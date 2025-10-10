Bu Veriler Shiba Inu’da Yükselişe İşaret Ediyor! SHIB Fiyatı Ne Olur?

Shiba Inu’nun teknik indikatörleri, altcoin sezonunun ivme kazanmasıyla birlikte SHIB fiyatının yükselebileceğini gösteriyor.

Ethereum’un (ETH) son zamanlarda 4.000 dolar seviyesinin üzerinde kalması ağdaki meme coinler için olumlu bir durum olarak değerlendiriliyor. En büyük ikinci meme coin olan SHIB, Ethereum’un yeni rekorlar kırmasından en çok yararlanan kripto paralardan biri olabilir.

Shiba Inu metrikleri.

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun işlem hacmi artarken ağdaki aktif adreslerin sayısında da %1’lik bir artış görüldü.

Buna ek olarak borsalara giren ya da borsalardan çıkan tokenlerin sayısını gösteren bir metrik olan borsa akışları metriği ise negatife döndü. Bu metriğin negatife dönmesi yatırımcıların SHIB tokenlerini soğuk cüzdanlara aktardığını gösteriyor. Yatırımcıların tokenlerini soğuk cüzdanlara aktarması genellikle olumlu bir sinyal olarak kabul edilir.

On-chain metriklerinin pozitife dönmesi, yatırımcıların düşük fiyatlardan SHIB satın aldıklarının göstergesi olabilir.

Shiba Inu Fiyat Tahmini: SHIB ETF’leri Meme Coinin 0.000021 Doları Görmesini Sağlayabilir

Kripto piyasası genelinde durağan seyir görülürken Shiba Inu son 7 günde %3 değer kaybetti.

Shiba Inu fiyat grafiği.

SHIB 0.000012 dolarda güçlü destek buldu ve yakında bu seviyeden sıçrayarak trend direncini ve 200 günlük EMA’yı yeniden test edebilir.

Son zamanlarda işlem hacimlerinin düşük olması satış baskısının azalmış olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Shiba Inu tabanlı bir borsa yatırım fonunun (ETF) piyasaya sürülmesi halinde kurumsal yatırımcı ilgisinin artması bekleniyor.

Shiba Inu 0.000015 doları aşarsa 0.000021 dolara doğru yükselebilir. Ortalamanın üzerindeki işlemleri hacimleri böyle bir yükselişi doğrulayacaktır.

Bu arada son zamanlarda bazı yeni projeler köklü meme coinlerden daha iyi performans gösterdi. Dolayısıyla yeni projelerin ilerleyen zamanlarda kayda değer fiyat artışları yaşayabileceği yönünde tahminler var. En iyi kripto ön satış projeleri arasında yer alan Maxi Doge (MAXI), devam eden ön satışında yaklaşık 3 milyon dolar yatırım aldı.

Maxi Doge (MAXI) Ön Satışı Devam Ediyor

Yeni bir meme coin projesi olan Maxi Doge (MAXI) , devam eden ön satışında yatırımcılardan büyük ilgi görüyor.

MAXI token sahipleri alım satım stratejilerini paylaşabilecek, yarışmalara katılarak isimlerini liderlik tablolarına yazdırabilecek ve portföylerini büyütmek için çeşitli stratejilere erişim sağlayabilecek.

Maxi Doge, yatırımcılar için haftalık yarışmalar düzenleyecek ve Max Ripped ve Max Gains gibi oyunlarla topluluk etkileşiminin yüksek kalması sağlanacak. Kullanıcılar bu yarışmalara katılarak ödül etme imkanına sahip olacak.

Ayrıca projenin ön satışından elde edilen gelirlerin %25’i Maxi Fund’a ayrılacak ve bu fon aracılığıyla 1000 kata varan kaldıraçla gelecek vadeden tokenlere yatırım yapılacak. Fondan elde edilen gelirler ise MAXI’nin pazarlama çalışmaları için kullanılacak.

Maxi Doge’nin resmi web sitesine gidip Ethereum uyumlu bir kripto cüzdanı (örn. Best Wallet ) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.