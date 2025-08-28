Bu 3 Altcoin Yatırımcıları Zengin Edebilir mi? Cronos, Jito ve Hyperliquid İncelemesi

Altcoin sezonu parçalı ilerliyor ancak işlem hacimleri ve seçici yükselişler dikkat çekmeye devam ediyor. Bu hafta en net örnek Cronos oldu; yeni kurumsal ve yapısal gelişmelerin ardından hacimdeki artışla güçlü bir çıkış yakaladı.

Altcoin sezonu yalnızca tüm tokenlarda geniş tabanlı rallilerle tanımlanmıyor. Sermaye, likiditesi olan, doğrudan işlem çiftlerine sahip ve kullanım algısını değiştiren haberlere yöneliyor. Bu seçici rotasyon, hazineden gelen haberlerle Cronos’un sıçrama yapabilmesini, yönetişim uyumuyla Jito’nun öne çıkmasını ve perpetual kontrat akışlarıyla Hyperliquid’in kazanç sağlamasını açıklıyor.

Cronos (CRO): Kurumsal Ortaklık ve On-Chain Büyüme ile Yükselişte

Cronos (CRO), son 24 saatte yüzde 50’nin üzerinde değer kazanarak 0,339 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri ise 11,3 milyar dolara ulaştı.

Bu yükselişin arkasında, Trump Media ile Crypto.com’un, CRO için 6,4 milyar dolarlık yatırım stratejisi planlayan halka açık bir ortaklık aracı kuracaklarını açıklaması bulunuyor.

Trump Media, 105 milyon dolarlık CRO alımı taahhüt ederken, Nasdaq’ta MCGA koduyla yeni bir listeleme planlandığı duyuruldu. Bu adım, CRO’yu yalnızca bir borsa token’ı olmaktan çıkarıp hazine destekli bir girişimin parçası haline getirdi.

Zincir üstünde ise Cronos’un kullanımının, temmuz ayında yapılan Cosmos SDK entegrasyonu ve IBC üzerinden genişletilen birlikte çalışabilirlik sayesinde arttığı görülüyor.

Veri sağlayıcılarına göre güncellemeden bu yana gas kullanımında yüzde 14, akıllı sözleşme dağıtımında ise yüzde 33 artış kaydedildi. Yeni perpetual kontratlar dahil olmak üzere türev ürünlerin de devreye girmesi, CRO’nun rallisine hem teknik hem de temel açıdan destek sağladı.

Jito (JTO): Yönetişim ve Staking Katkısıyla Yükselişini Sürdürüyor

Jito (JTO), 2,09 dolar seviyesinde işlem görüyor ve günlük bazda yaklaşık yüzde 8,4’lük yükseliş kaydetti. Piyasa değeri 773 milyon dolara yaklaşırken, dolaşımdaki arz 370 milyon token seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki işlem hacmi ise 50 milyon doları aştı.

Jito Fiyatı (Kaynak: CoinMarketCap)

Token, Solana ekosisteminde likit staking altyapısını destekliyor ve özellikle saklama hizmeti gerektirmeyen staking ürünlerinin menkul kıymet sınıflandırması dışında kalacağına dair netlikten fayda sağlıyor.

Son dönemde kabul edilen JIP 24 isimli yönetişim kararıyla tüm protokol ücretlerinin Jito DAO hazinesine aktarılması kararlaştırıldı. Bu adım, topluluk ve token sahipleri arasındaki çıkar uyumunu güçlendirdi.

Her ne kadar son dönemde borsalardaki marjin kısıtlamalarının yarattığı oynaklık momentumu sınırlasa da, yapılan güncellemeler Jito’nun uzun vadeli kullanım alanı için güçlü bir temel oluşturuyor.

Hyperliquid (HYPE): Vadeli İşlemlerde Büyüme ve Arz Daralmasıyla Güçlü Seyir

Hyperliquid (HYPE), 48,2 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu ayın başında ulaştığı rekor seviyelere yakın hareket ediyor. Piyasa değeri yaklaşık 13 milyar dolar, günlük işlem hacmi ise 400 milyon doların üzerinde. Dolaşımdaki arz 333 milyon seviyesinde bulunurken, toplam arz sabit şekilde bir milyar token ile sınırlandırılmış durumda.

Proje, vadeli sözleşmeler için zincir üstü emir defteri modeline odaklanarak artan kullanıcı ilgisini güvence altına aldı. Temmuz ayından bu yana yaklaşık 29 milyon token’ın geri alımıyla dolaşımdaki arz azaltıldı ve bu durum fiyatların güçlü kalmasına katkı sağladı.

Türev ürün platformunun kullanımındaki artışla birleşen bu gelişmeler, HYPE’ın mevcut piyasa koşullarında güçlü varlıklardan biri olarak öne çıkmasına yardımcı oluyor.

Altcoin Sezonu Görünümü: Likidite ve İşlevsellik Öne Çıkıyor

Güncel altcoin sezonunda öne çıkan trend, işlevselliği net tanımlanmış ve büyük borsalarda güçlü likiditeye sahip projelerin ivme yakalaması.

Cronos (CRO), kurumsal hazinelerle bağlantı kurarak ve ağ üzerindeki büyümesini somut verilerle destekleyerek güçlü bir çıkış yakaladı. Jito (JTO), staking kullanıcılarına hizmet vermeyi sürdürürken yönetişim kararlarını uzun vadeli uyum lehine güncelliyor. Hyperliquid (HYPE) ise türev piyasalarında sunduğu derinlikle hem işlem hacmini hem de fiyat seviyelerini koruyarak öne çıkıyor.

Altcoin sezonundaki bu seçici görünüm, hareketlerin en çok likidite ve yapısal kullanımın birleştiği alanlarda yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Daha düşük likiditeye sahip tokenlar ise rotasyon dışında kalmaya devam ediyor.