareketlilik yaşandı. Öte yandan yatırımcılar son zamanlarda altcoinlere ve 2025’te rekor fiyatlara ulaşan en iyi meme coinlere yönelmeye başladı.

ABD’nin kripto düzenlemeleri konusunda çeşitli adımlar atması gibi olumlu gelişmeler kripto piyasasında büyük bir yükseliş yaşanmasını sağlayabilir. Peki XRP, Pi Network ve Cardano fiyatı ne olur?

Ripple (XRP): XRP Fiyatı Yeni Rekorlar Kırabilir mi?

Ripple’ın hızlı ve düşük maliyetli ödeme ağının tokeni XRP, SWIFT gibi geleneksel sistemler için önemli bir alternatif olarak görülüyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu’nun desteğini alması ve ABD bankalarıyla kurulan ortaklıklar XRP’nin 169 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük üçüncü kripto para haline gelmesini sağladı.

Ripple’ın ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olan RLUSD’yi piyasaya sürmesi şirketin hızla büyüyen stablecoin sektöründe önemli bir paha sahip olma istediğini yansıtıyor.

Bu arada XRP son bir yılda %437 değerlendi ve yedi yıl aradan sonra 18 Temmuz 2025’te 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak altcoin o zamandan bu yana yaklaşık %22.5 değer kaybetti ve şu anda 2.81 dolar civarında işlem görüyor.

XRP’nin göreceli güç endeksi (RSI) şu anda 43 civarında olup altcoinin son bir hafta içinde kaydettiği %7’lik düşüşün ardından toparlanabileceğine işaret ediyor. Bu arada kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte neredeyse hiç değişmedi ve şu anda 4.24 trilyon dolar seviyesinde.

XRP yaz aylarında boğa flaması formasyonları oluşturdu ve bu formasyonlar henüz kırılmadı. XRP ETF başvurularının ekim ayının ortalarında onaylanması bekleniyor. Bu ETF’lerin onaylanması XRP’nin 5-10 dolar bandına ya da daha yüksek seviyelere ulaşmasını sağlayabilir.

Pi Network ($PI): Pi Coin Yıl Sonundan Önce 1 Doları Görebilir mi?

Mobil madencilik modeliyle kripto madenciliğine yeni bir soluk getiren Pi Network, kullanıcıların pahalı donanımlar kullanmadan ve yüksek elektrik maliyetleri olmadan kripto madenciliği yapmalarına imkan tanıyor.

Kullanıcılar her gün uygulamaya girip bir tıkla madenciliğe katılabilir. Pi Network’ün bu sistemi özellikle kripto alanındaki yeni kullanıcılar için engelleri ortadan kaldırıyor.

Pi coin’in grafiğine bakıldığında RSI’nin 30’un altında olduğu görülüyor. RSI’nin bu seviyelerde olması tokenin yoğun satışların ardından büyük değer kaybı yaşadığını gösteriyor.

Bu yılın başlarında Pi coin grafiğinde beliren düşen kama formasyonu, tokenin aralık ayına kadar bir kırılma yaşayabileceğini düşündürüyor. Pi coin ivme yakalarsa yıl başına kadar 1 dolara ulaşarak yedi ayın en yüksek seviyesini görebilir. Pi coinin 1 dolara ulaşması 0.24 dolarlık güncel fiyatına kıyasla yaklaşık dört kat artış anlamına geliyor.

Bu arada Pi ekibi büyük güncellemeler yaparak kademeli olarak 23. versiyona doğru ilerliyor.

Sezgisel uygulama arayüzü ve tescilli katman 1 blok zinciriyle Pi, kripto benimsemesinin devam etmesi halinde önemli bir pazar payına sahip olabilir.

Cardano ($ADA): Akıllı Sözleşme Platformu Cardano 2026’da İyi Performans Gösterebilir

Cardano ($ADA) 2025 yılı boyunca gücünü korudu ve yatırımcıların güvenini kazanmaya devam etti. ADA son bir yılda %142 değerlenerek Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi kripto paralardan daha iyi performans gösterdi.

Ethereum’un kurucu ortağı Charles Hoskinson tarafından kurulan Cardano, bilimsel araştırma ve enerji tasarrufu felsefesiyle geliştirildi ve proof-of-stake (PoS) mekanizmasını kullanıyor. Cardano’nun bu yaklaşımı Ethereum’un mevcut yol haritasını bile etkiledi.

ADA şu anda yaklaşık 30 milyar dolar piyasa değerine sahip. ADA’nın Solana ve Ethereum’a ciddi bir rakip olması için üç kat fiyat artışı yaşaması gerekiyor.

ADA son birkaç saat içinde hafif fiyat artışı yaşadı ve şu anda 0.814 dolar civarında işlem görüyor. Makroekonomik faktörler ve politikayla ilgili gelişmeler ADA’nın 1.50 dolara yükselmesini ve yıl sonuna kadar 3.09 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesini sağlayabilir.

ADA’nın düzenlemelerle ilgili büyük gelişmeler olmamasına rağmen büyümesini sürdürmesi 2 doları görmesini sağlayabilir.

Teknik açıdan bakıldığında ADA’nın yaz aylarında boğa flaması formasyonu oluşturduğu görülüyor. Boğa flaması formasyonu genellikle büyük yükselişlerin habercisi olarak değerlendirilir. ADA’nın yaz sonunda yukarı yönlü bir kırılma gerçekleştirmesi bekleniyordu ancak eylül ayında piyasa genelinde görülen ivme kaybı böyle bir yükselişi engelledi.

ADA’nın kilit direnç seviyesi 1.15 dolar civarında bulunurken 0.85 dolar ile 0.90 dolar arasında ise güçlü bir destek bölgesi bulunuyor.

2025’te İzlenmesi Gereken Bir Kripto Projesi: Bitcoin Hyper (HYPER)

2025’in en heyecan verici kripto projelerinden biri olan Bitcoin Hyper ($HYPER), devam eden ön satışında milyonlarca dolar yatırım aldı. Bitcoin Hyper, Bitcoin’in ölçeklenebilirliğini ve kapasitesini artırmak üzere tasarlanmış bir katman 2 ağıdır.

HYPER token ön satışında yaklaşık 23 milyon dolar fon toplandı. Analistler, tokenin lansman sonrasında güçlü fiyat artışları yaşayabileceğini tahmin ediyor.

Solana Sanal Makinesini (SVM) kullanan HYPER, işlevsel akıllı sözleşmeler, düşük maliyet ve yüksek hızlı işlemler ve anında Bitcoin transferleri, dApp uyumluluğu ve meme coin işlevselliği için bir Canonical Bridge sunuyor.

Proje kısa süre önce Coinsult’ın denetiminden geçti ve herhangi bir güvenlik açığına rastlanmadı. Bu durum yatırımcıların projeye güvenini artırdı.

Bu arada yönetim, staking ve işlem ücretlerinde HYPER token kullanılacak. Ayrıca kullanıcılar HYPER tokenlerini stake ederek %51’e varan APY elde edebilirler.

Bitcoin Hyper’ın resmi web sitesine giderek ön satışa katılabilir ya da gelişmelerden haberdar olmak için projeyi X ve Telegram‘dan takip edebilirsiniz.

