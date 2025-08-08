Bu Metriğe Göre Bitcoin Fiyatının 167 Bin Doların Üzerinde Olması Gerekiyor

Capriole Investments’in “enerji değeri” metriğine göre Bitcoin şu anda 167.800 dolarlık adil değerinin oldukça altında işlem görüyor.

Şirketin kurucusu Charles Edwards, perşembe günü X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Bitcoin’in 116.000 dolarlık mevcut fiyatının modele göre olması gereken fiyattan yaklaşık %45 daha düşük olduğunu söyledi.

2019 yılında geliştirilen “enerji değeri” metriği, enerji girdisi, arz büyüme oranı ve enerjinin ABD doları değerini temsil eden bir sabiti kullanarak Bitcoin’in adil değerini hesaplıyor.

Bitcoin’in Değerleme Modeli, Fiyat ile Madencilik Maliyeti Arasında Bağlantı Kuruyor

Enerji değeri metriği, Bitcoin’in değerini doğrudan madencilik faaliyetlerinin maliyetlerine ve büyüklüğüne bağlıyor.

Metriğe göre, madencilerin faaliyetlerini tamamen durdurmaları durumunda Bitcoin’in değeri sıfır olmalı. Öte yandan hashrate artışı ise Bitcoin’in değerinin daha yüksek olması gerektiği anlamına geliyor.

Glassnode verilerine göre Bitcoin’in hashrate’i saniyede 1.031 zettahash seviyesinde olup, 4 Ağustos’ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Edwards, “Hashrate yükseliyor ve Bitcoin’in enerji değeri metriği 145 bin doları gördü” dedi.

Hash Rates are flying and Bitcoin Energy Value just hit $145K. That puts price at a 31% discount to value. We are trading at a deeper discount to value today at $116K, than when Bitcoin was at $10K in September 2020.



1. What pic.twitter.com/UMQcb5BcK6 — Charles Edwards (@caprioleio) August 8, 2025

Enerji değeri metriği geçtiğimiz haftalarda 167.800 dolara kadar yükseldi. Bu, piyasa fiyatı ile ağ temelleri arasındaki farklı gözler önüne seriyor.

Edwards, madencilerin enerji tüketimlerini azaltmaları halinde adil değerin düşeceğini söyledi.

Capriole’e göre sürdürülebilir fiyat büyümesi istikrarlı enerji girdisiyle bağlantılı. Yüksek piyasa fiyatları, madencileri hash gücünü artırmaya ve verimliliği iyileştirmeye teşvik ediyor.

Bu arada Bitcoin’in Hash Ribbons indikatörü temmuz ayının sonlarında “alım” sinyali verdi. Bu, fiyatın önümüzdeki aylarda güçlenmeye devam edeceğine dair beklentileri artırdı.

Emeklilik Fonları, Bitcoin’in 2025’te 200 Bin Dolar Olmasını Sağlayabilir

Standard Chartered, Bitcoin’in 2025 sonuna kadar 200.000 dolara ulaşabileceğini söyledi. Bitcoin’in yükselişinde emeklilik fonlarının etkili olabileceği düşünülüyor.

Banka, “2025’te kurumsal yatırımcıların Bitcoin yatırımlarının 2024 seviyelerini aşmasını bekliyoruz” dedi. Standard Chartere, girişlerin büyük bir kısmının emeklilik fonları gibi fonlardan geleceğini düşünüyor.

Coatue Management’in kurucusu milyarder isim Philippe Laffont, Bitcoin’i “Fantastik 40” listesine ekledi. Bu listede önümüzdeki beş yılın en iyi yatırım araçları yer alıyor.

Hedge fonu milyarderi, Bitcoin’i Microsoft, Nvidia, Amazon ve Meta gibi isimlerin arasına eklerken, Apple ve Google’ı ise ilk beşe dahil etmedi.

Laffont henüz Bitcoin’e yatırım yapmamış olsa da piyasa değerinin 2030’a kadar 5 trilyon doları aşabileceğini tahmin ediyor.