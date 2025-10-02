BTC 118 Bin Doları Aştı: Bitcoin Fiyatı Neden Yükseliyor?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin perşembe günü 118.000 doları aşarak kripto piyasası genelinde yükselişi tetikledi. Yatırımcılar şimdi mevcut yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Lider kripto para Bitcoin son 24 saatte %4 değer kazanarak 118.856 dolara kadar yükseldi.

Piyasa genelinde yaşanan yükseliş, kripto piyasasının toplam değerinin %4.6 artışla 4.17 trilyon doları görmesini sağladı. Ethereum %6.1 artışla 4.385 doları görürken, XRP ise %5.6 artışla 2.97 doları gördü.

Piyasada görülen bu yükseliş, ekim ayında güçlü fiyat artışları yaşanacağına dair beklentileri artırdı. Peki Bitcoin ve altcoin’ler neden yükseliyor?

ABD’de Hükümet Kapandı, Belirsizlik Artarken Yatırımcılar Dijital Varlıklara Yöneldi

Piyasadaki toparlanma, fiyatların düşmesine yol açan yoğun tasfiyelerin ve satış baskının yaşanmasından bir hafta sonra gerçekleşti. Analistler, balina alımlarının yükselişi tetiklediğini düşünüyor.

Bu arada ABD’de altı yıl sonra ilk kez hükümet kapandı. Kapanmanın nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Partisinin, bütçe konusunda muhalefetteki Demokratlarla anlaşmaya varamamasıdır. 1 Ekim Çarşamba günü Washington’da yerel saatle 00:01’de kapanma resmen başladı. Kapanma nedeniyle istihdam raporları da dahil olmak üzere ekonomik verilerin ertelenmesi bekleniyor.

🚨The first US government shutdown in six years has begun, threatening wide disruption and raising doubts over the timing of spot altcoin ETF approvals.#Shutdown #cryptoETFhttps://t.co/PMqC3aeGqd — Cryptonews.com (@cryptonews) October 1, 2025

Bu belirsizlik piyasa duyarlılığını baltalamak yerine yatırımcıların Bitcoin’e yönelmesiyle sonuçlandı. Future Digital’in CEO’su Lucas Kiely, “Piyasalar belirsizlikten nefret eder, bu nedenle volatilite artabilir” dedi.

Yatırımcıların Bitcoin’e akın etmesi, BTC’nin siyasi belirsizlik dönemlerindeki istikrarını gözler önüne seriyor. Yatırımcılar, geleneksel piyasaların çalkantılı olduğu dönemlerde genellikle merkezi olmayan varlıkları tercih eder.

Öte yandan altcoin tabanlı spot borsa yatırım fonlarına ilişkin kararlar gibi önemli kararların ertelenmesi yatırımcı sabrını test edebilir.

Block Street’in CEO’su ve kurucu ortağı Hedy Wang, personel eksikliği yaşanması durumunda yönetimle ilgili çalışmaların ve kurumlar arası koordinasyonun azalabileceğini söyledi. Wang, ihraççıların yatırım fonlarının onaylanması için uzun süre bekleyebileceklerini ve bankaların pilot projelerini hayata geçirmekten kaçınabileceklerini belirtti.

Makroekonomik Belirsizlikler Kripto Paraların Yükselmesini Sağlıyor

Yatırımcılar, perşembe günü yaşanan yükselişi Bitcoin’in gücünün bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Ekim ayında yükseliş yaşanacağına dair beklentiler ivmenin daha da artmasını sağladı.

Ayrıca piyasadaki bu yükseliş makroekonomik dinamikleri de yansıtıyor. ABD dolarının zayıflaması kripto paraların yükselmesini sağladı.

Küresel piyasalarda volatilite beklenirken, alternatif yatırım araçları olan dijital varlıklar ise güçlenmeye devam ediyor.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.