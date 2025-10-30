Borsalardaki LINK Rezervleri Azaldı: Chainlink Fiyatı Ne Olur?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 30, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Chainlink, 10 Ekim’deki piyasa düşüşünden bu yana toparlanamayan birkaç coin arasında yer alıyor. LINK fiyatı 22 dolar civarından 17 dolar civarına düştü ve o zamandan bu yana bu seviyede seyrediyor.

LINK fiyatı bir günde %1 değer kaybetti. Peki Chainlink (LINK) fiyatı toparlanır mı?

Kaynak: Chainlink Borsa Rezervleri – Tüm Borsalar / CryptoQuant

CryptoQuant’ın verilerine göre borsalardaki Chainlink rezervleri birkaç yılın en düşük seviyelerine geriledi. Borsa rezervlerindeki bu düşüş bir tehlike işareti olarak değil, tam aksine olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Borsa rezervlerinin azalması, yatırımcıların tokenlerini elde tuttuklarını gösteriyor.

Borsalardaki Chainlink Rezervleri Azalıyor

Borsalardaki Chainlink rezervlerinin azalmasının birkaç nedeni olabilir. Bunun başlıca nedeni borsalardan yüklü miktarda LINK tokenin çekilmesi ve bu tokenlerin soğuk cüzdanlara ya da staking sözleşmelerine yatırılması olabilir.

Diğer coinler yükselirken LINK’in aynı fiyatta kalması, balinaların ya da kurumsal yatırımcıların tokenlerini borsaların dışında biriktiriyor olabileceklerini düşündürüyor.

Kaynak: Chainlink Borsa Akışları – Tüm Borsalar / CryptoQuant

CryptoQuant’ın borsa fon akışı verileri de 10 Ekim’deki çöküşten bu yana neredeyse her gün negatif net akış olduğunu gösteriyor. Bu, borsalardan çıkan LINK miktarının girenlerden daha fazla olduğu anlamına geliyor ve genellikle uzun vadeli yatırımcıların tokenlerini elde tuttuğu şeklinde yorumlanıyor.

Chainlink Fiyat Tahmini: LINK Fiyatı 2026’ya Kadar 30 Doları Görebilir mi?

Kaynak: LINKUSD / TradingView

Kasım ayı yaklaşırken LINK yeniden dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Teknik açıdan bakıldığında LINK’in ekim ayındaki düşüşün ardından hala hareketli ortalamaların üzerinde işlem gördüğü görülüyor. Bu durum yatırımcıların istikrarlı bir şekilde birikim yaptığını düşündürüyor.

LINK grafiğindeki yeşil bölge alıcıların giriş yaptığı talep bölgesidiri. Dolayısıyla bu bölgenin kritik öneme sahip olduğu söylenebilir. LINK bu bölgeden sıçrarsa 19 ya da 20 dolara yükselebilir. Bu bölge yakından izlenmesi gereken direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

LINK’in RSI’si 43 civarında seyrettiği için altcoinin ivme kazanma ihtimali var. LINK fiyatı destek bölgesinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş olasılığını koruyacaktır. 25 dolar seviyesi aşılırsa yıl sonuna doğru 30 dolara doğru bir yükseliş görülebilir.

Balinalar Maxi Doge’ye Yatırım Yapıyor

Chainlink gibi köklü coinlerin ivme kazanması beklenirken Maxi Doge gibi yeni kripto projeleri de yatırımcılardan ilgi görüyor.

Maxi Doge ön satışında 3.81 milyon dolardan fazla fon toplandı. Maxi Doge, ön satışında elde ettiği başarıyla 2025’in en hızlı büyüyen meme coin projelerinden biri oldu. Bu arada Maxi Doge, yatırımcıların staking işlemlerinde %80’e varan yıllık getiri elde etmesine de imkan tanıyor.

MAXI token şu anda 0.0002655 dolar fiyatla satılıyor fakat çok yakında fiyat artışı olacak.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.