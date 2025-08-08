BTC Türk Hesabı Olmayanlara Doğrulama SMS’i Gitti: Kişisel Veriler Mi Sızdırıldı?

Kripto para borsası BTC Türk’ten geldiği öne sürülen kimlik doğrulama SMS’leri, platformda hiç hesabı olmayan kişilere gönderildi. Kullanıcılar, bilgileri dışında adlarına hesap açılmasından endişe duyarken, kişisel verilerin izinsiz kullanıldığı iddialarıyla şikayetler hızla arttı.

Gönderilen SMS’te “Authentication Code: Please do not share this code even with BtcTurk staff. B050” ifadesi yer alırken, Türkçeye çevrilen haliyle “Kimlik Doğrulama Kodu: Lütfen bu kodu BtcTurk personeli ile bile paylaşmayın” uyarısı dikkat çekti.

BTC Türk Hesabı Olmayanlara da Giriş Mesajı Gitti

Söz konusu mesajı alan bazı kullanıcılar, BTC Türk platformuna hiç kayıt olmadıklarını belirtti. Buna rağmen giriş yapmak istediklerinde “Sizi tekrar görmek güzel” gibi mesajlarla karşılaştıklarını ifade etti. Bu durum, kamuoyunda kişisel verilerin izinsiz kullanıldığı yönündeki şüpheleri artırdı.

BTC Türk’ten İlk Açıklama: “Sistemde Hesap Oluşturulması Mümkün Değil”

Şikayet sitelerinde artan kullanıcı yorumlarının ardından BTC Türk tarafından otomatik yanıtlar verilmeye başlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zaman zaman kişisel e-posta adresleri ve cep telefonu bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçebilmekte ve bu bilgiler kullanılarak şahıslar adına hesap açılış denemeleri yapılabilmektedir.”

Açıklamaya göre, BTC Türk altyapısında SMS ve e-posta onayı tamamlanmadan herhangi bir hesap açmak mümkün değil. Şirket, bu doğrulama adımları tamamlanmadığı sürece kişisel verilerin sisteme kaydedilmediğini vurguladı.

“SMS’lere İtibar Etmeyin, Güvenlik Ayarlarınızı Kontrol Edin”

BTC Türk, bilgilendirme metninde kullanıcıları şu şekilde uyardı:

“Bilginiz ve talebiniz dışında gelen SMS’lere itibar etmemeniz, ayrıca e-posta ve hesap güvenlik ayarlarınızı gözden geçirmeniz önemle tavsiye edilir.”

Resmi Açıklama: Başarısız Girişimler

Şirket, “Kripto’dan Gelen Doğrulama SMS’leri Hakkında Bilgilendirme” başlığıyla yaptığı resmi açıklamada, herhangi bir üyelik başvurusu yapılmadığı hâlde SMS alan kullanıcıların endişelenmemesi gerektiğini belirtti:

“Bu tür SMS’ler, sizin tarafınızdan başlatılmamış başarısız ve sonuçsuz kalan üyelik denemeleridir. Hesap oluşturmak için SMS ve e-posta doğrulamasına ek olarak kimlik doğrulama ve canlılık testi gibi ek güvenlik adımları da zorunludur.”

BTC Türk, bu tür yetkisiz denemeleri önlemek adına gerekli teknik önlemlerin alındığını da duyurdu. Şirket, sorusu olan kullanıcıların 7/24 “Canlı Destek” veya “Bize Ulaşın” kanalları üzerinden kendilerine ulaşabileceğini ifade etti.

Kaynak: NTV