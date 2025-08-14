BTC $118,881.52 -1.78%
BTCTurk Kripto Para Yatırma ve Çekme İşlemlerini Geçici Olarak Durdurdu: Sıcak Cüzdanlarda Olağandışı Hareket Tespit Edildi

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından BTCTurk, 14 Ağustos 2025’te kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Şirket, sıcak cüzdanlarında tespit edilen “olağandışı hareketler” nedeniyle bu adımın atıldığını duyurdu.

Gün içinde birçok BTCTurk kullanıcısı, X (eski Twitter) platformunda kripto para transferlerinde sorun yaşadığını dile getirdi. Bazı paylaşımlarda borsanın hacklendiğine dair iddialar da gündeme geldi.

BTCTurk’ten İlk Açıklama: “Teknik Sorun Nedeniyle İşlemler Durduruldu”

BTCTurk, saat 15.43’te yaptığı ilk açıklamada teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak kapatıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

İkinci Açıklama: “Büyük Çoğunluğu Soğuk Cüzdanlarda Güvende”

Yaklaşık yarım saat sonra yapılan ikinci açıklamada ise sıcak cüzdanlarda olağandışı hareketlerin tespit edildiği doğrulanarak şu bilgiler paylaşıldı:

Şirket ayrıca resmi makamların bilgilendirildiğini, gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve araştırmaların sürdüğünü vurguladı.

Sıcak ve Soğuk Cüzdan Nedir?

  • Sıcak cüzdanlar, internete bağlı dijital cüzdanlardır. Kripto para borsaları, mobil uygulamalar veya masaüstü yazılımlar üzerinden erişilebilir.
  • Soğuk cüzdanlar ise internete bağlı olmayan, genellikle donanım (hardware wallet) veya kağıt cüzdan şeklinde saklanan güvenli depolama yöntemleridir.
